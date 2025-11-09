Advertisement
4 घर, ₹270 करोड़, DLF के ‘The Camellias’ में लग्जरी हाउसिंग ने रचा नया इतिहास

17.5 एकड़ में फैला ‘The Camellias’ भारत के सबसे लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है. यहां रहना मानो हर दिन सात सितारा होटल की सुविधाओं का आनंद लेने जैसा है. ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, CXOs, स्टार्टअप फाउंडर्स और दिल्ली की ओल्ड मनी सर्कल का पसंदीदा एड्रेस बन चुका है.

Nov 09, 2025
DLF The Camellias :  गुड़गांव का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट एक बार फिर सुर्खियों में है. DLF के अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ‘The Camellias’ में सितंबर 2025 में चार अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्रेशन डील्स हुई हैं, जिनकी कुल कीमत ₹270 करोड़ से अधिक बताई जा रही है. ये जानकारी CRE Matrix के डाक्यूमेंट्स से सामने आई है.

दो पेंटहाउस की रजिस्ट्रेशन डील

पहली डील में 14,830 वर्ग फुट का पेंटहाउस शामिल है, जिसे 2015 में राहुल तलवार और अशना विजय चोपड़ा ने ₹59.64 करोड़ में खरीदा था. अब इस अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन ₹3.57 करोड़ की स्टांप ड्यूटी के साथ हुआ है. ये अपार्टमेंट पांच डिजाइनटेड पार्किंग स्पेस के साथ आता है.

दूसरा पेंटहाउस, 13,035 वर्ग फुट का, चंद्रिका थताई को 2021 में ₹51.17 करोड़ में बेचा गया था. इसका रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर 2025 को ₹2.55 करोड़ की स्टांप ड्यूटी के साथ हुआ. थताई एक फैशन एक्सेसरी ब्रांड की सह-संस्थापक हैं और होम टेक्सटाइल्स की निर्माता और निर्यातक हैं. ब्रोकरों के मुताबिक, इन दोनों पेंटहाउस की वर्तमान कीमत ₹150 से ₹200 करोड़ के बीच है.

सेकेंडरी मार्केट में दो और डील्स

‘The Camellias’ के सेकेंडरी मार्केट में भी हाल ही में दो बड़ी डील्स दर्ज की गईं. पहली में रचना सावनी ने अपना 7,361 वर्ग फुट का अपार्टमेंट पर्मीट सिंह चड्ढा और गुरमिंदर कौर चड्ढा को ₹65 करोड़ में बेचा. ये डील 24 सितंबर 2025 को रजिस्टर्ड हुई, जिसमें ₹3.90 करोड़ की स्टांप ड्यूटी लगी. अपार्टमेंट में चार पार्किंग स्पेस शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, ऊपरी मंजिल के समान अपार्टमेंट्स की कीमतें ₹85–90 करोड़ तक जाती हैं.

लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स 

17.5 एकड़ में फैला ‘The Camellias’ भारत के सबसे लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है. यहां रहना मानो हर दिन सात सितारा होटल की सुविधाओं का आनंद लेने जैसा है. ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, CXOs, स्टार्टअप फाउंडर्स और दिल्ली की ओल्ड मनी सर्कल का पसंदीदा एड्रेस बन चुका है, यहां करीब 10,000 वर्ग फुट तक के अल्ट्रा-लार्ज अपार्टमेंट्स उपलब्ध हैं.

