/हां, पेट्रोल-डीजल पर मिल सकती है बड़ी राहत! PM मोदी के मंत्री ने दिए संकेत, जानें कब घट सकते हैं दाम

Petrol-Diesel Price : आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द राहत मिल सकती है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि हाल में कम कीमत पर खरीदा गया कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने के बाद ईंधन के दाम घटाए जा सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुरी ने कहा कि फिलहाल तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पहले से ऊंची कीमतों पर खरीदे गए कच्चे तेल का उपयोग कर रही हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई नरमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा. उन्होंने कहा, 'जब कम कीमत पर खरीदा गया कच्चा तेल कंपनियों तक पहुंचेगा, तब पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की संभावना बन सकती है.'
मंत्री ने दावा किया कि वैश्विक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा गया है. उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2021, मई 2022 और उसके बाद भी कई बार पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम हुआ. पुरी के मुताबिक, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल वृद्धि सीमित रही है और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की तुलना में भारतीय उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम असर झेलना पड़ा है.
उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में तेल विपणन कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके बावजूद सरकार ने कोशिश की है कि बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों का पूरा बोझ आम लोगों पर न पड़े.
हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. इसका असर भारत में भी ईंधन कीमतों पर पड़ा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता बना रहता है, तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत संभव है.
अपने दौरे के दौरान हरदीप पुरी ने सोनभद्र की विकास यात्रा की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला सोनभद्र अब पिछड़े जिले की पहचान से बाहर निकलकर एक मॉडल जिले के रूप में उभर रहा है. मंत्री ने बताया कि जिले की प्रति व्यक्ति आय 2018 के 43 हजार रुपये से बढ़कर करीब 1.2 लाख रुपये तक पहुंच गई है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 2016-17 के लगभग 13 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 36 लाख करोड़ रुपये हो गया है.