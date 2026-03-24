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अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे के बाद HDFC का बड़ा कदम, र‍िव्‍यू करेंगी बाहरी लॉ फर्म्‍स

Atanu ​Chakraborty Resignation: एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने प‍िछले द‍िनों वैल्‍यूज और इथ‍िक्‍स का हवाला देते हुए र‍िजाइन क‍िया था. अब उनके इस्‍तीफे की समीक्षा के ल‍िये बैंक की तरफ से बाहरी लॉ फर्म को न‍ियुक्‍त क‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:34 AM IST
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अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे के बाद HDFC का बड़ा कदम, र‍िव्‍यू करेंगी बाहरी लॉ फर्म्‍स

HDFC Bank Share Price: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी (HDFC Bank) के प‍िछले द‍िनों पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu ​Chakraborty) के इस्‍तीफे को लेकर बड़ा अपडेट आया है. रॉयटर्स की खबर के अनुसार एचडीएफसी (HDFC Bank) ने अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे से जुड़ी च‍िट्टी की समीक्षा के लि‍ये दो बाहरी लॉ फर्म को न‍ियुक्‍त क‍िया है. चक्रवर्ती ने पिछले हफ्ते द‍िये 'values and ethics' (मूल्यों और नैतिकता) में मतभेद का हवाला देकर इस्‍तीफा द‍िया था. इसके बाद से बैंक के शेयर में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है.

हालांक‍ि, आरबीआई की तरफ से आए बयान में कहा गया क‍ि बैंक की व‍ित्‍ती स्‍थ‍िति मजबूत है और क‍िसी भी खाताधारक पर अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे का असर नहीं पड़ेगा. बैंक की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी कहा गया क‍ि अतनु चक्रवर्ती की इस्‍तीफे से जुड़ी चिट्ठी में किसी ऐसी घटना या प्रैक्टिस का जिक्र नहीं है जो बैंक की पॉल‍िसी या वैल्‍यूज से मेल नहीं खाती हो. फिर भी बैंक की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के लिए एक्सटर्नल काउंसल लगाए हैं.

इस्तीफे का कारण क्‍या था?

अतनु चक्रवर्ती की तरफ से 17 मार्च 2026 को इस्तीफा दिया गया, जो क‍ि बैंक को 18 मार्च को मिला. इस्‍तीफे से जुड़ी अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले दो साल के दौरान बैंक के अंदर कुछ ऐसी 'हैपनिंग और प्रैक्टिस' देखी हैं जो उनके न‍िजी मूल्‍यों और नैतिकता से मेल नहीं खातीं. उन्होंने साफ क‍िया क‍ि उनके इस्तीफे की यही एकमात्र वजह है बाकी और कोई कारण नहीं है. लेकिन चिट्ठी में उन्होंने ऐसी क‍िसी खास घटना का नाम नहीं लिया, इससे बैंक के बोर्ड को काफी हैरानी हुई. बोर्ड ने इसे उलझन भरा बताया और कहा कि बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत मजबूत है.

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बैंक ने क्‍या कदम उठाया?

> आरबीआई (RBI) ने तुरंत केकी मिस्त्री को तीन महीने के लिए इंटर‍िम पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दी.
> बैंक के शेयरों में भारी गिरावट आई. शेयर एक दिन में 9% तक टूटे और मार्केट कैप एक लाख करोड़ रुपये कम हो गया.
> आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि बैंक की व‍ित्‍तीय स्‍थ‍िति मजबूत है. ग्राहकों पर कोई असर नहीं.
> अब बैंक बाहर के कानूनी विशेषज्ञों से चक्रवर्ती के इस्तीफा से जुड़ी चिट्ठी की समीक्षा करवा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक से जुड़ा यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है. क्योंकि बैंक हमेशा मजबूत गवर्नेंस और नैतिकता के लिए जाना जाता है. चक्रवर्ती, पूर्व IAS अधिकारी है और 2021 से बैंक के चेयरमैन थे. अचानक उनका इस्तीफा आना और वो भी ब‍िना क‍िसी स्पष्ट आरोप के, ऐसे में निवेशकों के बीच खलबली मच गई. बैंक की तरफ से बार-बार कहा गया क‍ि इस्तीफे के पीछे क‍िसी तरह की मौद्र‍िक गड़बड़ी या रेगुलेटरी मामला नहीं है.

बैंक के शेयर का हाल

बैंक के शेयर में लगातार ग‍िरावट का माहौल बना हुआ है. अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे की खबर सामने आने के बाद शेयर एक ही द‍िन में 9 प्रत‍िशत टूटकर 792 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था. हालांक‍ि उस समय शेयर में कुछ र‍िकवरी देखी गई थी. लेक‍िन अब सोमवार के कारोबारी सत्र में शेयर करीब 5 प्रत‍िशत टूटकर 743.75 रुपये पर बंद हुआ. कारोबारी सत्र के दौरान शेयर 740.95 रुपये के 52 हफ्ते के न‍िचले स्‍तर पर पहुंच गया. शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1,020.35 रुपये का है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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