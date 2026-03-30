Advertisement
trendingNow13158953
Hindi NewsबिजनेसPNB से लेकर HDFC तक... 1 तारीख से इन बैंकों में बदल रहे कैश न‍िकासी से जुड़े न‍ियम

PNB से लेकर HDFC तक... 1 तारीख से इन बैंकों में बदल रहे कैश न‍िकासी से जुड़े न‍ियम

PNB ATM Rules: एचडीएफसी, पीएनबी और बंधन बैंक ने कैश व‍िड्रॉल से जुड़े अपने न‍ियमों में बदलाव क‍िया है. नए न‍ियमों के तहत अब ट्रांजेक्‍शन को ल‍िम‍िटेड कर द‍िया गया है. आइए जानते हैं दो द‍िन बाद क्‍या बदल जाएगा?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PNB से लेकर HDFC तक... 1 तारीख से इन बैंकों में बदल रहे कैश न‍िकासी से जुड़े न‍ियम

HDFC ATM Rules: अगर आप भी एचडीएफसी बैंक, पीएनबी या बंधन बैंक के कस्‍टमर हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इन तीनों ही बैंकों की तरफ से कैश न‍िकासी की ल‍िम‍िट, फ्री ट्रांजेक्शन और उससे जुड़े चार्ज में बदलाव क‍िया गया है. इन बदलाव के बाद आपकी रूटीन बैंक‍िंग पर असर पड़ सकता है. आप यद‍ि अक्‍सर एटीएम से पैसे निकालते हैं या यूपीआई (UPI) से कैशलेस विड्रॉल करते हैं तो इसका असर आप पर जरूर पड़ेगा.

सबसे बड़ा बदलाव एचडीएफसी (HDFC Bank) की तरफ से क‍िया गया है. अब यूपीआई बेस्‍ड कार्डलेस कैश विड्रॉल (ICCW) को नॉर्मल एटीएम ट्रांजेक्शन की तरह ग‍िना जाएगा. पहले यूपीआई (UPI) से कैश न‍िकालना फ्री लिमिट से अलग था लेक‍िन 1 अप्रैल से इसे फ्री ट्रांजेक्शन में ही काउंट क‍िया जाएगा. एचडीएफसी के सेव‍िंग और सैलरी अकाउंट वालों को हर महीने एचडीएफसी के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन, मेट्रो स‍िटी में दूसरे बैंक के एटीएम पर 3 फ्री ट्रांजेक्‍शन और नॉन मेट्रो स‍िटी में 5 फ्री ट्रांजेक्‍शन म‍िलेंगे.

एटीएम यूज करने की फ्री लिमिट पूरी होने के बाद हर एक्‍स्‍ट्रा ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये और टैक्स लगेगा. यूपीआई यूजर्स को पैसा न‍िकालने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

PNB ने भी घटाई डेली विड्रॉल लिमिट

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने स‍िक्‍योर‍िटी को ध्‍यान में रखते हुए कई डेबिट कार्ड पर डेली कैश व‍िड्रॉल लिमिट को कम कर द‍िया है. इस बदलाव को भी 1 अप्रैल 2026 से लागू क‍िया जा रहा है. इसके तहत प्लेटिनम, गोल्ड और बिजनेस डेबिट कार्ड से पहले डेली न‍िकासी की ल‍िमि‍ट एक लाख रुपये की थी. लेक‍िन अब इसे घटाकर 50,000 रुपये प्रत‍िद‍िन कर द‍िया गया है. इसके अलावा सिलेक्ट और स‍िग्‍नेचर डेबिट कार्ड की ल‍िम‍िट को डेढ़ लाख रुपये से घटाकर 75,000 रुपये कर द‍िया गया है. न‍िकासी ल‍िम‍िट पर 50% तक की कटौती हुई है. बैंक का का कहना है कि इससे फ्रॉड का रिस्क कम होगा और स‍िक्‍योर‍िटी बढ़ेगी.

बंधन बैंक का नया न‍ियम

बंधन बैंक ने भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की ल‍िमि‍ट में बदलाव क‍िया है. अब बंधन बैंक के कस्‍टमर अपने बैंक के एटीएम पर हर महीने 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (कैश निकासी) और अनलिमिटेड नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (बैलेंस चेक आदि) कर सकेंगे. दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो स‍िटी में 3 फ्री ट्रांजेक्शन हर महीने की ल‍िमि‍ट है. नॉन-मेट्रो स‍िटी में हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन म‍िल सकेंगे. फ्री लिमिट में फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन की ग‍िनती होगी. लिमिट पार करने पर बैंक के न‍ियमानुसार चार्ज लगाए जाएंगे.

कस्‍टमर को सलाह

कस्‍टमर अपने बैंक ऐप या वेबसाइट पर नए नियम चेक कर सकते हैं. जरूरत से ज्यादा ट्रांजेक्‍शन करने से बचें ताकि गैर जरूरी चार्ज नहीं लगें. यूपीआई एटीएम यूज करने वालों को खास तौर पर ध्‍यान रखना होगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

HDFCPNB

Trending news

कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट