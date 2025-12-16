IndusInd बैंक में HDFC की एंट्री! 9.5% हिस्सेदारी पर RBI ने लगाई मुहर, जानें निवेशकों पर क्या होगा असर?

HDFC बैंक को RBI से ग्रुप की कंपनियों को इंडसइंड बैंक में 9.50% तक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी मिल गई है. ये मंजूरी 15 दिसंबर को एक लेटर के जरिए दी गई थी और ये एक साल तक यानी 14 दिसंबर, 2026 तक वैलिड रहेगी.
RBI Approval : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में 9.50 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी. HDFC बैंक को RBI से ग्रुप की कंपनियों को इंडसइंड बैंक में 9.50% तक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी मिल गई है. ये मंजूरी 15 दिसंबर को एक लेटर के जरिए दी गई थी और ये एक साल तक यानी 14 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेगी.
RBI ने कहा है कि कुल हिस्सेदारी किसी भी समय इंडसइंड बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स के 9.50% से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस मंजूरी के बाद HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक का एक जरूरी शेयर होल्डर बन पायेगा. बता दें, बीते कुछ समय से इंडसइंड बैंक को वित्तीय और गवर्नेंस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है.
IndusInd बैंक में सीधे निवेश करने का कोई इरादा नहीं : HDFC बैंक
HDFC बैंक ने साफ किया है कि उसका IndusInd बैंक में सीधे निवेश करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसके ग्रुप एंटिटीज के कुल निवेश 5% की पिछली लिमिट को पार करने वाले थे. इसलिए बैंक ने RBI से निवेश लिमिट बढ़ाने के लिए आवेदन किया था. ये आवेदन 24 अक्टूबर 2025 को ग्रुप एंटिटीज की ओर से जमा किया गया था.
HDFC बैंक अपने ग्रुप एंटिटीज जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट और HDFC सिक्योरिटीज का प्रमोटर/स्पॉन्सर है.
सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक
HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है. 30 सितंबर 2025 तक बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 4,156 शहरों/कस्बों में 9,545 ब्रांच और 21,417 ATM तक फैला हुआ है. इसके अलावा, बैंक के पास 15,253 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिन्हें मुख्य रूप से कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) चलाते हैं.
फिलहाल, बैंक के शेयर 0.06% बढ़कर BSE पर ₹996.40 पर ट्रेड कर रहा है. जबकि, इंडसइंड बैंक के शेयर 0.39% गिरकर फिलहाल ₹847.95 पर ट्रेड कर रहे हैं.