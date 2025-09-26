कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ घूमने निकले गुरुग्राम का कपल, फैमिली बोली ‘पागल हो गए हो’, अब वायरल कहानी ने जीता दिल!

गुरुग्राम का एक कपल आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वजह है अच्छी-खासी सैलरी वाली कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़कर घूमने निकल जाने साहसी फैसला. परिवार ने पहले तो इस कदम को ‘पागलपन’ बताया, लेकिन अब यही कपल अपनी वायरल ट्रैवलिंग रील्स और कंटेंट क्रिएशन से न केवल नाम कमा रहा है बल्कि अपनी जिंदगी भी अपनी शर्तों पर जी रहा है.

23 वर्षीय चर्चित कुमार और 26 वर्षीय श्वेतांबरी सोनी, दोनों ही कॉर्पोरेट लाइफ की भागदौड़ से परेशान थे. चर्चित एक ट्रैवल कंपनी में लाखों का पैकेज पाते थे और हर महीने मोटे इंसेंटिव भी मिलते थे, लेकिन वे खुद को अंदर से खाली महसूस करते थे. लंबे घंटे काम करने के बाद वे घर लौटकर मानो ‘जॉम्बी’ बन जाते थे. श्वेतांबरी बताती हैं कि एक बार मैंने इन्हें घंटों बस खाली आंखों से घूरते देखा. तभी समझ आया कि नौकरी इनकी जिंदगी छीन रही है.

श्वेतांबरी की स्थिति भी अलग नहीं थी. चार-चार घंटे का रोजाना सफर, सेल्स टारगेट का दबाव और हर वक्त फोन कॉल्स की झंझट ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी. आखिरकार दोनों ने ठान लिया कि अब वक्त है जिंदगी को नए तरीके से जीने का.

नौकरी छोड़ सफर पर निकले

तीन महीने पहले उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दीं और एक नए सफर पर निकल पड़े. शुरुआत में परिवार और दोस्तों ने खूब ताने दिए कि तुम दोनों पागल हो गए हो. लेकिन कपल का फैसला सही साबित हुआ. उनकी बनाई एक ट्रैवल रील वायरल हो गई और यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई. अब दोनों इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाकर पैसा कमा रहे हैं और देश-विदेश की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं.

चर्चित कहते हैं कि हम जहां चाहें वहां जाते हैं, गेस्ट हाउस या होमस्टे में रुकते हैं और वहीं की कहानियां लोगों तक पहुंचाते हैं. हमें पांच सितारा होटलों की ठंडक नहीं चाहिए, हमें असली अपनापन चाहिए. वहीं श्वेतांबरी का कहना है कि “चार घंटे रोज सफर करने और 12 घंटे फोन पर रहने वाली जिंदगी की कल्पना भी डरावनी है. अब हमारे पास आजादी है, सपोर्टिव पार्टनर है और सुकून भरी जिंदगी है, हम इसे खोना नहीं चाहते.