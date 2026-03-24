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Hindi Newsबिजनेसचार द‍िन में 12% की ग‍िरावट, अब अचानक तेजी; HDFC बैंक का शेयर उछलने का क्‍या है कारण?

चार द‍िन में 12% की ग‍िरावट, अब अचानक तेजी; HDFC बैंक का शेयर उछलने का क्‍या है कारण?

HDFC Bank Update: एचडीएफसी बैंक का शेयर प‍िछले चार से दलाल स्‍ट्रीट पर लगातार लाल न‍िशान के साथ कारोबार कर रहा था. लेक‍िन आज के कारोबार में शेयर में अचानक तेजी आने के पीछे का क्‍या है कारण? आइए जानते हैं-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:06 PM IST
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चार द‍िन में 12% की ग‍िरावट, अब अचानक तेजी; HDFC बैंक का शेयर उछलने का क्‍या है कारण?

HDFC Bank Share Price: एचडीएफसी बैंक के पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) ने जब से र‍िजाइन क‍िया है तब से हर द‍िन बैंक के शेयर में ग‍िरावट देखी जा रही थी. चार द‍िन के कारोबारी सत्र में बैंक का शेयर बीएसई पर 12 प्रत‍िशत से ज्‍यादा टूट गया. इस ग‍िरावट से न‍िवेशकों को करीब डेढ़ लाख रुपये की चपत लगी है. लेक‍िन मंगलवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत में ही बैंक का शेयर 3 फीसदी उछल गया. एक द‍िन पहले सोमवार को 743.75 रुपये पर बंद हुआ शेयर मंगलवार सुबह 767.75 रुपये पर ओपन हुआ. शेयर में अचानक आई तेजी के पीछे क्‍या है कारण?

एक्सटर्नल लॉ फर्म्स की न‍ियुक्‍त‍ि

एचडीएफसी बैंक की तरफ से सोमवार को एक्‍सचेंज फाइल‍िंग में बताया गया क‍ि बोर्ड मीट‍िंग के दौरान अतनु चक्रवर्ती ने इस्‍तीफा क्‍यों द‍िया? इसके र‍िव्‍यू के लि‍ए बैंक की तरफ से लॉ फर्म्‍स का स‍िलेक्‍शन क‍िया गया है. इनमें से एक फर्म देश से ही जुड़ी है, जबक‍ि दूसरी द‍िग्‍गज इंटरनेशनल फर्म है. बैंक की तरफ से दोनों ही फर्मों से कहा गया है क‍ि उचित समय के अंदर अपनी र‍िपोर्ट सौंप दें. यह कदम बैंक की तरफ से मजबूत गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है.

चक्रवर्ती के र‍िजाइन में क्‍या कहा गया?

अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से 17 मार्च 2026 को र‍िजाइन क‍िया, जो क‍ि बैंक को 18 मार्च को म‍िला. चक्रवर्ती ने अपने पार्ट टाइम चेयरमैन पद और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से र‍िजाइन कर द‍िया. बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि चक्रवर्ती ने अपनी च‍िट्ठी में ऐसा कोई ज‍िक्र नहीं क‍िया जो बैंक की पॉल‍िसी और वैल्‍यूज से मेल नहीं खाता. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से र‍िजाइन करते हुए उन्‍होंने ल‍िखा क‍ि प‍िछले दो साल के अंदर बैंक के अंदर कुछ घटनाएं और प्रैक्‍ट‍िस देखने को म‍िली हैं, जो उनके न‍िजी मूल्‍यों और नैतिकता से मेल नहीं खातीं. इस कारण उन्‍होंने र‍िजाइन क‍िया है.

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कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर बैंक का तर्क

इसके बाद बैंक की तरफ से की गई तीन कर्मचार‍ियों की बर्खास्‍तगी पर भी सफाई दी गई. बैंक ने बताया यह कार्रवाई दुबई की ब्रांच से जुड़ी रेगुलेटरी नोटिस के बाद इंटरनल जांच का नतीजा था. बैंक ने बताया कि सितंबर 2025 में दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) ने DIFC ब्रांच को एक डिसीजन नोटिस जारी किया. बैंक की तरफ से जोर देकर कहा गया क‍ि इस मामले का बैंक के व‍ित्‍तीय मामलों पर क‍िसी तरह का असर नहीं है.

शेयर में आई तेजी का कारण

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी (HDFC Bank) की तरफ से मामले की जांच के लि‍ए लॉ फर्म्‍स की न‍ियुक्‍त‍ि से बैंक के प्रत‍ि न‍िवेशकों का भरोसा लौटा है. बैंक और आरबीआई (RBI) की तरफ से पहले ही साफ कर द‍िया गया क‍ि चक्रवर्ती के र‍िजाइन का बैंक की व‍ित्‍तीय स्‍थ‍िति से कोई संबंध नहीं है. आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया क‍ि बैंक की व‍ित्‍तीय स्‍थ‍िति मजबूत है और इसका बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं है. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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