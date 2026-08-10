HDFC बैंक ने बदली MCLR दरें, क्या घटेगी आपकी लोन EMI? जानिए किसे मिलेगा फायदा

MCLR आपके लोन की अंतिम ब्याज दर नहीं होती. आसान भाषा में समझें तो लोन की ब्याज दर = बेंचमार्क रेट + बैंक का स्प्रेड. इसलिए MCLR में 0.05 फीसदी की कमी होने के बावजूद आपकी वास्तविक ब्याज दर में बदलाव आपके लोन एग्रीमेंट और तय स्प्रेड पर निर्भर करेगा. इसके अलावा, रीसेट डेट भी बेहद महत्वपूर्ण है. MCLR से जुड़े फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज दर एक तय अंतराल पर रीसेट होती है. इसलिए MCLR घटने के बावजूद EMI में बदलाव तुरंत दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है.