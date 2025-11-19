Advertisement
trendingNow13010239
Hindi Newsबिजनेस

इस हालात में कार ड्राइव करने पर कैंस‍िल हो जाएगा डीएल! यहां पर जल्‍द आ रहा नया न‍ियम

Driving Licence: प‍िछले द‍िनों जारी हुई र‍िपोर्ट से भी यह सामने आ चुका है क‍ि देश में शराब पीकर ड्राइव‍िंग करने के मामले बढ़ रहे हैं. सड़क हादसों में कमी लाने के ल‍िए गुड़गांव ज‍िला प्रशासन की तरफ से सख्‍त कदम उठाए जा रहे हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 19, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस हालात में कार ड्राइव करने पर कैंस‍िल हो जाएगा डीएल! यहां पर जल्‍द आ रहा नया न‍ियम

Drunk Driving Rules: ड्र‍िंक एंड ड्राइव और सड़क हादसों के मामले बढ़ने से सरकार की तरफ से लगातार सख्‍त कदम उठाए जा रहे हैं. अब गुड़गांव ज‍िला प्रशासन ने शराब पीकर ड्राइव‍िंग करने वालों के ख‍िलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला ल‍िया है. पहले ऐसा करने पर चालान काटने का न‍ियम था. लेकिन अब पहली बार पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन से छह महीने के लि‍ए सस्पेंड क‍िया जाएगा. यद‍ि कोई इस तरह के मामले में दोबारा पकड़ा जाता है तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा. यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत होगी.

मौत के आंकड़ों को कम करने के लि‍ए उठाया कदम

ज‍िला प्रशासन की तरफ से यह कदम सड़क हादसों और मौत के आंकड़ों को कम करने के लि‍ए उठाया गया है. साल 2025 के पहले छह महीने में ही शहर में 541 हादसे हुए और इनमें 223 लोग मारे जा चुके हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाना इसका कारण रहा है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सितंबर तक 5,000 से ज्यादा चालान शराब से जुड़े न‍ियम उल्‍लंघन के काटे गए. साल 2024 में 25,968 और 2023 में कुल 5,181 चालान हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

शराब पीकर ड्राइविंग करना बढ़ते सड़क हादसों का कारण
गुड़गांव शहर में सड़क हादसों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. शराब पीकर ड्राइविंग करना बढ़ते सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि डीएल रद्द होने जैसी सख्त सजा से लोगों के मन में डर पैदा होगा और नियमों को मानेंगे. इस कदम के बाद सड़क सुरक्षा की द‍िशा में चीजें मजबूत होंगी. पुलिस ने बताया कि ज्यादातर मामले पार्टी स्पॉट्स के पास जैसे सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू.

अधिकारियों को उम्‍मीद है क‍ि भारी जुर्माना लगाने और लाइसेंस सस्पेंड होने के डर से लोग ज्‍यादा सतर्कता बरतेंगे. रोड सेफ्टी मीटिंग में ड‍िप्‍टी कम‍िश्‍नर अजय कुमार ने कहा क‍ि लाइसेंस सस्पेंड से जुड़े न‍ियम पहले से हैं. इन न‍ियमों को सख्ती से लागू करना होगा ताकि शराब पीकर ड्राइव‍िंग करने वालों पर लगाम लगाई जा सके. मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्‍शन-185 के तहत पहली बार में 10,000 रुपये जुर्माना, 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती है. तीन साल में दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना, 2 साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द हो सकता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Drunk DrivingDL

Trending news

गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी