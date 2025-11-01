कच्चे तेल की रिफाइनिंग में तेजी से बढ़ रहा भारत, साल 2030 तक 20 फीसदी ग्रोथ की तैयारी

Crude Oil: भारत तेल की अपनी जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है. जरूरत का 85 फीसदी तक वो आयात करता है. तेल पर उसकी मजबूरी का ही नतीजा है कि उसे अमेरिका की ओर से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ झेलनी पड़ रही है. रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ ठोक दिया. तेल में खुद को मजबूत करने के लिए भारत काी ओर से लगातार कोशिश जारी है और और जल्द ही इसमें बड़ा राहत भी मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की माने तो साल 2030 तक भारत अपने क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को 20 फीसदी तक बढ़ा लेगा.

हैदराबाद में Energy Technology कार्यक्रम में बोलेत हुए हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है. मौजूदा वक्त में भारत की पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैपिसिटी 258 मिलियन मैट्रिक टन की प्रति वर्ष (MMTPA) की है, जो कि साल 2023 तक 310 MMTPA तक पहुंत सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार लॉग टर्म में इस कैपिसिटी को 400-450 MMTPA तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 5.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत करता है, जबकि साढ़े चार साल पहले यह 5 मिलियन बैरल था. वर्तमान विकास दर के साथ, देश जल्द ही 60 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच जाएगा. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा माँग में वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 30 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.