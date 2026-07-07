e20 Fuel Damage Vehicle: देश में E20 पेट्रोल यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच बड़ी और अहम खबर सामने आई है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन सभी दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल यूज करने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने इस तरह के क्लेम को भ्रामक जानकारी बताया. उन्होंने साफ कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसके अनुकूल बनाए गए वाहनों के इंजन को किसी तरह का नुकसान हो रहा है. उन्होंने साफ कहा कि सर्विस कराने के बाद वाहन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही. ऑटोमोबाइल निर्माताओं और सर्विस सेंटर्स की तरफ से E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं बताई गई.
उन्होंने बताया यह विवाद और चर्चा सोशल मीडिया पर आई कुछ पोस्ट और कंज्यूमर की तरफ से शिकायत किये जाने के बाद शुरू हुआ है. इन पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि E20 पेट्रोल यूज करने से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा है. यह भी कयास लगाया जा रहा था कि सरकार जल्द पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने की लिमिट को 20 फीसदी से ज्यादा करने जा रही है. पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि E20 को लेकर उठाए जा रहे तमाम सवाल किसी पुख्ता सबूत के बजाय गलत सूचनाओं पर आधारित हैं.
उन्होंने कहा कि आज देश की सड़कों पर करीब 20 करोड़ टू-व्हीलर और 20 लाख फोर-व्हीलर बिना किसी समस्या के इसी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं. वाहन बनाने वाली कंपनियां और गाड़ियों की सर्विसिंग करने वाले भी कह रहे हैं कि इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं है. अचानक इस तरह का विवाद खड़ा करने का कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस नया नहीं है. इसे बेहद सिस्टेमेटिक तरीके से लागू किया गया है.
भारत पिछले साढ़े तीन साल से भी ज्यादा समय से E15 (15% इथेनॉल मिक्स) फ्यूल का यूज कर रहा था. इसके बाद, पिछले साल अप्रैल से देशभर में E20 ईंधन की शुरुआत की गई. इसे एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है. इस दौरान कही से भी बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने की शिकायत सामने नहीं आई. सरकार और तेल कंपनियों ने इसे लागू करने से पहले साइंटिफिक स्टडी और व्यापक परीक्षण का सहारा लिया था.
हरदीप सिंह पुरी ने बाजार में चल रही 25% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर भी स्थिति साफ की. सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि सरकार जल्द पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने जा रही है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में E25 फ्यूल पर टेस्टिंग जरूर चल रही है, लेकिन इस प्रोसेस में समय लगता है. जब तक टेस्टिंग से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती और उसका रिव्यू नहीं कर लिया जाता, तब तक इथेनॉल मिक्स बढ़ाने का फैसला नहीं लिया जाएगा. गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां E20 अनुकूल वाहनों की क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. इसके अलावा E85 फ्यूल की शुरुआत अभी शुरुआती दौर में है. इसके लिए नए फ्यूल स्टेशनों की जरूरत होगी.
E20 पेट्रोल को लेकर विवाद तब गहराया, जब सरकार की तरफ से देशभर में इस फ्यूल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के साथ ही आने वाले समय के लिए E22, E25, E27 और E30 के फ्यूल स्टैंडर्ड को नोटिफाई किया गया. इसके बाद लोगों को लगा कि सरकार बिना तैयारी के इस लिमिट को बढ़ा देगी. इससे खासतौर पर उन वाहन मालिकों के बीच चिंता देखी गई, जिनके पास अप्रैल 2023 से पहले निर्मित वाहन हैं. ये वाहन तकनीकी रूप से E20 के अनुकूल नहीं हैं. इन व्हीकल के मालिकों ने माइलेज में गिरावट और इंजन के रबर पार्ट पर इसके असर को लेकर चिंता जताई थी.
इस पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की तरफ से की गई स्डटी में पाया गया कि E20 फ्यूल से इंजन की मजबूती या प्रदर्शन पर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता है. हालांकि, जानकारों ने यह स्वीकार किया कि जो व्हीकल E20 के स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं बने, उनके माइलेज में मामूली कमी आ सकती है. इसके अलावा उनके कुछ पुराने रबर के हिस्सों को समय से पहले बदलने की जरूरत पड़ सकती है.
सरकार की तरफ से पिछले कुछ दिनों में कई स्पष्टीकरण जारी कर उन दावों केो खारिज कर दिया गया, जिनमें कहा गया था कि यह तेल गाड़ियों की वारंटी को खत्म करता है. सरकार ने उन रिपोर्ट को भी पूरी तरह गलत बताया जिनमें दावा किया गया था कि भूटान ने भारत के E20 पेट्रोल को लेने से इनकार कर दिया है. सरकार ने बताया भूटान को इस ईंधन के निर्यात का कभी कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं गया. सरकार इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है.