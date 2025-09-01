भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप को अब मोदी के मंत्री का जवाब, आंकड़ों से दिखाई अर्थव्यवस्था की ताकत
भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप को अब मोदी के मंत्री का जवाब, आंकड़ों से दिखाई अर्थव्यवस्था की ताकत

Trump Tariff: अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से टैरिफ का हंटर चलाया जा रहा है. जिसने भारत-अमेरिका के बीच कारोबारी संबंधों को बिगाड़ दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 01, 2025, 03:08 PM IST
भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप को अब मोदी के मंत्री का जवाब, आंकड़ों से दिखाई अर्थव्यवस्था की ताकत

Hardeep Singh Puri: अमेरिका और भारत के व्यापारिक संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से टैरिफ का हंटर चलाया जा रहा है. जिसने भारत-अमेरिका के बीच कारोबारी संबंधों को बिगाड़ दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है. इसी क्रम में ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता दिया.  ट्रंप के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लेख के जरिए जवाब दिया है. 

 केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयान 'डेड इकोनॉमी' का खंडन करते हुए देश के आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला है, जिसे दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज माना गया है. आर्टिकल में लिखा गया है किसी भी महान सभ्यता की परीक्षा उसके कठिन क्षणों में होती है.  अतीत में जब भी संदेह हुआ, भारत ने हरित क्रांति, आईटी क्रांति और शिक्षा एवं उद्यम के माध्यम से लाखों लोगों के आत्मसम्मान को ऊपर उठाने के साथ जवाब दिया.  

1991 के संकट से उदारीकरण आया और कोविड-19 महामारी से डिजिटल उछाल आया. आर्टिकल में कहा गया है आज का क्षण भी कुछ अलग नहीं है. भारत को 'डेड इकोनॉमी' कहने वाले संदेहियों के शोरगुल के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में तेज विकास, मजबूत बफर और व्यापक अवसर के साथ मजबूती की तथ्य-समृद्ध कहानी उभर रही है. यह विकसित भारत का क्षण है, ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त करने की दिशा में भारत की अथक यात्रा का.  

केंद्रीय मंत्री पुरी ने लिखा कि यह एक ऐसी यात्रा है, जिसने भारत को नागरिकों की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए देखा है. दुनिया के कई हिस्सों में कठिन भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद ऊर्जा की उपलब्धता, अफोर्डिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की तीन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए देखा है.
केंद्रीय मंत्री पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो तेजी से बढ़ने को लेकर पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई है.  

 वर्तमान गतिरोध के अनुसार, भारत इस दशक के अंत से पहले जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है.  केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा भारत की गति वैश्विक स्तर पर मायने रखती है.  अनुमान बताते हैं कि भारत पहले से ही वैश्विक आर्थिक विकास में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है. प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट महत्वाकांक्षा रखी है कि जैसे-जैसे सुधार गहराते जाएंगे और नई क्षमताएं सामने आएंगी, भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत तक बढ़ेगी. आईएएनएस  Gold Rate: हलचल अमेरिका में और भारत में बढ़ गए सोने-चांदी के दाम, रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई के पार हुआ गोल्ड, चांदी 14 साल में सबसे महंगा

 

 

 

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

Donald Trump Tariff Hike

;