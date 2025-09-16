केंद्रीय मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी का ऐलान, एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का र‍िव्‍यू करेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी का ऐलान, एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का र‍िव्‍यू करेगी सरकार

हरदीप स‍िंह पुरी ने कहा क‍ि नए टारगेट तय करने से पहले यह समझा जाएगा कि यह प्रोग्राम क‍िस तरह काम कर रहा है. यह योजना देश के कच्चे तेल के आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए शुरू की गई थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:40 PM IST
Ethanol Blending Petrol: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृत‍िक गैस मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा कि सरकार देश के एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की प्रगति की समीक्षा करेगी. यह ऐलान पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के प्‍लान को लेकर की गई है. हरदीप स‍िंह पुरी ने बताया कि भारत ने 2030 तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट छह साल पहले ही पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा, 'हमारा 2030 का 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य था, जो समय से पहले मिल गया. अब हम यह देखेंगे कि आगे क्या करना है.'

कच्चे तेल के आयात को कम करने का मकसद

हरदीप स‍िंह पुरी ने कहा क‍ि नए टारगेट तय करने से पहले यह समझा जाएगा कि यह प्रोग्राम क‍िस तरह काम कर रहा है. यह योजना देश के कच्चे तेल के आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए शुरू की गई थी. भारत ने 2014 में 1.4% और 2022 में 10% ब्लेंडिंग हासिल की थी, जो तय समय से 5 महीने पहले पूरा हुआ. हालांकि, वाहन मालिकों और ऑटोमेकर्स ने E20 ईंधन के इंजन और माइलेज पर असर को लेकर चिंता जताई है.

एथनॉल इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाता
पुरी ने इस तरह की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि एथनॉल इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाता. उन्होंने कहा क‍ि यद‍ि कोई दिल्ली से गुरुग्राम रोज ड्राइव करता है तो कार की एफ‍िश‍िएंसी 1-2% कम हो सकती है. इसके कई कारण हो सकते हैं. इसमें बायोफ्यूल की कमी नहीं है. पुरी ने साल 2016 से पासर सेक्‍टर में हुए सुधारों की भी बात की. उन्होंने ऑयलफील्ड (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कहा कि यह ग्‍लोबल इनवेस्‍टर के ल‍िए तेल खोज और उत्पादन को आकर्षक बनाएगा.

अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियां अब ओएनजीसी (ONGC) के साथ मुंबई हाई जैसे ऑफशोर बेसिन को नया रूप देने में रुच‍ि दिखा रही हैं. पुरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिन्होंने असम में देश का पहला बांस बेस्‍ड एथनॉल प्लांट शुरू किया. उन्होंने कहा कि यह पावर सेक्‍टर में मील का पत्थर है. इसके अलावा भारत 2030 तक 2200 ग्‍लोबल कैप‍िस‍िटी सेंटर बनाएगा, जो 28 लाख नौकरियां और 100 मिलियन डॉलर से ज्‍यादा रेवेन्‍यू देगा. ग्रीन हाइड्रोजन की लागत को 3 डॉलर प्रति किलो से नीचे लाने का लक्ष्य भी है. 

;