/गुजरात ने मारी बाजी, निवेश के लिए बना सबसे भरोसेमंद राज्य; नीति आयोग के Investment Friendliness Index में टॉप पर

नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर ने कहा कि ये इंडेक्स केवल रैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यावहारिक सुधार उपकरण के रूप में तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि ये इंडेक्स राज्यों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने, सुधार के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने और एक-दूसरे की बेहतर कार्यप्रणालियों से सीखने में सक्षम बनाता है. छिब्बर ने कहा कि ये रिपोर्ट राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करती है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. उन्होंने कहा कि निवेश कोई बेकार चीज नहीं है, बल्कि ये वर्तमान आय का ही एक रूप है. निवेश मांग को बढ़ावा देता है.