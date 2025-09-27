Advertisement
trendingNow12938552
Hindi Newsबिजनेस

HDFC बैंक को झटका, नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगी रोक, यूएई अथॉरिटी ने थमाया नोटिस

HDFC बैंक ने बताया कि उसकी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच को दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) से एक नोटिस मिला है.  बैंक की DIFC ब्रांच  को नए ग्राहक बनाने या उनसे संपर्क करने से रोक दिया गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HDFC बैंक को झटका, नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगी रोक, यूएई अथॉरिटी ने थमाया नोटिस

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को UAE में बड़ा झटका लगा है. HDFC बैंक ने बताया कि उसकी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच को दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) से एक नोटिस मिला है.  बैंक की DIFC ब्रांच  को नए ग्राहक बनाने या उनसे संपर्क करने से रोक दिया गया है.  इस नोटिस के मुताबिक DIFC शाखा को नए ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज देने से मना किया गया है.

इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर सलाह देना शामिल है. इन्वेस्टमेंट की डील कराना भी मना है. इसमें क्रेडिट की व्यवस्था करना और कस्टडी सर्विस देना भी शामिल है. ब्रांच को नए ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल प्रचार करने से भी रोक दिया गया है.

यह भी पढ़ें : EPFO New Rule: 58 साल का इंतजार खत्म, सालभर में PF से निकाल सकेंगे पूरा पैसा!

Add Zee News as a Preferred Source

HDFC बैंक ने स्पष्ट किया है कि DIFC शाखा का संचालन उसके समग्र व्यवसाय और वित्तीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. 23 सितंबर तक, ब्रांच में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स सहित 1,489 ग्राहक थे.

आखिर क्यों हुई कार्रवाई?

ये कार्रवाई दो साल पुराने एक विवाद से जुड़ी है. इसमें विवाद Credit Suisse के जोखिम भरे एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड की कथित गलत बिक्री को लेकर था. निवेशकों ने बैंक पर आरोप लगाया था कि उसने अपने UAE ऑपरेशंस के जरिए इन प्रोडक्ट्स को बेचा है। इसमें DIFC अधिकारियों की सलाह शामिल थी. 

नियामकों के अनुसार ये कदम बैंक द्वारा रूल्स और क्लाइंट-वेरिफिकेशन प्रक्रिया (ग्राहक सत्यापन नियमों) में आ रही खामियों के चलते उठाया गया है. बैंक ने इस आदेश की पुष्टि की है लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि उल्लंघन किस प्रकार से हुए या किन मामलों में कमजोरियां पायी गईं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

HDFC bank

Trending news

गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
;