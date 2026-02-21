Advertisement
trendingNow13118007
Hindi Newsबिजनेसकोलकाता की हालत खराब! बेंगलुरु और चेन्नई के GDP आंकड़ों पर गरमाई बहस.....हर्ष गोयनका के पोस्ट ने खोल दी पोल

कोलकाता की हालत खराब! बेंगलुरु और चेन्नई के GDP आंकड़ों पर गरमाई बहस.....हर्ष गोयनका के पोस्ट ने खोल दी पोल

इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर GDP के आंकड़ों को हाईलाइट किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि बेंगलुरु का टेक बूम हेडलाइन में छाया रहता है और कोलकाता को अक्सर एक फीका पड़ता शहर माना जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

GDP Debate : आजादी के बाद से भारतीय राज्यों की आर्थिक दिशा में काफी बदलाव आया है. 1960 के दशक से देश की GDP में पश्चिम बंगाल का हिस्सा गिरा है. फिर भी ये शहर एक बड़ा इकोनॉमिक हब बना हुआ है. डेटा बताते हैं कि कोलकाता की GDP बेंगलुरु और चेन्नई से अधिक है. कोलकाता की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. ये दशकों में भारत के इकोनॉमिक माहौल में आए बदलाव को दिखाता है. इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर GDP के आंकड़ों को हाईलाइट किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि बेंगलुरु का टेक बूम हेडलाइन में छाया रहता है और कोलकाता को अक्सर एक फीका पड़ता शहर माना जाता है. लेकिन GDP के आंकड़े एक अलग सच्चाई बयां करते हैं.

उन्होंने जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक मुंबई ₹25.73 लाख करोड़ की GDP के साथ सबसे आगे है. उसके बाद दिल्ली NCR ₹24.37 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है. कोलकाता ₹12.45 लाख करोड़ की GDP के साथ बेंगलुरु (₹10.9 लाख करोड़) और चेन्नई (₹9.5 लाख करोड़) से आगे है. ये इसकी आर्थिक अहमियत को दिखाता है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेड और इंडस्ट्रियल हब है कोलकाता 

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता GDP के हिसाब से भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक है. इसका आर्थिक योगदान काफी अधिक है. हुगली नदी के किनारे अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कोलकाता पोर्ट की मौजूदगी की वजह से ये एक बड़ा ट्रेड और इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है. उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे ऐतिहासिक रूप से दबदबे वाले राज्यों की राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी घटी है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने अपनी स्थिति बनाए रखी है या मजबूत की है. उदारीकरण के बाद के समय में दक्षिणी राज्य बड़े आर्थिक इंजन के तौर पर उभरे हैं. इसकी वजह से पूर्वी भारत के बीच का अंतर और बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें : चीन को लगेगा झटका? भारत का बड़ा कदम, क्रिटिकल मिनरल्स पर ब्राजील से हुआ समझौता

महाराष्ट्र का प्रदर्शन स्थिर रहा

1960 के दशक में अविभाजित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अविभाजित बिहार भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाले पांच प्रमुख राज्य थे. उस समय इन राज्यों की मजबूत औद्योगिक आधारशिला और कृषि उत्पादन उनकी आर्थिक ताकत का मुख्य कारण थे. लेकिन समय के साथ इनकी आर्थिक यात्रा अलग-अलग दिशाओं में चली गई. अविभाजित उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय GDP में हिस्सा 1960-61 में 14.4% था. ये घटकर 2020-21 में 9.3% रह गया. हालांकि 2023-24 में इसमें हल्की बढ़ोतरी हुई और ये 9.5% तक पहुंचा. अगर उत्तराखंड को अलग कर दिया जाए, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 8.4% बैठता है.

हालांकि, महाराष्ट्र का प्रदर्शन स्थिर रहा है. 1960-61 में उसका हिस्सा 12.5% था. ये बढ़कर 2023-24 में 13.3% हो गया है. ये दर्शाता है कि राज्य ने औद्योगिक और सर्विस सेक्टर में अपनी बढ़त को बनाए रखा है. सबसे बड़ी गिरावट पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है. 1960-61 में राष्ट्रीय GDP में उसका हिस्सा 10.5% था. ये 2024 के आंकड़ों के अनुसार घटकर लगभग 5.6% रह गया है. ये गिरावट राज्य की आर्थिक रफ्तार में लंबे समय से आ रही सुस्ती को दर्शाती है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

GDP Debate

Trending news

'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट