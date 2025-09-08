HDFC बैंक ने ब्याज दरें घटाकर ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, जानें आपकी EMI पर कितना पड़ेगा असर?
Advertisement
trendingNow12913859
Hindi Newsबिजनेस

HDFC बैंक ने ब्याज दरें घटाकर ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, जानें आपकी EMI पर कितना पड़ेगा असर?

फेस्टिव सीजन से पहले देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत देने का ऐलान किया है. बैंक ने एमसीएलआर को चुनिंदा टेन्योर पर 5 बेसिस प्वाइंट (0.05%) तक घटा दिया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HDFC बैंक ने ब्याज दरें घटाकर ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, जानें आपकी EMI पर कितना पड़ेगा असर?

एक ओर जहां ऑटोमोबाइल कंपनियां इन दिनों अपनी कारों पर लाख-लाख रुपये का डिस्काउंट दे रही हैं, वहीं बैंकिंग सेक्टर भी अपने ग्राहकों को लुभाने में लगे हैं. फेस्टिव सीजन से पहले देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत देने का ऐलान किया है. बैंक ने एमसीएलआर (Marginal Cost of Funds-based Lending Rates) को चुनिंदा टेन्योर पर 5 बेसिस प्वाइंट (0.05%) तक घटा दिया है. इस फैसले से उन लाखों ग्राहकों को फायदा मिलेगा जिनके लोन MCLR से लिंक्ड हैं. EMI पर सीधा असर होगा और उधार लेना थोड़ा आसान हो जाएगा.

क्या हैं नई ब्याज दरें?
एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, नई दरें इस प्रकार हैं:
* ओवरनाइट और 1 महीने का MCLR: 8.55% (कोई बदलाव नहीं)
3 महीने का MCLR: 8.60%
6 महीने और 1 साल का MCLR: घटकर 8.65% (पहले 8.70%)
2 साल का MCLR: 8.70% (पहले 8.75%)
3 साल का MCLR: 8.75% (कोई बदलाव नहीं)

यानि 6 महीने और 1 साल वाले लोन पर ईएमआई थोड़ी ही कम होगी. उदाहरण के लिए, अगर किसी का 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए है, तो ईएमआई में करीब 250 से 300 रुपये प्रति माह तक की बचत हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- ITR Deadline Alert: ये 5 गलतियां आपको पड़ सकती हैं भारी, जानिए कैसे एक छोटी-सी भूल बन सकती है मुसीबत!

MCLR क्या है?
MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक लोन दे सकता है. इसे RBI ने 2016 में लागू किया था. जब भी बैंक MCLR घटाता है, तो इसका सीधा असर लोन लेने वालों की ईएमआई पर पड़ता है.

एचडीएफसी के होम लोन रेट्स
एचडीएफसी बैंक के होम लोन रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं. फिलहाल ये दरें 7.90% से 13.20% के बीच हैं, जो ग्राहक की प्रोफाइल (सैलरीड या सेल्फ-एम्प्लॉइड) पर निर्भर करती हैं.

FD रेट्स भी अट्रैक्टिव
लोन ही नहीं, एचडीएफसी बैंक एफडी पर भी अच्छे रिटर्न दे रहा है. बैंक 18 महीने से 21 महीने की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज दे रहा है.

ग्राहकों के लिए राहत
एचडीएफसी बैंक का यह कदम खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है जिनके लोन लंबे समय के लिए हैं. घटती ब्याज दरों से उनकी ईएमआई पर बोझ कम होगा और फेस्टिव सीजन में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

HDFC bankHDFC Bank Loan

Trending news

राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
;