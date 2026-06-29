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HDFC बैंक में सब ठीक है, लॉ फर्म से क्लीन चिट मिलने के बाद सशिधरण जगदीशन को तीसरी बार कमान सौंपने की तैयारी

देश से सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक के शेयर में आज तेजी आई. HDFC के शेयर 1 फीसदी से अधिक उछलकर 798.45 रुपये पर पहुंच गया. बैंक के शेयर में इस तेजी के पीछे दो बड़ी वजह रही.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 29, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:46 PM IST
HDFC बैंक में सब ठीक है, लॉ फर्म से क्लीन चिट मिलने के बाद सशिधरण जगदीशन को तीसरी बार कमान सौंपने की तैयारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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