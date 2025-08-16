HDFC बैंक ने बदले कैश ट्रांजैक्शन से लेकर चेकबुक तक के नियम, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

अगर आपका खाता HDFC बैंक में है तो अब आपको कैश ट्रांजैक्शन से लेकर चेकबुक और ब्रांच-बेस्ड ट्रांसफर तक में ज्यादा सतर्क रहना होगा. देश के सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर ने अपनी सर्विस चार्जिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं. बैंक का कहना है कि यह कदम ग्राहकों को बेहतर और सुव्यवस्थित सेवाएं देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा.

15.26 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाला यह बैंक लाखों ग्राहकों के लिए नियम बदल चुका है. अब कैश डिपॉजिट-विदड्रॉल, NEFT/IMPS ट्रांजैक्शन और चेकबुक इस्तेमाल करने के लिए पहले से ज्यादा योजना बनानी होगी, वरना अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.

कैश ट्रांजैक्शन लिमिट आधी हुई

पहले जहां हर ग्राहक को महीने में 2 लाख रुपये तक कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल की सुविधा फ्री मिलती थी, अब यह सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इस लिमिट के बाद हर 1000 रुपये या उसके हिस्से पर 5 रुपये का चार्ज लगेगा, जिसमें न्यूनतम शुल्क 150 रुपये होगा. इसके अलावा, अब महीने में सिर्फ चार फ्री कैश ट्रांजैक्शन मिलेंगे. इसके बाद हर एक्स्ट्रा कैश ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये देने होंगे. थर्ड-पार्टी कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी सीमा तय कर दी गई है. अब प्रतिदिन केवल 25,000 रुपये तक का लेन-देन हो सकेगा.

IMPS और NEFT में बदली फीस

डिजिटल ट्रांसफर के मोर्चे पर बैंक ने आंशिक राहत दी है. IMPS 1000 रुपये तक का ऑनलाइन ट्रांसफर अब रेगुलर ग्राहकों के लिए 2.5 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 2.25 रुपये में होगा. पहले 1 लाख से ऊपर के ट्रांसफर पर 15 रुपये लगते थे, जो अब घटाकर 13.5 रुपये कर दिए गए हैं.

NEFT (ब्रांच से):

* 10,000 रुपये तक: रेगुलर ग्राहकों से 2 रुपये, सीनियर सिटीजन से 1.8 रुपये.

* 1 लाख–2 लाख रुपये: रेगुलर 14 रुपये, सीनियर सिटीजन 12.6 रुपये.

* 2 लाख से ऊपर: रेगुलर 24 रुपये, सीनियर सिटीजन 21.6 रुपये.

चेकबुक महंगी हुई

अब सेविंग्स अकाउंट धारकों को साल में केवल 10 पन्नों की एक फ्री चेकबुक मिलेगी. पहले यह सुविधा 25 पन्नों की थी. एक्स्ट्रा चेकबुक के लिए प्रति पन्ना 4 रुपये देने होंगे. हालांकि, सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए यह दरें थोड़ी कम रखी गई हैं.

एक्स्ट्रा चार्ज से कैसे बचें?

बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए नियमों के बाद ग्राहकों को अपनी बैंकिंग आदतें बदलनी होंगी.

* डिजिटल ट्रांजैक्शन: IMPS और NEFT ऑनलाइन करना ब्रांच से सस्ता पड़ेगा.

* UPI का इस्तेमाल: छोटे पेमेंट्स के लिए UPI और QR कोड स्कैनिंग पूरी तरह मुफ्त है.

* कैश की प्लानिंग बनाएं: जरूरत पड़ने पर महीने में सिर्फ एक-दो बार ही कैश निकालें.

* थर्ड-पार्टी ट्रांजैक्शन से बचें: अब 25,000 रुपये से ऊपर थर्ड-पार्टी लेन-देन संभव नहीं.

* चेकबुक सोच-समझकर इस्तेमाल करें: अब हर पन्ने की कीमत है, इसलिए जहां डिजिटल विकल्प हों, वहीं अपनाएं.

* सीनियर सिटीजन छूट: अगर आप या परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उनकी सुविधाओं का लाभ उठाएं.