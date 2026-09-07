HDFC बैंक ने सस्ता किया कर्ज, MCLR में 10 BPS तक कटौती; जानें आपकी लोन EMI पर क्या होगा असर?

MCLR यानीमार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट, वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके आधार पर बैंक MCLR से जुड़े लोन की ब्याज दर तय करता है. इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2016 में लागू किया था. MCLR बैंक की फंड जुटाने की लागत समेत कई अन्य कारकों से जुड़ी होती है. MCLR से जुड़े लोन की ब्याज दर एक तय अंतराल पर रीसेट होती है. ये अवधि लोन की शर्तों पर निर्भर करती है. इसलिए MCLR में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की ब्याज दर या EMI तुरंत कम हो जाएगी. इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक के लोन की अगली रीसेट डेट कब है और उसका लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है.