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HDFC बैंक ने बदली MCLR दरें, क्या घटेगी आपकी लोन EMI? जानिए किसे मिलेगा फायदा

HDFC बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 बेसिस पॉइंट (0.05%) की कटौती की है. बैंक का यह संशोधन 7 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 10, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:06 PM IST
HDFC बैंक ने बदली MCLR दरें, क्या घटेगी आपकी लोन EMI? जानिए किसे मिलेगा फायदा
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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