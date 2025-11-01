Advertisement
trendingNow12983964
Hindi Newsबिजनेस

कच्चे तेल की रिफाइनिंग में तेजी से बढ़ रहा भारत, साल 2030 तक 20 फीसदी ग्रोथ की तैयारी

भारत तेल की अपनी जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है. जरूरत का 85 फीसदी तक वो आयात करता है. तेल पर उसकी मजबूरी का ही नतीजा है कि उसे अमेरिका की ओर से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ झेलनी पड़ रही है. रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ ठोक दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 01, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कच्चे तेल की रिफाइनिंग में तेजी से बढ़ रहा भारत, साल 2030 तक 20 फीसदी ग्रोथ की तैयारी

Crude Oil: भारत तेल की अपनी जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है. जरूरत का 85 फीसदी तक वो आयात करता है. तेल पर उसकी मजबूरी का ही नतीजा है कि उसे अमेरिका की ओर से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ झेलनी पड़ रही है. रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ ठोक दिया. तेल में खुद को मजबूत करने के लिए भारत काी ओर से लगातार कोशिश जारी है और और जल्द ही इसमें बड़ा राहत भी मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की माने तो साल 2030 तक भारत अपने क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को 20 फीसदी तक बढ़ा लेगा.  

हैदराबाद में  Energy Technology कार्यक्रम में बोलेत हुए हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है. मौजूदा वक्त में भारत की पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैपिसिटी 258 मिलियन मैट्रिक टन की प्रति वर्ष (MMTPA) की है, जो कि साल 2023 तक 310 MMTPA तक पहुंत सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार लॉग टर्म में इस कैपिसिटी को 400-450 MMTPA तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है.  

उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 5.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत करता है, जबकि साढ़े चार साल पहले यह 5 मिलियन बैरल था. वर्तमान विकास दर के साथ, देश जल्द ही 60 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच जाएगा. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा माँग में वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 30 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.  

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Hardeep Puri

Trending news

बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 9 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 9 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था