e20 Fuel Damage Vehicle: देश में E20 पेट्रोल यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल म‍िक्‍स पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच बड़ी और अहम खबर सामने आई है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन सभी दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल यूज करने से गाड़‍ियों के इंजन खराब हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने इस तरह के क्‍लेम को भ्रामक जानकारी बताया. उन्होंने साफ कहा क‍ि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसके अनुकूल बनाए गए वाहनों के इंजन को किसी तरह का नुकसान हो रहा है. उन्‍होंने साफ कहा क‍ि सर्व‍िस कराने के बाद वाहन में क‍िसी तरह की द‍िक्‍कत नहीं हो रही. ऑटोमोबाइल निर्माताओं और सर्विस सेंटर्स की तरफ से E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं बताई गई.