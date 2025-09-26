Advertisement
trendingNow12937075
Hindi Newsबिजनेस

कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ घूमने निकले गुरुग्राम का कपल, फैमिली बोली ‘पागल हो गए हो’, अब वायरल कहानी ने जीता दिल!

गुरुग्राम का एक कपल आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है अच्छी-खासी सैलरी वाली कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़कर घूमने निकल जाने साहसी फैसला.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ घूमने निकले गुरुग्राम का कपल, फैमिली बोली ‘पागल हो गए हो’, अब वायरल कहानी ने जीता दिल!

गुरुग्राम का एक कपल आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है अच्छी-खासी सैलरी वाली कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़कर घूमने निकल जाने साहसी फैसला. परिवार ने पहले तो इस कदम को ‘पागलपन’ बताया, लेकिन अब यही कपल अपनी वायरल ट्रैवलिंग रील्स और कंटेंट क्रिएशन से न केवल नाम कमा रहा है बल्कि अपनी जिंदगी भी अपनी शर्तों पर जी रहा है.

23 वर्षीय चर्चित कुमार और 26 वर्षीय श्वेतांबरी सोनी, दोनों ही कॉर्पोरेट लाइफ की भागदौड़ से परेशान थे. चर्चित एक ट्रैवल कंपनी में लाखों का पैकेज पाते थे और हर महीने मोटे इंसेंटिव भी मिलते थे, लेकिन वे खुद को अंदर से खाली महसूस करते थे. लंबे घंटे काम करने के बाद वे घर लौटकर मानो ‘जॉम्बी’ बन जाते थे. श्वेतांबरी बताती हैं कि एक बार मैंने इन्हें घंटों बस खाली आंखों से घूरते देखा. तभी समझ आया कि नौकरी इनकी जिंदगी छीन रही है.

श्वेतांबरी की स्थिति भी अलग नहीं थी. चार-चार घंटे का रोजाना सफर, सेल्स टारगेट का दबाव और हर वक्त फोन कॉल्स की झंझट ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी. आखिरकार दोनों ने ठान लिया कि अब वक्त है जिंदगी को नए तरीके से जीने का.

Add Zee News as a Preferred Source

नौकरी छोड़ सफर पर निकले
तीन महीने पहले उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दीं और एक नए सफर पर निकल पड़े. शुरुआत में परिवार और दोस्तों ने खूब ताने दिए कि तुम दोनों पागल हो गए हो. लेकिन कपल का फैसला सही साबित हुआ. उनकी बनाई एक ट्रैवल रील वायरल हो गई और यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई. अब दोनों इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाकर पैसा कमा रहे हैं और देश-विदेश की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- पिता ने बेटी की शादी में बेच दी जमीन, बेटे ने लगाया शराबखोरी का इल्जाम; सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि रह जाएंगे हैरान

चर्चित कहते हैं कि हम जहां चाहें वहां जाते हैं, गेस्ट हाउस या होमस्टे में रुकते हैं और वहीं की कहानियां लोगों तक पहुंचाते हैं. हमें पांच सितारा होटलों की ठंडक नहीं चाहिए, हमें असली अपनापन चाहिए. वहीं श्वेतांबरी का कहना है कि “चार घंटे रोज सफर करने और 12 घंटे फोन पर रहने वाली जिंदगी की कल्पना भी डरावनी है. अब हमारे पास आजादी है, सपोर्टिव पार्टनर है और सुकून भरी जिंदगी है, हम इसे खोना नहीं चाहते.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Gurugram Couple

Trending news

लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
;