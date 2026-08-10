HDFC बैंक ने बदली MCLR दरें, क्या घटेगी आपकी लोन EMI? जानिए किसे मिलेगा फायदा

HDFC Bank : HDFC बैंक के लोन ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में बदलाव किया है. बैंक ने 7 अगस्त 2026 से अधिकांश अवधि की MCLR में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05 फीसदी की कटौती की है. हालांकि, इसका फायदा हर ग्राहक को सीधे तौर पर नहीं मिलेगा. आपकी EMI और ब्याज दर पर असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है.
बैंक की नई दरों के मुताबिक, ओवरनाइट और 1 महीने की MCLR अब 8.00 फीसदी है. 3 महीने की MCLR 8.15 फीसदी, 6 महीने की 8.30 फीसदी और 1 साल की MCLR घटकर 8.40 फीसदी हो गई है. वहीं, 2 साल की MCLR में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 8.55 फीसदी बनी हुई है. 3 साल की MCLR घटकर 8.65 फीसदी हो गई है.
सिर्फ MCLR घटने का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की EMI तुरंत कम हो जाएगी. सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आपका लोन MCLR से जुड़ा है या किसी बाहरी बेंचमार्क, जैसे RBI की रेपो रेट से. अक्टूबर 2019 से नए फ्लोटिंग रेट वाले कई रिटेल लोन को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का नियम लागू है. इसलिए पुराने MCLR-लिंक्ड लोन वाले ग्राहकों पर इस कटौती का असर पड़ सकता है, जबकि नए एक्सटर्नल बेंचमार्क-लिंक्ड लोन पर इसका सीधा असर जरूरी नहीं है.
MCLR आपके लोन की अंतिम ब्याज दर नहीं होती. आसान भाषा में समझें तो लोन की ब्याज दर = बेंचमार्क रेट + बैंक का स्प्रेड. इसलिए MCLR में 0.05 फीसदी की कमी होने के बावजूद आपकी वास्तविक ब्याज दर में बदलाव आपके लोन एग्रीमेंट और तय स्प्रेड पर निर्भर करेगा. इसके अलावा, रीसेट डेट भी बेहद महत्वपूर्ण है. MCLR से जुड़े फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज दर एक तय अंतराल पर रीसेट होती है. इसलिए MCLR घटने के बावजूद EMI में बदलाव तुरंत दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है.