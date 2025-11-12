HDFC Bank MCLR Rate: अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के कस्‍टमर हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, र‍िजर्व बैंक की अक्‍टूबर महीने में हुई एमपीसी (RBI MPC) के दौरान रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा है. द‍िसंबर के पहले हफ्ते में होने वाली वाली एमपीसी के दौरान र‍िजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती कर सकता है. लेक‍िन बैंक ने इससे पहले ही करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी है. एचडीएफसी बैंक की तरफ से कुछ चुनिंदा टर्म के ल‍िए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की गई है.

7 नवंबर से लागू हुआ बदलाव

इस बदलाव को बैंक ने 7 नवंबर 2025 से प्रभावी कर द‍िया है. एमसीएलआर (MCLR) से जुड़े लोन लेने वाले कस्‍टमर पर इसका असर पड़ेगा. लेक‍िन रेपो रेट से ल‍िंक्‍ड लोन पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. यह कदम मार्केट में बदलती फंडिंग कॉस्‍ट और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी स‍िचुएशन को ध्यान में रखकर उठाया गया है. इसका सीधा असर लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा. उन्‍हें इससे आर्थ‍िक तौर पर फायदा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है MCLR और कैसे करता है काम?

साल 2016 में आरबीआई (RBI) की तरफ से शुरू क‍िया गया एमसीएलआर (MCLR) इंटरनल लेंडिंग रेट फ्रेमवर्क है, जो एमपीसी के पारदर्शी और कस्‍टमर को इसका फायदा देने को सुन‍िश्‍च‍ित करता है. इसमें फंड की मार्ज‍िनल कॉस्‍ट, ऑपरेशन कॉस्‍ट और टेन्‍योर प्रीम‍ियम शाम‍िल होते हैं. कई होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की कीमत इसी पर बेस्‍ड होती हैं. रेपो रेट एक्‍सटरनल बेंचमार्क है, लेकिन एमसीएलआर (MCLR) अभी भी लाखों लेंडर्स के ल‍िए अहम बना हुआ है.

नई एमसीएलआर दर

बदलाव के बाद एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की एमसीएलआर (MCLR) 8.35 प्रतिशत से 8.60 प्रतिशत के बीच हो गई है. यह पहले 8.45 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत पर थी. एमसीएलआर (MCLR) से जुड़े लोन की ब्याज दरें अगली रिव्यू डेट पर रीसेट होंगी. इससे लेंडर्स की ईएमआई में कमी आएगी. हालांकि, रेपो रेट से ल‍िंक्‍ड लोन वाले कस्‍टमर पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा.