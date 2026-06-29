/HDFC बैंक में सब ठीक है, लॉ फर्म से क्लीन चिट मिलने के बाद सशिधरण जगदीशन को तीसरी बार कमान सौंपने की तैयारी

HDFC Bank Share: देश से सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक के शेयर में आज तेजी आई. HDFC के शेयर 1 फीसदी से अधिक उछलकर 798.45 रुपये पर पहुंच गया. बैंक के शेयर में इस तेजी के पीछे दो बड़ी वजह रही. एक बैंक को मिले क्लीन चिट और दूसरी सीईओ पद पर तीसरी बार Sashidhar Jagdishan (सशिधर जगदीशन) क नियुक्ति है.
सशिधर जगदीशन को तीसरी बार HDFC बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर नियुक्ति किया जा सकती है. अक्तूबर 2026 में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है. माना जा रहा है कि तीसरी बार उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई जा सकती है. इससे पहले बोर्ड लॉ फर्मों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था.फर्म से मिले क्लीन चिट के बाद उन्हें तीसरी बार बैंक का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्ति किया जा सकता है.
18 मार्च को HDFC बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने के साथ बैंक की कार्यशैली और वर्क कल्चर को लेकर लगाए कई सवाल उठाए थे. इन आरोपों की जांच के लिए दो लॉ फर्मों सॉन्सिनी गुडरिच एंड रोसाटी और वाडिया गांधी एंड कंपनी की नियुक्ति की गई थी. दोनों ही लॉ फर्म ने आरोपों की जांच के बाद बैंक को क्लीन चिट देते हुए उसे बेबुनियाद बताया. इन खबरों ने एचडीएफसी बैंक के शेयरों (HDFC Bank Share Price) में तेजी ला दी. 2 ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों ने एचडीएफसी लिए अपनी 'बुलिश' राय दोहराई है.
बता दें कि अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने के साथ आरोप लगाया कि बैंक के अंदर सब ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि बैंक के अंदर कुछ घटनाएं और तौर-तरीके उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं हैं, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक हैकि दुबई में AT-1 बॉन्ड की गलत तरीके से बिक्री की जा रही है.