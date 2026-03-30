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Hindi Newsबिजनेसज‍िनके इस्‍तीफा से ह‍िल गया था HDFC बैंक का शेयर, 12 द‍िन बाद Ex चेयरमैन ने तोड़ी चुप्‍पी

ज‍िनके इस्‍तीफा से ह‍िल गया था HDFC बैंक का शेयर, 12 द‍िन बाद Ex चेयरमैन ने तोड़ी चुप्‍पी

atanu chakraborty resign: कुछ ही द‍िन पहले की बात है जब एचडीएफसी के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्‍तीफा देकर बैंक‍िंग सेक्‍टर में हलचल मचा दी थी. उनके इस्‍तीफे के बाद बैंक के शेयर में जबरदस्‍त ग‍िरावट आई थी. शेयर की ग‍िरावट को थामने के ल‍िये आरबीआई को बयान जारी करना पड़ा था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:03 PM IST
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ज‍िनके इस्‍तीफा से ह‍िल गया था HDFC बैंक का शेयर, 12 द‍िन बाद Ex चेयरमैन ने तोड़ी चुप्‍पी

HDFC Bank Share Price: एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के पूर्व पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने प‍िछले द‍िनों अपने पद से अचानक इस्‍तीफा द‍िये जाने के बाद अब चुप्‍पी तोड़ी है. उन्होंने अपनी तरफ से द‍िये गए बयान में कहा क‍ि इस्तीफा किसी एक घटना से नहीं, बल्कि पिछले दो साल से चल रही चीजों के कारण था. उनका यह पब्‍ल‍िकली बयान इस्‍तीफा द‍िये जाने के 12 द‍िन बाद आया है.

18 मार्च को अपने पद से इस्‍तीफा देने वाले चक्रवर्ती ने एक चैनल को द‍िये इंटरव्यू में कहा क‍ि जब एक स्वतंत्र डायरेक्टर को बैंक की वैल्‍यूज से असहमत‍ि होने लगे तो र‍िजाइन देने का फैसला ही सही होता है. चक्रवर्ती की तरफ से इस्‍तीफा द‍िये जाने के बाद देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी का शेयर एक ही द‍िन में 9 प्रत‍िशत टूट गया था. इसके बाद से बैंक के शेयर में लगातार ग‍िरावट बनी हुई है. आइए जानते हैं अतनु चक्रबर्ती ने क्‍या कहा?

अतनु चक्रबर्ती ने क्‍या कहा?

> अतनु चक्रबर्ती ने कहा, 'मेरा र‍िजाइन स्वयं स्पष्ट है. जब क‍िसी तरह की दुव‍िधा बने तो यह पर्सनल फैसला हो जाता है.'
> इंड‍िपेंडेट डायरेक्टर की भूमिका महज प्रदर्शन देखना नहीं है, बल्‍क‍ि नैत‍िकता की रक्षा, ट्रांसपेरेंसी का ध्‍यान रखना, पैसा जमा करने वालों की और शेयरहोल्‍ड के हितों का ध्‍यान रखना है.
> उन्होंने खासतौर पर दुबई में बैंक की गतिविधियों से जुड़ा ज‍िक्र क‍िया. वहां 2018 से नियमों का उल्लंघन (कस्‍टमर ऑनबोर्डिंग) की शिकायतें थीं.
> उन्होंने कहा कि इन मामलों को महज 'तकनीकी खामियां' कहना गलत है. जब कस्‍टमर पर व्यापक असर पड़ता है और रेगुलेटर की तरफ से लगातार ध्‍यान द‍िया जाता है तो यह आचरण और संस्कृति का मामला बन जाता है.
> उन्‍होंने सह भी सवाल क‍िया क‍ि गलतियों के बाद ही सजा क्यों दी जाती है? क्‍या इन्‍हें पहले से रोकना संभव नहीं होता?

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आपको बता दें अतनु चक्रवर्ती पांच साल तक HDFC बैंक के बोर्ड में रहे और दो साल तक चेयरमैन रहे. उनके कार्यकाल के दौरान एचडीएफसी (HDFC Ltd.) ल‍िम‍िटेड के साथ मर्जर का बड़ा कदम उठाया गया. उन्होंने साफ क‍िया क‍ि मर्जर से बैंक की बैलेंस शीट खराब नहीं हुई, बल्कि यह रेगुलेटरी अपेक्षाओं के अनुरूप था. उन्होंने CEO शशिधर जगदीशन के साथ क‍िसी तरह के मतभेद या उनकी नियुक्ति को इस्तीफे का कारण नहीं बताया. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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