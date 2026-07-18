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गुजरात ने मारी बाजी, निवेश के लिए बना सबसे भरोसेमंद राज्य; नीति आयोग के Investment Friendliness Index में टॉप पर

नीति आयोग के पहले Investment Friendliness Index 2026 में गुजरात ने 56.6 अंक हासिल कर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप स्थान प्राप्त किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 18, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:27 PM IST
गुजरात ने मारी बाजी, निवेश के लिए बना सबसे भरोसेमंद राज्य; नीति आयोग के Investment Friendliness Index में टॉप पर
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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