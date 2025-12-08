EMI पर खुशखबरी! HDFC बैंक, PNB और इंडियन बैंक ने घटा दी ब्याज दरें, इतना सस्ता हो जाएगा होम लोन?

Home loan EMI : अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको कुछ राहत मिलने वाली है. HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे कई बड़े बैंकों ने पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रेपो रेट में कटौती के बाद अपनी लेंडिंग रेट्स कम कर दी हैं. RBI ने शुक्रवार (5 दिसंबर, 2025) को रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.50% से 5.25% कर दिया था, जिसके बाद लेंडर्स ने भी अपनी लेंडिंग रेट्स कम करना शुरू कर दिया है.

कम होगा होम लोन

बैंकों द्वारा अपने RLLR, RBLR और MCLR से जुड़े रेट कम करने के साथ कई कस्टमर्स उम्मीद कर सकते हैं कि उनके लोन की समान मासिक किस्तें (EMI) जल्द ही कम हो जाएंगी. लोन की शर्तों के आधार पर ब्याज दर में कटौती के बाद मौजूदा कर्जदारों को उनके लोन की कम EMI (समान मासिक किस्तें) या कम लोन अवधि से फायदा हो सकता है.

HDFC बैंक ने MCLR घटाया



HDFC बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) में कमी की है, जिससे उन कर्जदारों को फायदा होगा जिनके लोन इस बेंचमार्क से जुड़े हैं. बैंक ने सभी लोन टेन्योर में अपने MCLR रेट्स में 5 बेसिस पॉइंट्स (bps) तक की कमी की है.

PNB ने भी RLLR घटाया

पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपना रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) 6 दिसंबर 2025 से 8.35% (10 bps के BSP सहित) से घटाकर 8.10% कर दिया है.

इंडियन बैंक ने RLLR में कटौती की

इंडियन बैंक ने अपना रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट (RLLR) 8.20% से घटाकर 7.95% कर दिया है. नई दरें बैंक के एसेट्स पोर्टफोलियो पर लागू होंगी. इंडियन बैंक की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, संशोधित लेंडिंग दरें 6 दिसंबर, 2025 से प्रभावी हैं.

बैंक ऑफ इंडिया ने RBLR में कटौती की

बैंक ऑफ इंडिया ने भी 5 दिसंबर 2025 से अपना रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट (RBLR) 8.35% से घटाकर 8.10% करने की घोषणा की है.