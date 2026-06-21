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हां, पेट्रोल-डीजल पर मिल सकती है बड़ी राहत! PM मोदी के मंत्री ने दिए संकेत, जानें कब घट सकते हैं दाम

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुरी ने कहा कि फिलहाल तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पहले से ऊंची कीमतों पर खरीदे गए कच्चे तेल का उपयोग कर रही हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई नरमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 21, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:05 PM IST
हां, पेट्रोल-डीजल पर मिल सकती है बड़ी राहत! PM मोदी के मंत्री ने दिए संकेत, जानें कब घट सकते हैं दाम
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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