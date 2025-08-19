HDFC Bank Alert: 2 दिन और 7 घंटे...डाउन रहेगी एचडीएफसी बैंक की कई सर्विसेस, नोट कर लें तारीख, बैंक ने भेजा संदेश

HDFC Bank Alert: अगर आपका बैंक खाता एचडीएफसी बैंक में हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें, क्योंकि दो दिन तक बैंकिंग सर्विस में आपको कई परेशानी झेलनी पड़ सकती है. HDFC बैंक की कई सर्विस बंदं रहेगी. 22 अगस्त और 23 अगस्त को लंबे वक्त के लिए बैंक की कई सेवां बाधित रहेगी. 22 और 23 अगस्त 2025 को सिस्टम मेंटेनेंस के चलते बैंकिंग सेवाओं को करीब 7 घंटे के लिए बाधित किया जाएगा.

2 दिन और 7 घंटे के लिए बंद रहेगी सर्विस

एचडीएफसी बैंक की ओर से ये जानकारी दी गई है कि बैंकिंग सेवा को दो दिनों तक 7 घंटे तक बंद रखा जाएगा. ये सर्विस 22 अगस्त की रात 11 बजे से लेकर 23 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बंद रहने वाली है. इस दौरान आप व्हाट्सएप चैट बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. फ्री, फ्री, बिल्कुल फ्री...UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगी कोई फीस, सरकार ने फिर दोहराया

कौन-कौन सी सर्विस रहेगी बंद

एचडीएफसी बैंक की ओर से भेजी गई जानकारी के मुताबिक 22 और 23 अगस्त के बीच 7 घंटे के लिए निम्नलिखिति सेवाओं को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.सिस्टम मैंटिनेंस के चलते बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेगी. आप इस दौरान इन सर्विसेस को यूज नहीं कर सकेंगे.

फोन बैंकिंग IVR

ईमेल सपोर्ट

सोशल मीडिया पर कस्टमर सपोर्ट

व्हाट्सएप चैट बैंकिंग

SMS बैंकिंग

HDFC की इन सर्विसेस पर नहीं पड़ेगा असर

सर्विस मेंटिनेंस के दौरान जहां कुछ सर्विसेस बाधित रहेगी तो वहीं अधिकांश सेवाएं चलती रहेगी. पैसों के लेनदेन, ट्रांजैक्शन सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.



HDFC नेटबैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग

फोन बैंकिंग एजेंट सर्विसेज

PayZapp

MyCards ऐप

कार्ड सर्विस

अकाउंट ब्लॉक की टोल-फ्री सुविधा जारी रहेगी

क्यों बंद रहेगी HDFC बैंक की सर्विस

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. बैंकों की ओर से सर्विस मेंटिनेंस, सिस्टम मेंटिनेंस को लेकर सर्विस का काम चलता रहता है. इस तरह से मेंटेनेंस वर्क समय समय पर होते रहे हैं. ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए इस तरह के मेंटिनेंस किए जाते हैं. इस तरह से मेंटिनेंस वर्क से पहले बैंक की ओर ग्राहकों को सूचना दी जाती है.