ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट से लेकर मोबाइल बैंकिंग ठप, HDFC बैंक डिजिटल सर्विस में क्यों बार-बार आ रही है दिक्कत

निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की ओर से शिड्यूल मेंटिनेंस 13 तारीख को तय की गई. बैंक ने मैसेज, ईमेल भेजकर ग्राहकों को जानकारी भी दी कि बैंक की यूपीआई सर्विस ठप रहेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 14, 2025, 07:34 PM IST
HDFC Bank: निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की ओर से शिड्यूल मेंटिनेंस 13 तारीख को तय की गई. बैंक ने मैसेज, ईमेल भेजकर ग्राहकों को जानकारी भी दी कि बैंक की यूपीआई सर्विस ठप रहेगी. तय समय पर मेंटिनेंस भी पूरा हो गया, लेकिन आज एक बार फिर से बैंक के यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट में परेशानी होने लगी. ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आने लगी. 

HDFC बैंक के डिजिटल पेमेंट में दिक्कत 

एचडीएफसी  बैंक खाताधारकों को उस वक्त अचानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जब अचानक उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दिक्कत आने लगी. वो न तो यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पा रहे थे और न ही ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर पा रहे थे.  एचडीएफसी की ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पे या मोबाइल बैंकिंग तीनों ही सर्विसेस में दिक्कत आ रही थी.   बैंक की ओर से 90 मिनट के लिए शटडाउन की घोषणा की गई. HDFC बैंक ने मेंटेनेंस के काम के लिए 12 सितंबर 2025 को रात 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सर्विस को बंद रखा था, लेकिन  14 सितंबर को भी खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बैंक के ऑनलाइन पेमेंट सर्विस में डाउनडिटेक्टर किया गया. लोग पीक टाइम में पेमेंट कर पाने में असफल हो रहे थे. 

यूजर्सों की शिकायतों के बाद सर्विस रिज्यूम हो गई, लेकिन कुछ यूजर्स अब भी शिकायत कर रहे हैं, उन्हें  ऑनलाइन बैंकिंग, बिल पे या मोबाइल बैंकिंग में दिक्कत आ रही है.  बता दें कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शिड्यूल मेंटिनेंस प्लान किया था. जिसकी वजह से बैंक नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड रिडेम्पशन, डीमैट अकाउंट ट्रांजेक्शन की सर्विस ठप रहने वाली थी, लेकिन लोगों को बाद में भी परेशानी का सामना करना पड़ा.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

