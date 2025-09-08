UPS Scheme: सिर्फ 10 साल नौकरी करने पर भी मिलेगा पेंशन, रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम के लिए इस स्कीम में करें इंवेस्ट
UPS Scheme: सिर्फ 10 साल नौकरी करने पर भी मिलेगा पेंशन, रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम के लिए इस स्कीम में करें इंवेस्ट

What Is UPS Scheme: केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यूपीएस शुरू की है. इसके तहत यदि आपने 10 साल भी नौकरी की है, तो आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आपको मिलेगा. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:24 AM IST
UPS Scheme: सिर्फ 10 साल नौकरी करने पर भी मिलेगा पेंशन, रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम के लिए इस स्कीम में करें इंवेस्ट

यदि आप आपकी सरकारी नौकरी 2004 के बाद लगी है, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नुकसानों से बच सकते हैं. केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू किया है. इसमें आप खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. जिसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा. 

इसे भी पढ़ें- 10,000 से भी कम की SIP, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक खाते में आएंगे 70,000 रुपए, समझें कैलकुलेशन

क्या है यूपीएस?

Add Zee News as a Preferred Source

यूपीएस, एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है, जिसमें व्यक्ति को हर महीने एक निश्चित आय मिलती है. पेंशन की ये राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होती है. इस स्कीम की सबसे खास बात ये है कि इसके तहत यदि आपने सिर्फ 10 साल भी नौकरी की है, तब भी आपको हर महीने पेंशन मिलेगा. हालांकि पेंशन की रकम कम होगी.

UPS और  NPS में अंतर

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)बाजार आधारित है, इसलिए रिटर्न मार्केट के उतार-चढ़ाव पर डिपेंड करता है. इससे पेंशन की राशि हर महीने कम या ज्यादा हो सकती है. जबकि यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी पर 10000 रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर गारंटीड होता है. 

किन लोगों को मिलेगा फायदा

यूपीएस सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिए है. जिनकी नौकरी 2004 के बाद लगी है, और एनपीएस में शामिल हैं, वो सरकार की नई पेंशन स्कीम में स्वीच कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास 1 अक्टूबर 2025 तक समय है. वहीं, नए कर्मचारी जिनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2025 के बाद होगी, उन्हें जॉइनिंग के 30 दिन के भीतर विकल्प चुनना होगा.

इसे भी पढ़ें-  SIP से क्यों नहीं बन रहा पैसा? ये 5 मिस्टेक किल करती हैं म्यूचुअल फंड रिटर्न

 

कैसे करें NPS से UPS में शिफ्ट करें?

एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने के लिए आप eNPS पोर्टल पर जाकर या ऑफलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं. इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये  गाइड फॉलो करना है-
- NPS पोर्टल पर जाएं.
- NPS to UPS Migration विकल्प चुनें.
- अपना PRAN नंबर और जन्मतिथि भरें.
- ओटीपी वेरिफिकेशन करें.
- डिक्लेरेशन पढ़कर स्वीकार करें और e-Sign करें.
- आधार नंबर/VID से ओटीपी डालें और वेरीफाई करें.
- आखिरी में आपको Acknowledgement Number मिलेगा इसे डाउनलोड करके रख लें. 

ऑफलाइन प्रोसेस

अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो Form A2 डाउनलोड करके भर सकते हैं. इसे अपने ऑफिस हेड से वेरीफाई करवाना होगा. फिर यह DDO → PAO/CDDO → CRA को भेजा जाएगा. उसके बाद आपका PRAN अलॉट होगा और पहली कंट्रीब्यूशन 20 दिन में जमा करनी होगी.

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

benefits of UPS

