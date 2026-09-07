Add Zee Business As A Preferred Source
App

HDFC बैंक ने सस्ता किया कर्ज, MCLR में 10 BPS तक कटौती; जानें आपकी लोन EMI पर क्या होगा असर?

रिवीजन के बाद HDFC बैंक की MCLR दरें 7.90% से 8.60% के बीच हो गई हैं, जबकि पहले ये दरें 8% से 8.65% के बीच थीं.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 07, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:44 PM IST
HDFC बैंक ने सस्ता किया कर्ज, MCLR में 10 BPS तक कटौती; जानें आपकी लोन EMI पर क्या होगा असर?
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, 15 साल पुराने मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला
2
3
4
5