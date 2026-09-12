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HDFC बैंक ने Srinivasa Rangan और Jimmy Tata को फिर बनाया होल-टाइम डायरेक्टर

बैंक की फाइलिंग के मुताबिक, V Srinivasa Rangan को 23 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2027 तक एक साल के लिए होल-टाइम डायरेक्टर के पद पर फिर नियुक्त किया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 12, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:24 PM IST
HDFC बैंक ने Srinivasa Rangan और Jimmy Tata को फिर बनाया होल-टाइम डायरेक्टर
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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