शेयर बाजार में H-1B तूफान! IT सेक्टर में हाहाकार, इन्वेस्टर्स को लगा करारा झटका

फेस्टिव सीजन से पहले ही शेयर बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीजा बम फट गया है. सोमवार को बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सबसे बड़ी मार आईटी सेक्टर पर पड़ी. निवेशकों को झटका इतना बड़ा था कि कई दिग्गज कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए.

आज के कारोबार में सेंसेक्स 466.26 अंक यानी 0.56% लुढ़ककर 82,159.97 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 124.71 अंक यानी 0.49% गिरकर 25,202.35 के लेवल पर आ गया. शुक्रवार को भी बाजार प्रॉफिट बुकिंग के दबाव में टूटा था, लेकिन आज गिरावट की वजह साफ थी ट्रंप का H-1B वीजा फैसला, जिसने निवेशकों के भरोसे को हिला दिया.

आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा लूजर

सेक्टोरल इंडेक्स में आज सबसे बुरी हालत आईटी सेक्टर की रही. निफ्टी आईटी 2.95% टूटकर बंद हुआ. टेक महिंद्रा के शेयर 3% से ज्यादा गिरे, वहीं TCS भी 3% लुढ़क गया. इन्फोसिस में 2.65% और एचसीएल टेक में 1.88% की गिरावट रही. यानी आज के टॉप 5 लूजर्स में 4 आईटी कंपनियां शामिल रहीं. टाटा मोटर्स भी 1.59% गिरकर लूजर लिस्ट में शामिल हुआ. आईटी सेक्टर की इस बड़ी गिरावट का सीधा असर निवेशकों की जेब पर पड़ा और हजारों करोड़ रुपये बाजार से उड़ गए.

कहां दिखी मजबूती?

हालांकि, सभी सेक्टर लाल निशान में नहीं रहे. निफ्टी एनर्जी 0.69% की तेजी के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.39% मजबूत हुआ. गेनर्स में इटरनल के शेयर 1.58% चढ़े, बजाज फाइनेंस 1.42%, अडानी पोर्ट 1.15% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.14% की बढ़त के साथ चमके. एक्सिस बैंक में भी 0.75% की तेजी रही.

टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है?

LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे ने कहा कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी को 25,050 पर सपोर्ट है. अगर इंडेक्स इस लेवल से नीचे जाता है तो यह 24,800 तक फिसल सकता है. वहीं ऊपर की ओर 25,250 पर रजिस्टेंस है. इस स्तर को पार करने पर फिर से तेजी शुरू हो सकती है.

निवेशकों के लिए सबक

H-1B वीजा नियमों पर ट्रंप की सख्ती का असर सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर नहीं, बल्कि भारतीय आईटी सेक्टर पर भी गहरा पड़ा है. यही वजह है कि निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि एनर्जी और मेटल सेक्टर में मजबूती ने बाजार की गिरावट को कुछ हद तक थाम लिया.