Advertisement
trendingNow12958949
Hindi Newsबिजनेस

द‍िवाली से पहले सरकार ने भर दी झोली, बढ़ गई पेंशन, बुजुर्गों को मिला बोनस

हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगा दी है. उन्होंने कहा कि अब 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपये की जगह 3500 रुपये पेंशन दी जाएगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द‍िवाली से पहले सरकार ने भर दी झोली, बढ़ गई पेंशन, बुजुर्गों को मिला बोनस

Haryana government Pension hikes :  एक हफ्ते बाद दिवाली आने वाली है. लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली तोहफा देते उनकी वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है. ये बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी. हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगा दी है. उन्होंने कहा कि अब 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपये की जगह 3500 रुपये पेंशन दी जाएगी यानी अगले महीने से बुजुर्गों की भी पेंशन बढ़ने वाली है. 

कितनी मिलेगी पेंशन?

हरियाणा सरकार ने कहा है कि 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपये की जगह 3500 रुपये पेंशन दी जाएगी. हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं. हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है. हरियाणा सरकार अब सब-इंस्पेक्टर (पुरुष) के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ग्रुप-C और ग्रुप-D पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Diwali 2025 Holiday: धनतेरस, दिवाली.. कब-कब रहेगी बैंकों और स्कूलों की छुट्टियां?

हरियाणा में 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब बुजुर्गों की पेंशन 1,000 रुपये थी. 2015 में ये बढ़कर 1,200 रुपये और नवंबर 2016 में 1,600 रुपये हो गई थी. 2020 में इसे बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया था अगले साल, अप्रैल 2021 में इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये, अप्रैल 2023 में 2,750 रुपये और 2024 में 3,000 रुपये कर दिया गया था. हरियाणा सरकार से पहले, केंद्र सरकार ने भी दिवाली बोनस के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था. ये बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Pension Hike

Trending news

BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
mamta banarjee
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता