/गुजरात ने मारी बाजी, निवेश के लिए बना सबसे भरोसेमंद राज्य; नीति आयोग के Investment Friendliness Index में टॉप पर

Investment Friendliness Index : गुजरात ने Investment Friendliness Index 2026 में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच टॉप परफॉर्मर के रूप में अपनी जगह बनाई है. इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं. नीति आयोग ने आज यानी 18 जुलाई को नई दिल्ली में Investment Friendliness Index 2026 जारी किया है. ये इंडेक्स उन राज्यों की पहचान करता है जो भारत के 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की दिशा में निवेश आकर्षित करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में हैं.
नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026’ में गुजरात को 56.6 के टॉप स्कोर के साथ बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है. 17 प्रमुख राज्यों के वैल्यूएशन में गुजरात ने महाराष्ट्र (53.7) और तमिलनाडु (53.3) को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की है. नीति आयोग ने कहा कि गुजरात की मजबूत पोर्ट व्यवस्था और पावर सेक्टर, महाराष्ट्र की निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल को आकर्षित करने की क्षमता तथा तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात प्रदर्शन ने उन्हें हाई रैंकिंग हासिल करने में मदद की है.
इस इंडेक्स में देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया है. इसके लिए आठ प्रमुख स्तंभों को आधार बनाया गया, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट, संसाधन, सरकारी नीतियां, नियामकीय सरलता, संस्थागत वातावरण, वित्तीय स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मजबूती शामिल हैं.
रिपोर्ट में राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंटरनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स शामिल हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने पिछले तीन दशकों में मजबूत आर्थिक विकास दर्ज किया है. लेकिन, 2047 तक हाई इनकम वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश को और तेज विकास दर के साथ-साथ निवेश दर में भी बड़ी ग्रोथ की जरूरत होगी.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्यों के स्तर पर किए जाने वाले सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत स्थिरता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. नीति आयोग ने कहा कि यह इंडेक्स केवल रैंकिंग की कवायद नहीं है, बल्कि राज्यों के लिए अपने निवेश माहौल को बेहतर बनाने और अधिक कैपिटल आकर्षित करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा. इसका उद्देश्य राज्यों को बेहतर प्रथाओं को अपनाने, कारोबारी भरोसा मजबूत करने और व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करना है.
नीति आयोग की CEO निधि छिब्बर ने कहा कि ये इंडेक्स केवल रैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यावहारिक सुधार उपकरण के रूप में तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि ये इंडेक्स राज्यों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने, सुधार के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने और एक-दूसरे की बेहतर कार्यप्रणालियों से सीखने में सक्षम बनाता है. छिब्बर ने कहा कि ये रिपोर्ट राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करती है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. उन्होंने कहा कि निवेश कोई बेकार चीज नहीं है, बल्कि ये वर्तमान आय का ही एक रूप है. निवेश मांग को बढ़ावा देता है.