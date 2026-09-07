HDFC बैंक ने सस्ता किया कर्ज, MCLR में 10 BPS तक कटौती; जानें आपकी लोन EMI पर क्या होगा असर?

HDFC Bank Cuts Loan Rates : HDFC बैंक ने चुनिंदा अवधि के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 10 बेसिस प्वाइंटस (bps) तक की कटौती की है. बैंक की नई दरें 7 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं. इस बदलाव से उन कर्जदारों को कुछ राहत मिल सकती है, जिनके लोन की ब्याज दर MCLR से जुड़ी हुई है. बता दें कि एक प्वाइंट्स (bps), एक प्रतिशत अंक का सौवां हिस्सा होता है. ताजा बदलाव के बाद HDFC बैंक की MCLR दरें अब 7.90% से 8.60% के बीच हैं. इससे पहले ये दरें 8% से 8.65% तक थीं.
HDFC बैंक ने ओवरनाइट MCLR को 8% से घटाकर 7.90% कर दिया है. इसी तरह 1 महीने की MCLR भी 8% से घटकर 7.90% हो गई है. वहीं, 3 महीने की MCLR 8.15% से घटाकर 8.05% कर दी गई है. 6 महीने की MCLR अब 8.25% है. ये पहले 8.30% थी. बैंक ने 1 साल की MCLR को 8.40% से घटाकर 8.35% कर दिया है. इसी तरह 2 साल की MCLR 8.55% से घटकर 8.45% हो गई है. 3 साल की MCLR अब 8.60% है. ये पहले 8.65% थी. HDFC बैंक ने लिस्टेड सभी अवधि की MCLR में 5 से 10 बेसिस प्वाइंटस तक की कटौती की है.
MCLR यानीमार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट, वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके आधार पर बैंक MCLR से जुड़े लोन की ब्याज दर तय करता है. इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2016 में लागू किया था. MCLR बैंक की फंड जुटाने की लागत समेत कई अन्य कारकों से जुड़ी होती है. MCLR से जुड़े लोन की ब्याज दर एक तय अंतराल पर रीसेट होती है. ये अवधि लोन की शर्तों पर निर्भर करती है. इसलिए MCLR में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की ब्याज दर या EMI तुरंत कम हो जाएगी. इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक के लोन की अगली रीसेट डेट कब है और उसका लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है.
जिन ग्राहकों का मौजूदा लोन HDFC बैंक की MCLR से जुड़ा हुआ है. उन्हें लोन की ब्याज दर रीसेट होने पर फायदा मिल सकता है. इससे भविष्य में उनके ब्याज का बोझ कम हो सकता है. हालांकि, सिर्फ MCLR कम होने से EMI तुरंत कम हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है. इसका असर लोन एग्रीमेंट, ब्याज दर के रीसेट होने की अवधि और बैंक द्वारा लिए जाने वाले स्प्रेड पर निर्भर करेगा. वहीं, जिन ग्राहकों का लोन MCLR से लिंक नहीं है. उन पर इस बदलाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा.
अगर आप नया लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि MCLR लोन की कीमत तय करने वाला अकेला आधार नहीं है. लोन का अंतिम ब्याज कई चीजों पर निर्भर करता है, जिसमें लोन का प्रकार और ग्राहक की प्रोफाइल भी शामिल है.
इस बीच, HDFC बैंक काbase रेट 8.70% है, ये 24 जून 2026 से प्रभावी है. बैंक की बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) 17.20% सालाना है. यह दर भी 24 जून 2026 से लागू है. इससे पहले BPLR 17.30% थी.
HDFC बैंक फिलहाल सामान्य ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 2.75% से 6.50% तक ब्याज दे रहा है. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD की ब्याज दरें 3.25% से 7% तक हैं. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि MCLR में हुई यह कटौती बैंक की FD ब्याज दरों से अलग है. इसलिए MCLR कम होने का यह मतलब नहीं है कि FD की ब्याज दरों में भी अपने आप बदलाव होगा.