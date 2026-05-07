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Hindi NewsबिजनेसHDFC बैंक की थोड़ी खुशी, थोड़ा गम वाला ऐलान, ब्याज दरों में किया ऐसा बदलाव कि किसी को राहत तो किसी की बढ़ गई EMI

HDFC बैंक की थोड़ी खुशी, थोड़ा गम वाला ऐलान, ब्याज दरों में किया ऐसा बदलाव कि किसी को राहत तो किसी की बढ़ गई EMI

HDFC MCLR RATE: एचडीएफसी ने लोन की ब्याज दरों में बड़ा बदलाव किया है. बैंक के सलेक्टेड टेन्योर के लिए लोन के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) रेट्स में 0.5 फीसदी की कटौती कर दी है. वहीं कुछ टेन्योर के लोन की ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 07, 2026, 08:58 PM IST
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HDFC बैंक की थोड़ी खुशी, थोड़ा गम वाला ऐलान, ब्याज दरों में किया ऐसा बदलाव कि किसी को राहत तो किसी की बढ़ गई EMI

HDFC Bank New Rates: अगर आपका होम लोन देश के निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC से हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. एचडीएफसी ने लोन की ब्याज दरों में बड़ा बदलाव किया है. बैंक के सलेक्टेड टेन्योर के लिए लोन के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) रेट्स में 0.5 फीसदी की कटौती कर दी है. यानी HDFC से लोन लेने वाले कुछ ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि कुछ लोगों को बड़ा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि कुछ टेन्योर वाले लोन की ब्याज दरों में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी गई है.  बैंक की वेबसाइट पर नई ब्याज दरों की लिस्ट जारी कर दी गई है. जो MCLR रेट पहले  8.10 फीसदी से 8.55 फीसदी के बीच थे, अब उन्हें बढ़ाकर  8.05 फीसदी से लेकर 8.60 फीसदी कर दिया गया है. बैंक के इस फैसले का फायदा शॉर्ट टर्म लोन लेने वालों को मिलेगा. वहीं तीन साल की अवधि के लिए लोन देने वालों को झटका लगेगा.  

HDFC लोन की ब्याज दरों में बदलाव  

HDFC बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव किया है. कुछ टेन्योर के लोन की ब्याज दर में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है. 7 मई से नई ब्याज दरें लागू कर दी गई है. बैंक ने लोन टेन्योर के हिसाब से ब्याज दरों को 8.05 फीसदी से लेकर 8.60 फीसदी तक कर दिया है. बैंक ने  ओवरनाइट से लेकर छह महीने तक के लोन की ब्याज दरों में कटौती की है. जबकि 3 साल के लोन की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है.  

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7 मई से क्या है एचडीएफसी लोन की नई ब्याज दर 

ओवरनाइट लोन के लिए नई MCLR रेट 8.05 फीसदी 
1 महीने के लिए 8.05 फीसदी 
3 महीने के लिए 8.15 फीसदी 
6 महीने वाले लोन के लिए 8.30 फीसदी  
1 साल वाले लोन के लिए 8.35 फीसदी  
2 साल वाले लोने के लिए 8.45 फीसदी
3 साल वाले लोन के लिए 8.60 फीसदी 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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