इस हालात में कार ड्राइव करने पर रद्द हो जाएगा आपका डीएल! यहां जल्‍द आ रहा नया न‍ियम

Driving Licence: प‍िछले द‍िनों जारी हुई र‍िपोर्ट से भी यह सामने आ चुका है क‍ि देश में शराब पीकर ड्राइव‍िंग करने के मामले बढ़ रहे हैं. सड़क हादसों में कमी लाने के ल‍िए गुड़गांव ज‍िला प्रशासन की तरफ से सख्‍त कदम उठाए जा रहे हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:40 PM IST
इस हालात में कार ड्राइव करने पर रद्द हो जाएगा आपका डीएल! यहां जल्‍द आ रहा नया न‍ियम

Drunk Driving Rules: ड्र‍िंक एंड ड्राइव और सड़क हादसों के मामले बढ़ने से सरकार की तरफ से लगातार सख्‍त कदम उठाए जा रहे हैं. अब गुड़गांव ज‍िला प्रशासन ने शराब पीकर ड्राइव‍िंग करने वालों के ख‍िलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला ल‍िया है. पहले ऐसा करने पर चालान काटने का न‍ियम था. लेकिन अब पहली बार पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन से छह महीने के लि‍ए सस्पेंड क‍िया जाएगा. यद‍ि कोई इस तरह के मामले में दोबारा पकड़ा जाता है तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा. यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत होगी.

मौत के आंकड़ों को कम करने के लि‍ए उठाया कदम

ज‍िला प्रशासन की तरफ से यह कदम सड़क हादसों और मौत के आंकड़ों को कम करने के लि‍ए उठाया गया है. साल 2025 के पहले छह महीने में ही शहर में 541 हादसे हुए और इनमें 223 लोग मारे जा चुके हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाना इसका कारण रहा है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सितंबर तक 5,000 से ज्यादा चालान शराब से जुड़े न‍ियम उल्‍लंघन के काटे गए. साल 2024 में 25,968 और 2023 में कुल 5,181 चालान हुए थे.

शराब पीकर ड्राइविंग करना बढ़ते सड़क हादसों का कारण
गुड़गांव शहर में सड़क हादसों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. शराब पीकर ड्राइविंग करना बढ़ते सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि डीएल रद्द होने जैसी सख्त सजा से लोगों के मन में डर पैदा होगा और नियमों को मानेंगे. इस कदम के बाद सड़क सुरक्षा की द‍िशा में चीजें मजबूत होंगी. पुलिस ने बताया कि ज्यादातर मामले पार्टी स्पॉट्स के पास जैसे सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू.

अधिकारियों को उम्‍मीद है क‍ि भारी जुर्माना लगाने और लाइसेंस सस्पेंड होने के डर से लोग ज्‍यादा सतर्कता बरतेंगे. रोड सेफ्टी मीटिंग में ड‍िप्‍टी कम‍िश्‍नर अजय कुमार ने कहा क‍ि लाइसेंस सस्पेंड से जुड़े न‍ियम पहले से हैं. इन न‍ियमों को सख्ती से लागू करना होगा ताकि शराब पीकर ड्राइव‍िंग करने वालों पर लगाम लगाई जा सके. मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्‍शन-185 के तहत पहली बार में 10,000 रुपये जुर्माना, 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती है. तीन साल में दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना, 2 साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द हो सकता है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Drunk DrivingDL

