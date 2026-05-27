HDFC बैंक में ये क्या हुआ? 45 करोड़ के 'सीक्रेट' से उड़े निवेशकों के होश, सामने आया बैंक का बयान

HDFC Bank Statement: एचडीएफसी बैंक ने मीडिया रिपोर्ट में आई खबरों को तुरंत खारिज किया, जिनमें 45 करोड़ रुपये का पेमेंट गलत तरीके से करने का दावा किया गया. इस खबर के बाद बैंक का शेयर कुछ ही मिनट में 2 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया.
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HDFC Bank Share Price: एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे और शेयर में गिरावट का मामला पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ कि आज बैंक का शेयर फिर से टूट गया. एचडीएफसी बैंक के शेयर में बुधवार को हुई भारी बिकवाली और गिरावट का कारण गलत तरीके से पेमेंट करने को बताया गया. हालांकि, बैंक ने इस पर बयान जारी कर इस तरह की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया. मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि बैंक ने डिपॉजिट हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की एक एजेंसी को गलत तरीके से पेमेंट करने का आरोप लगाया गया है. इस खबर के आते ही शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और एनएसई (NSE) पर दोपहर करीब 1:38 बजे बैंक का शेयर 2.34% की गिरावट के साथ 760.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं-
रॉयटर्स ने एक अखबार की रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट के हवाले से बताया कि एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने बड़े डिपॉजिट हासिल करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) को कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये (लगभग 4.7 मिलियन डॉलर) का पेमेंट किया था. बैंकिंग नियमों के अनुसार कोई भी बैंक अलग-अलग जमाकर्ताओं को अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश नहीं कर सकता है. ऐसे में इस पेमेंट को नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है. इस खबर से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया.
रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया कि इस अतिरिक्त पेमेंट को छिपाने के लिए इसे 'मार्केटिंग खर्च' के रूप में दिखाया गया, ताकि सरकारी एजेंसी को बैंक में पैसा जमा करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन को इन सभी लेनदेन से जुड़ी पूरी जानकारी थी. इस खुलासे के बाद बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
गंभीर आरोपों पर HDFC बैंक ने चुप्पी तोड़ते हुए दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. बैंक के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उनके कामकाज में आंतरिक निगरानी, ऑडिट और कंट्रोल का सिस्टम बेहद मजबूत है. सभी मामलों को तय नियमों के तहत ही निपटाया जाता है. बैंक ने सख्त लहजे में कहा कि चुनिंदा जानकारियों के बेस पर गलत काम करने या दोषी होने के किसी भी अनुमान को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं.
HDFC बैंक के लिए मुश्किलें पिछले कुछ समय से चल रही हैं. पिछले दिनों 19 मार्च 2026 को बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद बैंक के शेयरों में करीब 9.5% की गिरावट आ चुकी है. हालांकि, उन्होंने कोई सीधा आरोप नहीं लगाया था, लेकिन कहा था कि बैंक के कुछ तौर-तरीके उनके व्यक्तिगत मूल्यों से मेल नहीं खाते. इसके अलावा, अक्टूबर में सीईओ शशिधर जगदीशन का कार्यकाल खत्म हो रहा है. बैंक ने अभी तक आरबीआई के पास उनके दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए अर्जी नहीं दी है, इसके बाद निवेशकों की चिंताएं और बढ़ गई हैं.
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