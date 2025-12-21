Advertisement
HDFC Bank Rules: नए नियम के तहत यद‍ि आपने पिछले कैलेंडर क्‍वार्टर में जरूरी खर्च किया है तो बैंक की तरफ से आपको एसएमएस या ईमेल भेजा जाएगा. इसमें एक ल‍िंक द‍िया होगा, ज‍िस पर क्लिक करके आप वाउचर क्लेम कर सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 21, 2025, 04:34 PM IST
HDFC Bank Lounge Access Rules: अगर आपका अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने डेबिट कार्ड होल्‍डर्स के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के न‍ियमों में बड़ा बदलाव किया है. 10 जनवरी 2026 से अब सीधे कार्ड स्वाइप करके लाउंज में एंट्री नहीं मिलेगी. नए बदलाव के तहत अब डिजिटल वाउचर सिस्टम लागू होगा. इसके अलावा ज्यादातर कार्ड के ल‍िये न्यूनतम खर्च की लिमिट को भी बढ़ाकर दोगुना कर द‍िया गया है. यद‍ि आप भी अक्सर सफर करते हैं और और लाउंज एक्‍सेस का फायदा उठाते हैं तो यह बदलाव आपके काम का है.

क्‍या है नया वाउचर स‍िस्‍टम?

लाउंज एक्सेस के लिए डिजिटल वाउचर जरूरी होगा. पहले एल‍िज‍िबल कस्‍टमर अपना फिजिकल डेबिट कार्ड स्वाइप करके आसानी से लाउंज में एंट्री कर जाते थे. लेकिन 10 जनवरी 2026 से यह स‍िस्‍टम बंद हो जाएगा. नए नियम के तहत यद‍ि आपने पिछले कैलेंडर क्‍वार्टर में जरूरी खर्च किया है तो बैंक की तरफ से आपको एसएमएस या ईमेल भेजा जाएगा. इसमें एक ल‍िंक द‍िया होगा, ज‍िस पर क्लिक करके आप वाउचर क्लेम कर सकते हैं. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज कर आप वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आपको वाउचर कोड या QR कोड मिलेगा. लाउंज एंट्री के लिए इसी कोड को द‍िखाना जरूरी होगा.

खर्च की लिमिट को भी दोगुना क‍िया
सबसे बड़ा बदलाव खर्च की शर्त को लेकर क‍िया गया है. पहले ज्यादातर डेबिट कार्ड पर क्‍वार्टर में महज 5,000 रुपये खर्च करने पर लाउंज एक्सेस मिल जाता था. लेक‍िन अब इस ल‍िमि‍ट को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर द‍िया गया है. यह खर्च एक ट्रांजेक्शन के जर‍िये या में मिलाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है. हालांक‍ि Infiniti डेबिट कार्ड पर ये शर्तें लागू नहीं होगी. इस कार्ड को रखने वालों को बिना किसी मिनिमम स्पेंड के लाउंज एक्सेस मिलता रहेगा. नए डेबिट कार्ड होल्‍डर्स्‍ को 10,000 रुपये की शर्त पूरी करनी होगी.

क‍िस कार्ड पर क‍ितनी फ्री विजिट?
फ्री लाउंज विजिट क‍ितनी होंगी, ये आपके डेबिट कार्ड वेर‍िएंट पर निर्भर करेगी. ये नियम पहले जैसे ही रहेंगे-
> Millennia Debit Card: तीन महीने में 1 विजिट
> Platinum Debit Card: तीन महीने में 2 विजिट
> Times Points Debit Card: तीन महीने में 1 विजिट
> Business Debit Card: तीन महीने में 2 विजिट
> GIGA Debit Card: तीन महीने में 1 विजिट
> Infiniti Debit Card: तीन महीने में 4 विजिट (बिना स्पेंड शर्त के)

कौन से ट्रांजेक्शन काउंट होंगे?
केवल डेबिट कार्ड से की गई खरीदारी पर ही ट्रांजेक्शन काउंट क‍िये जाएंगे. इन ट्रांजेक्शन में एटीएम (ATM) से कैश निकासी, UPI या वॉलेट पेमेंट जैसे GPay, PhonePe, Paytm आद‍ि को नहीं माना जाएगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड से बिल पेमेंट, डेबिट कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन आद‍ि मान्‍य नहीं हैं. यानी शॉप‍िंग या बिल पेमेंट जैसे पर्चेज ट्रांजेक्शन ही काम आएंगे.

वाउचर की वैलिडिटी कितनी होगी?
बैंक की तरफ से वाउचर जारी क‍िये जाने के बाद ये अगले कैलेंडर क्‍वार्टर के अंत तक वैलिड रहेंगे. उदाहरण के ल‍िये 15 नवंबर 2025 को जारी वाउचर 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा. इसी तरह 10 जनवरी 2026 को जारी वाउचर 30 जून 2026 तक वैल‍िड रहेगा. लाउंज एक्सेस भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा. लाउंज में आमतौर पर 2-3 घंटे की स्टे लिमिट होती है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

HDFC bank

