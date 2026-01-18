Advertisement
मर्जर के ढाई साल बाद HDFC बैंक का कमाल, दोहराया 12 साल पुराना इत‍िहास; इतना हुआ प्रॉफ‍िट

HDFC Bank Q3 Profit: प्राइवेट सेक्‍टर में देश के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने प्रॉफ‍िट के मामले में फ‍िर से पुराने इत‍िहास को दोहराया है. मर्जर के करीब ढाई साल बाद बैंक ने डबल ड‍िज‍िट में प्रॉफ‍िट ग्रोथ दर्ज की है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:32 AM IST
HDFC Bank Net Profit: प्राइवेट सेक्‍टर में देश के सबसे बड़े HDFC बैंक ने फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है. जुलाई 2023 में पैरेंट कंपनी के साथ मर्जर होने के बाद बैंक की प्रॉफ‍िट ग्रोथ सिंगल डिजिट में फंसी थी. लेकिन दिसंबर 2025 तिमाही (Q3 FY26) के नतीजों में ट्रेंड टूट गया. बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 11.5% बढ़कर 18,650 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 16,736 करोड़ रुपये था. यह सुधार डबल ड‍िज‍िट में लोन ग्रोथ, ब्‍याज से ज्‍यादा आमदनी और स्‍थ‍िर एसेट क्‍वाल‍िटी की वजह से हुआ है.

54 तिमाहियों में रही 30% से नेट प्रॉफिट ग्रोथ

HDFC बैंक के इत‍िहास की बात करें तो यह कमाल का रहा है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2013 तक बैंक ने लगातार 54 तिमाहियों में 30% से ज्यादा नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी, जो क‍ि इसका बड़ा रिकॉर्ड था. उस समय बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर था. इसकी बैलेंस शीट करीब 41 लाख करोड़ रुपये थी. लेकिन मर्जर के बाद चुनौतियां बढ़ीं, खासकर लोन-टू-डिपॉजिट रेश्‍यो को बैलेंस करने के लिए बैंक को अपनी लोन बुक घटानी पड़ीं, जिससे ग्रोथ की रफ्तार कम हो गई. लेक‍िन अब पुराना दौर धीरे-धीरे लौट रहा है.

फ‍िर पुरानी रफ्तार से काम करेगा बैंक
बैंक के सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन ने बताया क‍ि मौजूदा वित्त वर्ष में बैंक डिपॉजिट और एडवांस में ग्रोथ करेगा. अगले फाइनेंश‍ियल ईयर से बैंक फिर से इसी ग्रोथ को जारी रखेगा. द‍िसंबर त‍िमाही के दौरान क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्‍यो 98.7% पर रहा, जो क‍ि काफी हाई है. इसे कम करने के बाद बैंक फ‍िर पुरानी रफ्तार से काम करेगा. बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 6.4% बढ़कर 32,620 करोड़ रुपये हो गई, जो क‍ि पिछले साल 30,650 करोड़ थी.

बैड लोन पर काबू, सुधार जारी
बैंक ने बैड लोन पर काबू क‍िया है और इसकी एसेट क्‍वाल‍िटी मजबूत बनी रही. ग्रॉस NPA 1.42% से घटकर 1.24% रह गया, जबकि नेट एनपीए 0.46% से घटकर 0.42% रहा. कुल एनपीए 36,019 करोड़ रुपये से घटकर 35,179 करोड़ रुपये हो गया. प्रोविजन और कॉन्‍ट‍िंजेंसी 2,840 करोड़ रुपये रही, जो क‍ि सालाना आधार पर 10% कम है.

ऑपरेटिंग खर्च 18,770 करोड़ रुपये रहा
बैंक का ऑपरेटिंग खर्च 18,770 करोड़ रुपये रहा. नए लेबर कोड के तहत एम्‍पलॉयी कॉस्‍ट बढ़ने के कारण 800 करोड़ रुपये का एक्‍स्‍ट्रा प्रोविजन किया गया. इसे हटाकर खर्च 17970 करोड़ रुपये रहा, जो प‍िछले साल 17,110 करोड़ रुपये था. कॉस्ट-टू-इनकम रेशियो 39.2% रहा.

शेयर में भी मजबूती
बैंक की तरफ से शन‍िवार को त‍िमाही नतीजे घोष‍ित क‍िये जाने के बाद सोमवार को बैंक के शेयरों में तेजी आने की उम्‍मीद है. र‍िजल्‍ट से पहले शुक्रवार को HDFC बैंक का शेयर 0.55% तेजी के साथ 930.55 रुपये पर बंद हुआ. पिछले एक साल के दौरान शेयर में 13.7% की तेजी देखी गई, जबकि निफ्टी का रिटर्न 11% से कम रहा. इससे न‍िवेशकों का भरोसा जाह‍िर होता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

