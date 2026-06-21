/हां, पेट्रोल-डीजल पर मिल सकती है बड़ी राहत! PM मोदी के मंत्री ने दिए संकेत, जानें कब घट सकते हैं दाम

अपने दौरे के दौरान हरदीप पुरी ने सोनभद्र की विकास यात्रा की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला सोनभद्र अब पिछड़े जिले की पहचान से बाहर निकलकर एक मॉडल जिले के रूप में उभर रहा है. मंत्री ने बताया कि जिले की प्रति व्यक्ति आय 2018 के 43 हजार रुपये से बढ़कर करीब 1.2 लाख रुपये तक पहुंच गई है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 2016-17 के लगभग 13 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 36 लाख करोड़ रुपये हो गया है.