 HDFC बैंक में है अकाउंट तो नोट कर लें ये तारीख और टाइम...90 मिनट तक ठप रहेंगी सर्विस, नहीं कर पाएंगे UPI से लेनदेन
Advertisement
trendingNow12916002
Hindi Newsबिजनेस

HDFC बैंक में है अकाउंट तो नोट कर लें ये तारीख और टाइम...90 मिनट तक ठप रहेंगी सर्विस, नहीं कर पाएंगे UPI से लेनदेन

UPI Shut Down: अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC में है तो ये खबर आपके महत्वपूर्ण है. बैंक की यूपीआई सर्विस कुछ घंटों के लिए बंद रहने वाली है. HDFC Bank की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) करीब 90 मिनट के लिए बंद रहेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 10, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HDFC बैंक में है अकाउंट तो नोट कर लें ये तारीख और टाइम...90 मिनट तक ठप रहेंगी सर्विस, नहीं कर पाएंगे UPI से लेनदेन

HDFC Bank UPI Service : अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC में है तो ये खबर आपके महत्वपूर्ण है. बैंक की यूपीआई सर्विस कुछ घंटों के लिए बंद रहने वाली है. HDFC Bank की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) करीब 90 मिनट के लिए बंद रहेगी. बैंक ने इसकी जानकारी खाताधारकों को ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए दी है.  

HDFC बैंक की सर्विस रहेगी ठप  

बैंकिंग सर्विस को तेज और बेहतर बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने मेंटिनेंस शिड्यूल किया है. इस दौरान सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा. इस जरूरी मेंटिनेंस सर्विस के दौरान बैंक की जरूरी सेवाएं बाधित रहेगी.  धनतेरस-दिवाली पर कैसे खरीदेंगे सोना ? छप्परफाड़ कर सबसे हाई पर पहुंचा गोल्ड, अमेरिका कर रहा है पूरा खेला

Add Zee News as a Preferred Source

कब बंद रहेगी HDFC बैंक की UPI सर्विस 

बैंक की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक  12 सितंबर 2025 को देर रात सिस्टम अपग्रेड और मेंटेनेंस का काम होगा. इस दौरान करीब 90 मिनट तक आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकेंगे. 12 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर सुबह 1:30 बजे तक यानी करीब 90 मिनट तक यूपीआई सर्विस बंद रहेगी. आप इन 90 मिनटों में यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.  दरअसल जिस रफ्तार से डिजिटल पेमेंट की डिमांड बढ़ रही है, बैंकों की ओर से  टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड का काम तेजी से हो रहा है. यूजर्स के लिए पेमेंट को आसान और फास्ट बनाने के लिए बैंकों की ओर से अपडेशन का काम तेजी से चल रहा है.  

कौन-कौन सी सर्विस बंद रहेगी 

बैंक के मेंटिनेंस शटडाउन के दौरान HDFC बैंक करंट/सेविंग अकाउंट से जुड़े UPI ट्रांजैक्शन बंद रहेंगे.
रूपे क्रेडिट कार्ड से लिंक UPI पेमेंट सर्विस बंद रहेगी. 
HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप या थर्ड पार्टी ऐप से जुड़ी  UPI ट्रांजैक्शन सर्विस बंद रहेगी.  
मर्चेंट्स के लिए HDFC बैंक से लिंक्ड UPI सर्विसेज भी बंद रहेंगे. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

HDFC

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;