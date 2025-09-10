HDFC Bank UPI alerts : इस दिन नहीं यूज कर पाएंगे HDFC बैंक की UPI सर्विस, जानिए क्या है वजह?

Trending Photos
HDFC Bank UPI alerts : देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने यूजर्स को UPI से जुड़ी सर्विस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. HDFC बैंक 12 सितंबर 2025 को सिस्टम मेंटेनेंस का काम करेगा, जिससे सुबह 12:00 बजे से 1:30 बजे तक 90 मिनट के लिए UPI सर्विस प्रभावित रहेंगी.
HDFC बैंक ने कहा कि इस दौरान, HDFC बैंक एकाउंट से जुड़ी UPI सर्विस 12 सितंबर को उपलब्ध नहीं होंगी. इस दौरान, UPI ट्रांजैक्शन, रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट और HDFC बैंक के मोबाइल और थर्ड-पार्टी ऐप पर UPI सर्विस उपलब्ध नहीं रहेंगी. बैंक ने अपने ग्राहकों से इस दौरान सभी बैंकिंग लेनदेन के लिए पेजैप वॉलेट का इस्तेमाल करने को कहा है.
बैंक ने बताया है कि नेट बैंकिंग सेवा 24×7 उपलब्ध है और इससे आप 200 से ज्यादा तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.
HDFC बैंक का पेजैप एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जो डिजिटल वॉलेट और वर्चुअल कार्ड की तरह काम करता है. आप पेजैप का इस्तेमाल करके बिल पेमेंट, पैसे भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विसेज से पेमेंट कर सकते हैं. HDFC बैंक और नॉन-HDFC बैंक दोनों के ग्राहक पेजैप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.