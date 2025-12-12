Advertisement
Hindi NewsबिजनेसHDFC यूजर्स सावधान! इस दिन नहीं चल पाएगा UPI, बैंक ने दी बड़ी जानकारी

HDFC यूजर्स सावधान! इस दिन नहीं चल पाएगा UPI, बैंक ने दी बड़ी जानकारी

 HDFC बैंक ने अपने सिस्टम को अपग्रेड करने और ओवरऑल बैंकिंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए दिसंबर में दो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस विंडो की घोषणा की है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:31 PM IST
HDFC Bank Update : अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो ये खबर आपके के लिए जरूरी है. HDFC बैंक ने अपने सिस्टम को अपग्रेड करने और ओवरऑल बैंकिंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए दिसंबर में दो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस विंडो की घोषणा की है. बैंक ने कहा है कि 13 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 को सुबह-सुबह जरूरी टेक्निकल काम किया जाएगा.

दो दिन चलेगा मेंटेनेंस

HDFC बैंक ने एक बयान में कहा कि आपके बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हम 13 दिसंबर 2025 सुबह 02:30 बजे से 06:30 बजे और 21 दिसंबर 2025 सुबह 02:30 बजे से 06:30 बजे तक जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस कर रहे हैं. हर मेंटेनेंस विंडो चार घंटे की होगी.

बैंक के अनुसार, मेंटेनेंस एक्टिविटी इन तारीखों के लिए प्लान की गई है: 

13 दिसंबर, 2025 – सुबह 2:30 बजे से 6:30 बजे तक
21 दिसंबर, 2025 – सुबह 2:30 बजे से 6:30 बजे तक

शेड्यूल्ड डाउनटाइम के दौरान ग्राहक HDFC बैंक खातों से जुड़ी UPI सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.  HDFC बैंक सेविंग्स और करेंट खातों के जरिए UPI ट्रांजैक्शन, HDFC बैंक द्वारा जारी RuPay क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके UPI पर किए गए पेमेंट, HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. थर्ड-पार्टी ऐप्स (TPAPs) के जरिए प्रोसेस किए गए UPI पेमेंट जो अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर HDFC बैंक पर निर्भर हैं और जिन व्यापारियों के UPI सेटलमेंट या कलेक्शन उनके HDFC बैंक खातों से जुड़े हैं उन्हें भी इन घंटों के दौरान सर्विस में रुकावट का अनुभव होगा.

HDFC बैंक ग्राहकों के लिए ऑप्शन

किसी भी असुविधा से बचने के लिए HDFC बैंक ने ग्राहकों को मेंटेनेंस के घंटों के दौरान पेमेंट और ट्रांसफर के लिए PayZapp वॉलेट पर स्विच करने की सलाह दी है. बैंक ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि उसकी PayZapp सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

