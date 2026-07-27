/HDFC बैंक के MD-CEO समेत 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई, MSRDC डिपॉजिट मामले में ₹1 लाख का जुर्माना

HDFC Bank Takes Action Against Top Executives : महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) के डिपॉजिट मामले में HDFC बैंक ने अपने टॉप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. बैंक ने MD और CEO सशिधर जगदीशन, CFO श्रीनिवास वैद्यनाथन और ग्रुप हेड-रिटेल एसेट्स अरविंद वोहरा पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा इन अधिकारियों को चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है. HDFC बैंक ने 27 जुलाई को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि MSRDC से डिपॉजिट जुटाने से जुड़े मामले में आंतरिक जांच पूरी कर ली गई है. जांच में कर्मचारियों की ओर से 'बिजनेस ओवररीच' का मामला सामने आया है.
बैंक ने कहा कि कर्मचारियों का उद्देश्य किसी तरह की गलत मंशा, निजी लाभ या अनुचित फायदा उठाना नहीं था. हालांकि, मामले में नियमों से संभावित अंतर और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है.
HDFC बैंक के मुताबिक, इंडिपेंडेंट निदेशकों की स्पेशल डिसिप्लिनरी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने यह फैसला लिया. बोर्ड की बैठक 23 जुलाई को हुई थी. इसमें संबंधित कर्मचारियों के व्यवहार को 'बिजनेस ओवररीच' माना गया. तीन वरिष्ठ अधिकारियों पर ₹1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को केवल चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं. बैंक ने इस फैसले की जानकारी RBI को भी देने की बात कही है.
ये मामला महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) के साथ बैंक की डिपॉजिट जुटाने वाली व्यवस्था से जुड़ा है. यह व्यवस्था साल 2017 और 2021 में की गई थी. हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के बाद बैंक ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच में करीब ₹45 करोड़ के ब्याज भुगतान से जुड़े सवाल भी सामने आए थे.
इस खबर के बाद HDFC बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली. पिछले सप्ताह शेयर करीब 2% तक फिसल गया था और BSE पर यह ₹761.25 तक गिर गया था. हालांकि, लंबी अवधि में बैंक के शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है. पिछले तीन महीनों में HDFC बैंक का शेयर करीब 3% बढ़ा है, जबकि साल 2026 में अब तक इसमें लगभग 11% की तेजी दर्ज की गई है. पिछले पांच वर्षों में शेयर करीब 41% तक चढ़ चुका है.