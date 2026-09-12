HDFC बैंक ने Srinivasa Rangan और Jimmy Tata को फिर बनाया होल-टाइम डायरेक्टर

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ये प्रस्ताव Governance, Nomination and Remuneration Committee की सिफारिशों के आधार पर मंजूर किया गया है. ये नियुक्तियां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 के प्रावधानों के तहत की गई हैं. अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जाएगा. इसके अलावा, जिम्मी टाटा को होल-टाइम डायरेक्टर नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. उनकी नियुक्ति RBI की मंजूरी की तारीख या RBI द्वारा तय किसी अन्य तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगी. उनके पारिश्रमिक को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है.