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'E20 पेट्रोल से खराब नहीं हो रहे इंजन...' केंद्रीय मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी ने अफवाहों को किया खारिज

Vehicle Issue With e20 Fuel: केंद्रीय मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी की तरफ से उन सभी चर्चाओं को खारिज कर द‍िया गया. ज‍िनमें कहा जा रहा था क‍ि E20 पेट्रोल यूज करने से वाहनों के इंजन में खराबी आ रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 07, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:25 PM IST
'E20 पेट्रोल से खराब नहीं हो रहे इंजन...' केंद्रीय मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी ने अफवाहों को किया खारिज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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