'शार्क टैंक इंडिया' के नए जज हार्दिक कोठिया कौन हैं? जानिए 31 साल के बिजनेसमैन की नेट वर्थ सहित पूरी कहानी

Hardik Kothiya : शार्क टैंक इंडिया के सीजन 5 के पैनल में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हुए हैं. सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नए जजों में से एक हैं हार्दिक कोठिया. अगर आपने D2C या टेक स्टार्ट-अप सर्कल में उनका नाम नहीं सुना है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल अलग लीग में काम करते हैं. उनका काम हेवी-ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी का है. बिजनेस टुडे और NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोठिया 2026 सीजन के लिए नई लाइनअप का हिस्सा हैं. 31 साल की उम्र में वो शो में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक हैं.

सोलर एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके बैकग्राउंड से शार्क टैंक में एक अलग नजरिया मिलेगा. उनका बिजनेस सप्लाई चेन एफिशिएंसी, फैक्ट्री ऑपरेशंस और भारत के पावर ग्रिड के भविष्य जैसे प्रैक्टिकल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है. वो एवेंडस वेल्थ – हुरुन इंडिया U35 लिस्ट 2025 में सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर बना चुके हैं.

कौन हैं हार्दिक कोठिया

हार्दिक कोठिया रेजॉन सोलर के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने साल 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर चिराग नकरानी के साथ गुजरात के सूरत में इस कंपनी की शुरुआत की थी. शार्क टैंक इंडिया के पैनल में हार्दिक कोठिया की मौजूदगी पिछले सीजनों से अलग नजर आती है. जहां शो में आमतौर पर स्नैक्स या फैशन ब्रांड्स देखने को मिलते हैं. वहीं, कोठिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं. फैक्ट्री लगाने की शुरुआती चुनौतियां इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स संभालना और बड़े वर्कफोर्स को मैनेज करने का उनका अनुभव उन्हें खास बनाता है. यही वजह है कि वे फिजिकल प्रोडक्ट या डीप टेक इनोवेशन पर काम कर रहे फाउंडर्स के लिए एक मजबूत मेंटर साबित हो सकते हैं.

बिजनेस ब्रांडिंग के किंग

हार्दिक कोठिया बड़े स्तर पर बिजनेस को आगे बढ़ाने में ब्रांडिंग की अहमियत को भी अच्छी तरह समझते हैं. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रेजॉन सोलर ने चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स जैसी बड़ी आईपीएल टीमों के साथ पार्टनरशिप कर अपनी पहचान मजबूत की है. शार्क टैंक इंडिया में उनकी मौजूदगी दर्शकों को इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरीज से रूबरू कराती है. हार्दिक कोठिया उन उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हैं. क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले फाउंडर्स के लिए इस सीजन हार्दिक कोठिया एक अहम और प्रेरणादायक चेहरा साबित हो सकते हैं.

कोठिया की नेट वर्थ

सिर्फ आठ सालों में कंपनी एक छोटे से सेटअप से भारत की टॉप पांच सोलर एनर्जी कंपनियों में से एक बन गई. कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 7,000 करोड़ रुपये है. 31 साल की उम्र में उन्हें हुरुन इंडिया U35 लिस्ट 2025 में सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर के तौर पर पहचाना गया है.

शार्क टैंक इंडिया सीजन 5

शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के साथ वापस आ रहा है. इसका प्रीमियर 5 जनवरी, 2026 को हो चुका है. इस बिजनेस रियलिटी शो के फ़ॉर्मेट में युवा एंटरप्रेन्योर एक मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद अपने आइडिया पिच करते हैं और सिर्फ सबसे अच्छे लोगों को ही डील मिलती है. इस सीजन की टैगलाइन 'यह सीजन है टाइम से आगे है और इसमें 15 शार्क का एक बड़ा पैनल है. इसमें रितेश अग्रवाल (OYO), अमन गुप्ता (boAt), और नमिता थापर (Emcure) जैसे पुराने दिग्गज शामिल हैं, साथ ही हार्दिक कोठिया (Rayzon Solar) और कनिका टेकरीवाल (JetSetGo Aviation) जैसे छह नए इन्वेस्टर्स भी हैं. एक खास बात यह है कि नए शार्क प्रथम मित्तल के नेतृत्व में 'कैंपस स्पेशल' सेगमेंट जोड़ा गया है. ये खास तौर पर भारत की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर को टारगेट करता है.