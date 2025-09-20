H-1B वीजाधारकों में ट्रंप के आदेश से दहशत, शादी और द‍िवाली का प्‍लान कैंस‍िल कर रहे लोग
H-1B वीजाधारकों में ट्रंप के आदेश से दहशत, शादी और द‍िवाली का प्‍लान कैंस‍िल कर रहे लोग

ट्रंप ने शुक्रवार को 'रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स' नाम का प्रोक्लेमेशन साइन किया. इसमें एच-1बी वीजा के लिए कंपनियों को हर साल एक लाख डॉलर फीस देनी होगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:14 PM IST
H-1B वीजाधारकों में ट्रंप के आदेश से दहशत, शादी और द‍िवाली का प्‍लान कैंस‍िल कर रहे लोग

H1B Visa Update: अमेरिका में रहने वाले भारतीय एच-1बी (H-1B) वीजा होल्‍डर में शनिवार को भारी घबराहट फैल गई. यह घबराहट अमेर‍िकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के बाद फैली जिसमें एच-1बी (H-1B) वर्क वीजा पर सालाना एक लाख डॉलर (करीब 84 लाख रुपये) की भारी फीस लगाई गई है. इसके बाद कई लोगों ने भारत जाने का प्लान कैंस‍ल कर द‍िया है. यह फीस नई एप्‍लीकेशन के ल‍िए है लेक‍िन यात्रा पर रोक के डर से लोग काफी परेशान हैं. कई लोग एयरपोर्ट पर चेक-इन लाइन में खड़े होकर ही टिकट कैंसल कर रहे हैं.

हर साल एक लाख डॉलर फीस देनी होगी

भारत में छुट्टियां मनाने या शादी के लिए गए लोग भी जल्दी लौटने की जद्दोजहद में हैं. दिवाली और साल के आख‍िर की छुट्टियां नजदीक हैं, लेकिन इस अन‍िश्‍च‍ितता ने सबकी योजनाओं को ब‍िगाड़ द‍िया है. ट्रंप ने शुक्रवार को 'रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स' नाम का प्रोक्लेमेशन साइन किया. इसमें एच-1बी वीजा के लिए कंपनियों को हर साल एक लाख डॉलर फीस देनी होगी. मौजूदा समय में फीस सिर्फ कुछ हजार डॉलर है, लेकिन यह नया नियम 21 सितंबर से लागू होगा. इसका मकसद अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां बचाना बताया जा रहा है.

भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा असर
व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट के अनुसार यह यह फीस नई पेटिशन के साथ चुकानी होगी. लेकिन यात्रा पर असर यह है क‍ि वैलिड स्टैंप वीजा होने पर भी अमेरिका लौटने के लिए फीस का प्रूफ दिखाना पड़ सकता है. इसका सबसे ज्‍यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा क्योंकि साल 2024 में एच-1बी वीजा 71% भारतीयों को मिले थे. अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी टेक कंपनियां हजारों एच-1बी वर्कर्स पर निर्भर हैं. अमेजन के पास ही 10,000 से ज्यादा ऐसे वर्कर्स हैं. जानकारों का कहना है क‍ि यह फीस एच-1बी को 'लग्‍जरी वीजा' बना देगी. इसे केवल बड़ी कंपनियां ही अफोर्ड कर सकेंगी.

एयरपोर्ट पर लाइन में खड़े लोग टिकट कैंसल करने लगे
मीड‍िया से बातचीत में एच-1बी वीजाहोल्‍डर्स ने बताया क‍ि शुक्रवार को खबर आते ही एयरपोर्ट पर लाइन में खड़े लोग टिकट कैंसल करने लगे. एक शख्‍स ने कहा क‍ि यह ट्रैवल बैन जैसा है! वैलिड वीजा होने पर भी लौटने के लिए 1 लाख डॉलर का प्रूफ चाहिए. कोई प्रोसेस नहीं पता. एक शख्स अपनी शादी के लिए भारत जा रहा था, लेकिन अन‍िश्‍च‍ितता के बीच उसने अपना प्‍लान कैंस‍िल कर द‍िया. देश में मौजूद लोग भी घबरा गए. वे सोमवार तक लौटने की कोशिश कर रहे हैं.

बड़ी टेक कंपनियों ने इंटरनल मेमो जारी किए हैं. इनमें कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है क‍ि यद‍ि अमेरिका में हैं तो बाहर न जाएं. यद‍ि आप बाहर हैं तो 21 सितंबर से पहले लौट आएं. एक मेमो में साफ कहा गया, देश छोड़ने का मतलब पूरा रिस्क है. यह आदेश दिवाली (अक्टूबर-नवंबर) से ठीक पहले आया है, जब ज्यादातर भारतीय परिवार अपने देश जाते हैं. दिवाली के लिए टिकट महीनों पहले बुक होते हैं. दिसंबर की छुट्टियों के प्लान भी बिगड़ गए. 

