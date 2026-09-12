HDFC बैंक ने Srinivasa Rangan और Jimmy Tata को फिर बनाया होल-टाइम डायरेक्टर

HDFC Bank : HDFC बैंक ने V Srinivasa Rangan और जिम्मी टाटा को एक बार फिर बैंक के होल-टाइम डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है. बैंक ने शनिवार, 12 सितंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी. इसके साथ ही बैंक ने MD & CEO के पद के लिए दो उम्मीदवारों के नाम भी भेजे हैं. बैंक की फाइलिंग के मुताबिक, V Srinivasa Rangan को 23 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2027 तक एक साल के लिए होल-टाइम डायरेक्टर के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है. वहीं, जिम्मी टाटा की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है.
HDFC बैंक ने MD & CEO के पद के लिए दो उम्मीदवारों के नाम भी संबंधित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किए हैं. हालांकि, इन नामों को लेकर बैंक की ओर से अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.
बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ये प्रस्ताव Governance, Nomination and Remuneration Committee की सिफारिशों के आधार पर मंजूर किया गया है. ये नियुक्तियां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 के प्रावधानों के तहत की गई हैं. अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जाएगा. इसके अलावा, जिम्मी टाटा को होल-टाइम डायरेक्टर नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. उनकी नियुक्ति RBI की मंजूरी की तारीख या RBI द्वारा तय किसी अन्य तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगी. उनके पारिश्रमिक को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है.
इस बीच, HDFC बैंक अपने नए MD & CEO की नियुक्ति की तैयारी कर रहा है. बैंक के मौजूदा MD & CEO शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 26 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है. बैंक की योजना इससे काफी पहले नए CEO की नियुक्ति करने की है.