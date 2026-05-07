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RBI का बड़ा कदम, HDFC बैंक ग्रुप को ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी

Kotak Mahindra Bank: एचडीएफसी बैंक की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि यह कदम केवल रेग्‍युलेट‍िंग जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है. यह मंजूरी खासतौर पर ऐसे निवेश के लिए है, जो HDFC ग्रुप की बाकी कंपनियां अपने नॉर्म कामकाज के दौरान करती हैं.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 07, 2026, 02:01 PM IST
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RBI का बड़ा कदम, HDFC बैंक ग्रुप को ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी

ICICI Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने अहम फैसले में एचडीएफसी (HDFC Bank) को अपनी ग्रुप संस्‍थाओं के जर‍िये आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और कोटक मह‍िंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) में 9.95% तक हिस्सेदारी रखने के ल‍िए हरी झंडी दे दी है. यह मंजूरी बैंक‍िंग सेक्‍टर के दो अन्य दिग्गज बैंकों में इन्‍वेस्‍टमेंट की ल‍िम‍िट को लेकर दी गई है. यह सीधे तौर पर HDFC ग्रुप की अलग-अलग फाइनेंश‍ियल ब्रांच के इन्‍वेस्‍टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़ी है.

क्यों पड़ी विशेष मंजूरी की जरूरत?

र‍िजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों के अनुसार यदि किसी बैंकिंग ग्रुप की कुल हिस्सेदारी किसी दूसरे बैंक में 5% की ल‍िम‍िट को पार करती है तो उसके लिए केंद्रीय बैंक से अनुमति लेना जरूरी है. चूंक‍ि HDFC बैंक से जुड़ी अलग-अलग संस्थाओं का इन्‍वेस्‍टमेंट इन बैंकों में 5% से ऊपर जाने की संभावना थी. इसको ध्‍यान में रखकर बैंक ने 23 जनवरी 2026 को इसके लिए आवेदन किया था. आरबीआई की तरफ से म‍िली यह मंजूरी अगले एक साल तक वैल‍िड रहेगी. HDFC ग्रुप को तय ल‍िम‍िट के अंदर (शेयर रखने या खरीदने की कानूनी छूट देती है.

HDFC बैंक का सीधा इन्‍वेस्‍टमेंट नहीं

HDFC बैंक का इरादा ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक में सीधे तौर पर निवेश करने का नहीं है. बैंक ने ऑफ‍िश‍ियल तौर पर साफ क‍िया क‍ि यह कदम केवल रेग्‍युलेट‍िंग जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है. यह मंजूरी खासतौर पर उन निवेश के लिए है, जो HDFC ग्रुप की बाकी कंपनियां अपने सामान्य कामकाज के दौरान करती हैं. RBI के दिशा-निर्देशों के तहत, बैंक और उसके प्रवर्तक समूहों के निवेश को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसे "कुल हिस्सेदारी" (Aggregate Holding) कहा जाता है.

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इन संस्थाओं के निवेश पर होगा असर

आरबीआई (RBI) की मंजूरी के दायरे में एचडीएफसी ग्रुप की कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं. इनमें मुख्य रूप से HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC एर्गो (ERGO) जनरल इंश्योरेंस, HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट और HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड जैसी कंपनी शामिल हैं. अब ये सभी संस्थाएं मिलकर ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक की कुल चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों का अधिकतम 9.95% हिस्सा अपने पास रख सकेंगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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