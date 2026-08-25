/₹99 लाख की फीस, 2 लाख वीजा रद्द करने की तैयारी...अमेरिका क्यों सख्त कर रहा अपने वीजा नियम, भारतीयों पर कितना असर ? हर एक सवाल का जवाब

US Visa: अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर काम कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी संभाली है, वीजा नियमों को लेकर तमाम फेरबदल कर रहे हैं. कभी वीजा की फीस बढ़ा दी जाती है, तो कभी छात्र वीजा (F-1) की अवधि में बदलाव कर दिया जाता है. ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका में स्टूडेंट वीजा (F-1, J-1 और I वीजा), बिजनेस और टूरिस्ट वीजा (B1/B2 वीजा), H-1B वीजा में बड़े बदलाव किए हैं.
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने वीजा नियम पहले से अधिक कड़े कर दिए गए हैं. वीजा आवेदकों से सोशल मीडिया की जानकारी मांगी जा रही है. वीजा फीस बढ़ा दी गई है, कई देशों के नागरिकों को वीजा देने पर रोक दिया गया है. पिछले 18 महीनों में अमेरिका में 1.75 लाख वीजा रद्द हो चुके हैं.
अब ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर से H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर 1,03,265 डॉलर (करीब 99 लाख रुपए) करने की तैयारी कर ली है. 2 लाख से अधिक विदेशी नागरिकों के बिजनेस और टूरिस्ट वीजा को रद्द करने की प्लानिंग हो रही है. अगर ऐसा होता है, तो इतिहास में पहली बार होगा, जब इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका में वीजा कैंसिलेशन होगा.अमेरिका में वीजा के सख्त नियमों के बीच समझते हैं कि आखिर वहां कितने तरह से वीजा जारी किए जाते हैं? कितनी फीस लगती है, कितने दिनों की वैधतता होती है और सबसे बड़ा सवाल इसका भारतीयों पर क्या असर होगा?
सवाल: अमेरिका कितने तरह का वीजा जारी करता है ?
जवाब: अमेरिका नॉन-इमिग्रेंट वीजा और इमिग्रेंट वीजा के तहत लगभग 185 अलग-अलग तरह का वीजा जारी करता है. B-1 / B-2 वीजा, F-1 / M-1 वीजा, L-1 वीजा, J-1 वीजा, C / D वीजा....
सवाल: क्या है B1/B2 वीजा, क्यों जारी किया जाता है और क्यों अमेरिका इस पर पाबंदी लगा रहा है?
जवाब: B1 वीज़ा मुख्य रूप से अस्थायी बिज़नेस यात्रा के लिए दिया जाता है, जबकि B2 वीज़ा आम तौर पर टूरिज्म, परिवार से मिलने और खास मेडिकल यात्राओं के लिए जारी किए जाते हैं. वीजा जारी करने से पहले यात्रियों को ये साबित करना पड़ता है कि उनका यात्रा अस्थायी है और वे अपने देश वापस लौटेंगे.
सवाल: अमेरिका वीजा क्यों रद्द कर रहा है ?
जवाब:अमेरिकी विदेश विभाग 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए B1, B2 वीजा को रद्द करने का फैसला कर सकता है. उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, जो अमेरिका में शरण के लिए आवेदन कर रहे हैं या किया है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, कि उन्हें तुरंत अमेरिका से निर्वासित कर दिया जाएगा.
सवाल: H-1B वीजा क्या होता है, किसे मिलता है, इसके लिए योग्यता, नौकरी, अमेरिकी कंपनी की भूमिका और वीजा की अवधि क्या होती है?
जवाब: अमेरिकी H-1B वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी. H-1B अस्थाई गैर-अप्रवासी वीजा है. H-1B वर्क वीजा है. अमेरिका में काम करने के लिए विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए वीजा जरूरी होता है. इस वीजा के जरिए ही अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए विदेशों से हाई स्किल एक्सपर्ट्स, कामगारों को नौकरी पर रख सकती हैं.
योग्यता: H-1B वीजा के लिए आवेदक के पास खास टेक्नीकल नॉलेज के साथ बैचलर्स या उससे उच्च डिग्री होनी चाहिए. खासकर IT, आर्किटेक्टचर, हेल्थ प्रोफेशनल लोगों को ये जारी किया जाता है. हर साल करीब 85000 H-1B वीजा जारी होते हैं.
वैलिडिटी: शुरुआती तौर पर इसे पहले 3 साल के लिए दिया जाता है, बाद में इसकी अधिकतम सीमा को 3 साल अधिक बढ़ाया जा सकता है. ये वीजा लॉटरी के जरिये जारी किया जाता है.
फीस: H-1B वीजा लेने के लिए पहले करीब 2,000 से 5,000 डॉलर तक की फीस लगती थी. अब इसे बढ़ाकर 1,03,265 डॉलर (करीब 98 लाख रुपए) करने की तैयारी है.
सवाल: H-1B वीजा फीस बढ़ने से भारतीयों पर क्या असर होगा ?
