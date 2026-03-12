LPG Shortage: गैस संकट के बीच सरकार का एक और बड़ा फैसला, यहां 45 दिन बाद होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग, ढाई दिन में डिलीवरी

Advertisement
Hardeep Puri on LPG Crisis:  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई है, जिसकी वजह से कई देशों में तेल और गैस की किल्लत देखी जा रही है. भारत में ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने LPG सिलेंडर से जुड़े कई नियम बदल दिए हैं. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 12, 2026, 06:51 PM IST
Hardeep Puri on LPG Gas Crisis: मिडिल ईस्ट जंग की वजह से तेल और गैस सप्लाई संकट में है. भारत भी इस संकट से जूझ रहा है. सप्लाई चेन टूटने की वजह से कई शहरों में LPG सिलेंडर की मारामारी देखी जा रही है. गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइन दिख रही हैं. लोगों को ब्लैक मार्केट से ऊंची कीमत पर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में मौजूदा ऊर्जा संकट पर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. उन्होंने गैस संकट के बीच LPG सिलेंडर से जुड़े बदलावों और सरकार की ओर से संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी.  सरकार ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए LPG सिलेंडर के दाम से लेकर बुकिंग के नियम बदल दिए हैं.  

45 दिनों में होगी सिलेंडर की बुकिंग   

हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा  में कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की तेल और गैस की सप्लाई जारी है. सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बजाए दूसरे वैकल्पिक रास्तों से तेल और गैस आयात कर रहा है. हर दिन गैस के कार्गो देश पहुंच रहे हैं. देश में LPG की किल्लत की वजह सप्लाई में कमी नहीं बल्कि कालाबाजारी और जमाखोरी है. सरकार ने इसपर लगाम लगाने के लिए सिलेंडर बुकिंग की समससीमा को बढ़ा दिया. हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि डिमांड मैनेजमेंट स्टेप के तहत गैस सिलेंडर की मिनिमम बुकिंग गैप को 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. वहीं ग्रामीण इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में इसकी समयसीमा 45 दिन कर दी गई है.  यानी शहरों में एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का गैप रखना होगा. ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इस गैप को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है, जो पहले एक समान 21 दिन का था.  पढ़ें-  ईरान जंग से दुनिया में उथल-पुथल, तेल और गैस पर मचा संग्राम पर चीन में इतनी शांति क्यों ? ड्रैगन 20 साल से कर रहा था सीक्रेट तैयारी

 

हर दिन 50 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी

 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी (विपणन और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा के मुताबिक सरकार यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई जारी रहे. उन्होंने बताया कि रोज़ाना लगभग 50 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है. डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई आउट की कोई खबर नहीं है.अफवाहों की वजह से पैनिक बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. 

LPG संकट से निपटने के लिए सरकार ने कौन-कौन से नियम बदल दिए ?  

1.  गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में बदलाव करते हुए ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए रिफिलिंग की समयसीमा अलग-अलग तय कर दी है. नए नियम के तहत ग्रामीण इलाकों में एलपीजी सिलेंडर 45 दिन बाद ही बुक कराया जा सकेगा. शहरों में यह 25 दिन है. बता दें कि इससे पहले देशभर में यह गैप 21 दिन का था. 

2. सरकार ने देशभर में गैस सप्लाई पर ECA एक्ट लागू कर दिया है, जिसके तहत 4 कैटेगरी में बांटकर सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है. घरेलू सिलेंडरों, CNG, PNG और इमरजेंसी सेवाओं के लिए सप्लाई को प्राथमिकता दी गई है.  

3. सिलेंडर सप्लाई में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए OTP का नियम तय किया गया है, जिसमें उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए कोड के बिना सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी.  

4. सरकार ने  कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है.  

5. गैस उत्पादन को 28 फीसदी तक बढ़ाया गया है, ताकि डिमांड पूरी की जा सके. 

6. इससे पहले सरकार ने घऱेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी कर दी. 

भारत में गैस संकट से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं ? 

भारत अपनी जरूरत का करीब 60% LPG आयात करता है, जिसमें से 90% गैस होर्मुज के रास्ते से आता है. मिडिल ईस्ट जंग की वजह से यह रास्ता बंद है, ऐसे में सरकार वैकल्पिक रास्तों से गैस और तेल आयात कर रहा है. सरकार रूस, ऑस्ट्रेलिया, नार्वे, अल्जीरिया जैसे देशों से तेल और गैस के आयात बढ़ा रहा है. 40 से अधिक देशों से तेल की खरीदारी की जा रही है. एलपीजी प्रोडक्शन 28 फीसदी तक बढ़ाया गया है, ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके.घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है. कॉमर्शियल सिलेंडर में कुछ कटौती की गई है.   हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा संकट पर भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए बताया कि देश ने कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित की है. भारत ने होर्मुज पर अपनी निर्भरता को कम किया है. ईरान युद्ध से पहले भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 45 फीसदी हॉर्मुज के रास्ते से आता था. भारत ने अब गैर-हॉर्मुज स्रोतों से तेल की सप्लाई बढ़ाकर इसे आयात का लगभग 70 फीसदी कर दिया है. भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि 2006-07 में यह केवल 27 थी.  उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है.   

 

