Haryana government Pension hikes : एक हफ्ते बाद दिवाली आने वाली है. लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली तोहफा देते उनकी वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है. ये बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी. हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगा दी है. उन्होंने कहा कि अब 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपये की जगह 3500 रुपये पेंशन दी जाएगी यानी अगले महीने से बुजुर्गों की भी पेंशन बढ़ने वाली है.

कितनी मिलेगी पेंशन?

हरियाणा सरकार ने कहा है कि 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपये की जगह 3500 रुपये पेंशन दी जाएगी. हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं. हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है. हरियाणा सरकार अब सब-इंस्पेक्टर (पुरुष) के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ग्रुप-C और ग्रुप-D पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Diwali 2025 Holiday: धनतेरस, दिवाली.. कब-कब रहेगी बैंकों और स्कूलों की छुट्टियां?

हरियाणा में 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब बुजुर्गों की पेंशन 1,000 रुपये थी. 2015 में ये बढ़कर 1,200 रुपये और नवंबर 2016 में 1,600 रुपये हो गई थी. 2020 में इसे बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया था अगले साल, अप्रैल 2021 में इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये, अप्रैल 2023 में 2,750 रुपये और 2024 में 3,000 रुपये कर दिया गया था. हरियाणा सरकार से पहले, केंद्र सरकार ने भी दिवाली बोनस के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था. ये बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा.