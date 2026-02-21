कोलकाता की हालत खराब! बेंगलुरु और चेन्नई के GDP आंकड़ों पर गरमाई बहस.....हर्ष गोयनका के पोस्ट ने खोल दी पोल

GDP Debate : आजादी के बाद से भारतीय राज्यों की आर्थिक दिशा में काफी बदलाव आया है. 1960 के दशक से देश की GDP में पश्चिम बंगाल का हिस्सा गिरा है. फिर भी ये शहर एक बड़ा इकोनॉमिक हब बना हुआ है. डेटा बताते हैं कि कोलकाता की GDP बेंगलुरु और चेन्नई से अधिक है. कोलकाता की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. ये दशकों में भारत के इकोनॉमिक माहौल में आए बदलाव को दिखाता है. इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर GDP के आंकड़ों को हाईलाइट किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि बेंगलुरु का टेक बूम हेडलाइन में छाया रहता है और कोलकाता को अक्सर एक फीका पड़ता शहर माना जाता है. लेकिन GDP के आंकड़े एक अलग सच्चाई बयां करते हैं.

उन्होंने जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक मुंबई ₹25.73 लाख करोड़ की GDP के साथ सबसे आगे है. उसके बाद दिल्ली NCR ₹24.37 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है. कोलकाता ₹12.45 लाख करोड़ की GDP के साथ बेंगलुरु (₹10.9 लाख करोड़) और चेन्नई (₹9.5 लाख करोड़) से आगे है. ये इसकी आर्थिक अहमियत को दिखाता है.

ट्रेड और इंडस्ट्रियल हब है कोलकाता

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता GDP के हिसाब से भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक है. इसका आर्थिक योगदान काफी अधिक है. हुगली नदी के किनारे अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कोलकाता पोर्ट की मौजूदगी की वजह से ये एक बड़ा ट्रेड और इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है. उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे ऐतिहासिक रूप से दबदबे वाले राज्यों की राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी घटी है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने अपनी स्थिति बनाए रखी है या मजबूत की है. उदारीकरण के बाद के समय में दक्षिणी राज्य बड़े आर्थिक इंजन के तौर पर उभरे हैं. इसकी वजह से पूर्वी भारत के बीच का अंतर और बढ़ गया है.

महाराष्ट्र का प्रदर्शन स्थिर रहा

1960 के दशक में अविभाजित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अविभाजित बिहार भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाले पांच प्रमुख राज्य थे. उस समय इन राज्यों की मजबूत औद्योगिक आधारशिला और कृषि उत्पादन उनकी आर्थिक ताकत का मुख्य कारण थे. लेकिन समय के साथ इनकी आर्थिक यात्रा अलग-अलग दिशाओं में चली गई. अविभाजित उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय GDP में हिस्सा 1960-61 में 14.4% था. ये घटकर 2020-21 में 9.3% रह गया. हालांकि 2023-24 में इसमें हल्की बढ़ोतरी हुई और ये 9.5% तक पहुंचा. अगर उत्तराखंड को अलग कर दिया जाए, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 8.4% बैठता है.

हालांकि, महाराष्ट्र का प्रदर्शन स्थिर रहा है. 1960-61 में उसका हिस्सा 12.5% था. ये बढ़कर 2023-24 में 13.3% हो गया है. ये दर्शाता है कि राज्य ने औद्योगिक और सर्विस सेक्टर में अपनी बढ़त को बनाए रखा है. सबसे बड़ी गिरावट पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है. 1960-61 में राष्ट्रीय GDP में उसका हिस्सा 10.5% था. ये 2024 के आंकड़ों के अनुसार घटकर लगभग 5.6% रह गया है. ये गिरावट राज्य की आर्थिक रफ्तार में लंबे समय से आ रही सुस्ती को दर्शाती है.