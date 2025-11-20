Advertisement
HDFC बैंक ने TCS को फ‍िर पछाड़ा, इस मामले में बन गया देश का नंबर-1 ब्रांड; क‍ितनी हुई ब्रांड वैल्‍यू?

Kantar BrandZ Brand Report: एचडीएफसी बैंक ने एक बार फ‍िर से अपना खोया हुआ ताज वापस पा ल‍िया है. प‍िछले द‍िनों बैंक का ताज टीसीएस ने छीन ल‍िया था. लेक‍िन इस साल की र‍िपोर्ट में बैंक फ‍िर से नंबर-1 पर पहुंच गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:54 AM IST
Most Valuable Indian Brands Report: साल 2025 की कैंटर ब्रांडजेड रिपोर्ट ने सबको चौंका द‍िया है. देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने आईटी सेक्‍टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस (TCS) को पछाड़कर देश का सबसे वैल्‍यूएबल ब्रांड बनने का ताज अपने नाम कर लिया है. एचडीएफसी बैंक की ब्रांड वैल्यू 44.9 अरब डॉलर (करीब 37 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गई है. साल 2014 में जब पहली बार ब्रांडजेड इंडिया रिपोर्ट आई थी, तब से लेकर अब तक HDFC बैंक की ब्रांड वैल्यू 377 प्रत‍िशत बढ़ चुकी है.

वापसी करने में कामयाब हुआ HDFC बैंक

साल 2014 से 2021 तक एचडीएफसी नंबर-1 पर था, लेक‍िन 2022 में टीसीएस (TCS) ने इसे पीछे छोड़ दिया था. लेकिन एक बार फ‍िर से HDFC बैंक ने वापसी कर ली है. रिपोर्ट के अनुसार HDFC ल‍िम‍िटेड के साथ मर्जर के बाद बैंक ने ब्रांड पर जबरदस्त तरीके से फोकस क‍िया है. HDFC बैंक ने अपने कैंपेन में 'विजिल आंटी' जैसा मजेदार और याद रहने वाला किरदार पेश किया, जो सेफ्टी मैसेज देती है. साथ ही महज 30 मिनट में ड‍िज‍िटल ऑटो लोन देने की सुविधा शुरू की.

लिस्ट में 18 नए ब्रांड्स की एंट्री हुई
इस साल टॉप-100 भारतीय ब्रांड्स की टोटल वैल्‍यूएशन 523.5 अरब डॉलर (करीब 43 लाख करोड़ रुपये) हो गई. यह आंकड़ा देश की GDP का 13% है. पिछले साल के मुकाबले इसमें 6% का इजाफा देखा गया. इस लिस्ट में 18 नए ब्रांड्स की एंट्री हुई है. सबसे शानदार डेब्यू अल्ट्राटेक सीमेंट की रही. 14.5 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ अल्ट्राटेक ने सीधे 7वें नंबर पर कब्जा जमाया है. रिपोर्ट के अनुसार यह महज बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं, घर बनाने वालों का पसंदीदा ब्रांड बन गया है.

जोमैटो ने फ‍िर बनाया र‍िकॉर्ड
टाटा ग्रुप का फैशन ब्रांड वेस्टसाइड 38वें और बजट फैशन ब्रांड जुडियो 52वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है. वेस्टसाइड की ब्रांड वैल्यू 3.3 अरब डॉलर और जुडियो की 2.5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है. लगातार दूसरे साल जोमैटो सबसे तेज बढ़ने वाला ब्रांड बना रहा. यह 10 पायदान चढ़कर 21वें नंबर पर पहुंच गया और अपनी वैल्यूएशन को करीब दोगुना करके 6 अरब डॉलर पर पहुंच गया. अब यह ब्रांड महज फूड डिलीवरी नहीं, लाइफस्टाइल कैटेगरी में भी छा रहा है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

HDFC bank

