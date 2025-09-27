HDFC बैंक को झटका, नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगी रोक, यूएई अथॉरिटी ने थमाया नोटिस

HDFC बैंक ने बताया कि उसकी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच को दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) से एक नोटिस मिला है. बैंक की DIFC ब्रांच को नए ग्राहक बनाने या उनसे संपर्क करने से रोक दिया गया है.
Trending Photos
देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को UAE में बड़ा झटका लगा है. HDFC बैंक ने बताया कि उसकी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच को दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) से एक नोटिस मिला है. बैंक की DIFC ब्रांच को नए ग्राहक बनाने या उनसे संपर्क करने से रोक दिया गया है. इस नोटिस के मुताबिक DIFC शाखा को नए ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज देने से मना किया गया है.
इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर सलाह देना शामिल है. इन्वेस्टमेंट की डील कराना भी मना है. इसमें क्रेडिट की व्यवस्था करना और कस्टडी सर्विस देना भी शामिल है. ब्रांच को नए ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल प्रचार करने से भी रोक दिया गया है.
यह भी पढ़ें : EPFO New Rule: 58 साल का इंतजार खत्म, सालभर में PF से निकाल सकेंगे पूरा पैसा!
HDFC बैंक ने स्पष्ट किया है कि DIFC शाखा का संचालन उसके समग्र व्यवसाय और वित्तीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. 23 सितंबर तक, ब्रांच में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स सहित 1,489 ग्राहक थे.
आखिर क्यों हुई कार्रवाई?
ये कार्रवाई दो साल पुराने एक विवाद से जुड़ी है. इसमें विवाद Credit Suisse के जोखिम भरे एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड की कथित गलत बिक्री को लेकर था. निवेशकों ने बैंक पर आरोप लगाया था कि उसने अपने UAE ऑपरेशंस के जरिए इन प्रोडक्ट्स को बेचा है। इसमें DIFC अधिकारियों की सलाह शामिल थी.
नियामकों के अनुसार ये कदम बैंक द्वारा रूल्स और क्लाइंट-वेरिफिकेशन प्रक्रिया (ग्राहक सत्यापन नियमों) में आ रही खामियों के चलते उठाया गया है. बैंक ने इस आदेश की पुष्टि की है लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि उल्लंघन किस प्रकार से हुए या किन मामलों में कमजोरियां पायी गईं.