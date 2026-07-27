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HDFC बैंक के MD-CEO समेत 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई, MSRDC डिपॉजिट मामले में ₹1 लाख का जुर्माना

बैंक ने कहा कि कर्मचारियों का उद्देश्य किसी तरह की गलत मंशा, निजी लाभ या अनुचित फायदा उठाना नहीं था. हालांकि, मामले में नियमों से संभावित अंतर और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 27, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:21 PM IST
HDFC बैंक के MD-CEO समेत 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई, MSRDC डिपॉजिट मामले में ₹1 लाख का जुर्माना
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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