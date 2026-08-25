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₹99 लाख की फीस, 2 लाख वीजा रद्द करने की तैयारी...अमेरिका क्यों सख्त कर रहा अपने वीजा नियम, भारतीयों पर कितना असर ? हर एक सवाल का जवाब

US New VISA Rule: ट्रंप ने अपने दूसरा कार्यकाल में वीजा नियमों को काफी सख्त और महंगा कर दिया है. H-1B वीजा की फीस बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. वहीं 2 लाख से अधिक वीजा कैंसिल होने का खतरा बढ़ गया है. क्या है अमेरिका में वीजा के नियम, क्यों इतने नियम सख्त है, किसे मिलता है, कितनी मियाद है...तमाम सवालों के जवाब समझते हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 25, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:04 PM IST
₹99 लाख की फीस, 2 लाख वीजा रद्द करने की तैयारी...अमेरिका क्यों सख्त कर रहा अपने वीजा नियम, भारतीयों पर कितना असर ? हर एक सवाल का जवाब

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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