जवाब: H-1B वीजा आवेदन करने वालों में भारतीय सबसे ऊपर है. फीस बढ़ने से भारतीय कामगारों और प्रोफेशनल्स पर इसका दिखेगा. उनके लिए अमेरिका में काम करना भारतीयों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बढ़ी वीजा फीस की वजह से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय कर्मचारियों को काम पर रखना महंगा हो जाएगा. वीजा फीस बढ़ने पर कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा, जिससे कंपनियां नए भारतीय कर्मचारियों को हायर करने से बच सकती हैं.
सवाल: हर साल कितने H-1B वीजा जारी होते हैं और इनमें भारतीयों की हिस्सेदारी कितनी है?
जवाब: साल 2024 के USCIS डेटा के मुताबिक H-1B वीजा आवेदकों में करीब 71% हिस्सेदारी भारतीयों की है. उसके बाद चीन-12%, फिलीपींस-1 %, कनाडा-1 %, साउथ कोरिया-1 %, अन्य देश 12%
सवाल: पिछले 5-10 साल का आंकड़ा कितना है?
जवाब: ट्रंप की कठोर वीजा नीतियों की वजह से H-1B वीजा में गिरावट आई है. यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशनन सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एच-1बी वीजा की संख्या घट कर 3,59,000 रह गई है, जो 4 साल में सबसे कम है. सबसे ज्यादा आवेदन अमेज़न, टाटा, मेटा, एप्पल और गूगल ने किया है.
सवाल: H-1B वीजा की मौजूदा फीस कितनी है और कौन-कौन से शुल्क शामिल हैं?
जवाब: अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के Travel.State.Gov की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक H-1B or L-1 के लिए $4,500 फीस का प्रावधान है. जिसमें रजिस्ट्रेश फीस: $215, लॉटरी इंट्री फीस $780 , Fraud Prevention and Detection Fee: $500, ACWIA ट्रेनिंग फीस: $750 से $1,500 , प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस (Optional): $2,965 है .
सवाल: क्या H-1B वीजा फीस कर्मचारी देगा या अमेरिकी कंपनी?
जवाब: H-1B वीजा की फीस का भुगतान कानूनी तौर पर अमेरिकी कंपनी (Employer) को करना होता है, कर्मचारी को नहीं. अमेरिकी श्रम विभाग के नियम के मुताबिक कंपनियां बुनियादी फाइलिंग फीस या कानूनी खर्चों का बोझ कर्मचारी के वेतन से नहीं काट सकतीं हैं.
सवाल: क्या ₹99 लाख हर H-1B आवेदक को देने होंगे या यह केवल कुछ नए H-1B मामलों पर लागू होगा?
जवाब: यह ₹99 लाख की अतिरिक्त फीस हर H-1B आवेदक पर लागू नहीं होगी. कुछ विशेष नए H-1B आवेदनों और सालाना तय कोटे (कैप) के तहत आने वाले मामलों पर ये लागू होगा. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक ये केवल उन एच-1बी आवेदकों पर लागू होगा, जो सालाना सीमा के अधीन हैं.
सवाल: इतनी बड़ी फीस लगाने के पीछे अमेरिकी सरकार का तर्क क्या है?
जवाब: H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के पीछे अमेरिका फर्स्ट की रणनीति है. ट्रंप कई बार आरोप लगा चुके हैं कि विदेशी, अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां खा रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने अपनी नई आप्रवासन नीति के तहत वीजा पर ये फैसला लिया है. वीजा फीस बढ़ने से कंपनियों पर कर्मचारियों को अमेरिका भेजने या बुलाने का बोझ बढ़ेगा, ऐसे में कंपनियां सिर्फ अति कुशल कामगारों के लिए वीजा का ये खर्च वहन करने की कोशिश करेंगी. विदेशों से ट्रेनी प्रोफेशनल को बुलाने के बजाए वो अमेरिकी लोगों को काम पर रखकर ट्रेंड करेगी, जिससे अमेरिका में रोगजार बढ़ेंगे. वीजा फीस बढ़ाने का मकसद अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देना है.
सवाल: H-1B में सबसे ज्यादा भारतीय क्यों हैं और नई फीस का सबसे बड़ा असर भारतीय IT कंपनियों और प्रोफेशनल्स पर ही क्यों पड़ सकता है?
जवाब: H-1B वीजा पाने वालों में लगभग 71% से 73% लोग भारतीय हैं. अमेरिकी कंपनियों में भारतीय प्रोफेशनल की हाई डिमांड , अमेरिकी टेक कंपनियों और आईटी सेक्टर में भारतीय पेशेवरों की भारी मांग इसकी सबसे बड़ी वजह है. चूंकि सबसे ज्यादा ये वीजा भारतीयों को मिलता है, इसलिए इसका असर भी सबसे ज्यादा उनपर ही होगा.
सवाल: B1/B2 वीजा लेकर अमेरिका जाने के बाद Asylum मांगने का नियम क्या है?
जवाब: B1/B2 टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशियों को शरण (Asylum) के लिए आवेदन करने का सबसे बड़ा नियम है कि उन्हें अमेरिका में अपने अंतिम प्रवेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर फॉर्म I-589 (Form I-589) भरना होता है.