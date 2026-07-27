/HDFC बैंक के MD-CEO समेत 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई, MSRDC डिपॉजिट मामले में ₹1 लाख का जुर्माना

HDFC Bank Takes Action Against Top Executives : महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) के डिपॉजिट मामले में HDFC बैंक ने अपने टॉप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. बैंक ने MD और CEO सशिधर जगदीशन, CFO श्रीनिवास वैद्यनाथन और ग्रुप हेड-रिटेल एसेट्स अरविंद वोहरा पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा इन अधिकारियों को चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है. HDFC बैंक ने 27 जुलाई को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि MSRDC से डिपॉजिट जुटाने से जुड़े मामले में आंतरिक जांच पूरी कर ली गई है. जांच में कर्मचारियों की ओर से 'बिजनेस ओवररीच' का मामला सामने आया है.