HDFC बैंक में है अकाउंट तो नोट कर लें ये तारीख और टाइम...90 मिनट तक ठप रहेंगी सर्विस, नहीं कर पाएंगे UPI से लेनदेन

UPI Shut Down: अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC में है तो ये खबर आपके महत्वपूर्ण है. बैंक की यूपीआई सर्विस कुछ घंटों के लिए बंद रहने वाली है. HDFC Bank की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) करीब 90 मिनट के लिए बंद रहेगी.
HDFC Bank UPI Service : अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC में है तो ये खबर आपके महत्वपूर्ण है. बैंक की यूपीआई सर्विस कुछ घंटों के लिए बंद रहने वाली है. HDFC Bank की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) करीब 90 मिनट के लिए बंद रहेगी. बैंक ने इसकी जानकारी खाताधारकों को ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए दी है.
HDFC बैंक की सर्विस रहेगी ठप
बैंकिंग सर्विस को तेज और बेहतर बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने मेंटिनेंस शिड्यूल किया है. इस दौरान सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा. इस जरूरी मेंटिनेंस सर्विस के दौरान बैंक की जरूरी सेवाएं बाधित रहेगी.
कब बंद रहेगी HDFC बैंक की UPI सर्विस
बैंक की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर 2025 को देर रात सिस्टम अपग्रेड और मेंटेनेंस का काम होगा. इस दौरान करीब 90 मिनट तक आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकेंगे. 12 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर सुबह 1:30 बजे तक यानी करीब 90 मिनट तक यूपीआई सर्विस बंद रहेगी. आप इन 90 मिनटों में यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. दरअसल जिस रफ्तार से डिजिटल पेमेंट की डिमांड बढ़ रही है, बैंकों की ओर से टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड का काम तेजी से हो रहा है. यूजर्स के लिए पेमेंट को आसान और फास्ट बनाने के लिए बैंकों की ओर से अपडेशन का काम तेजी से चल रहा है.
कौन-कौन सी सर्विस बंद रहेगी
बैंक के मेंटिनेंस शटडाउन के दौरान HDFC बैंक करंट/सेविंग अकाउंट से जुड़े UPI ट्रांजैक्शन बंद रहेंगे.
रूपे क्रेडिट कार्ड से लिंक UPI पेमेंट सर्विस बंद रहेगी.
HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप या थर्ड पार्टी ऐप से जुड़ी UPI ट्रांजैक्शन सर्विस बंद रहेगी.
मर्चेंट्स के लिए HDFC बैंक से लिंक्ड UPI सर्विसेज भी बंद रहेंगे.