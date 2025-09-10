HDFC Bank UPI alerts : इस दिन नहीं यूज कर पाएंगे HDFC बैंक की UPI सर्विस, जानिए क्या है वजह?
Advertisement
trendingNow12916923
Hindi Newsबिजनेस

HDFC Bank UPI alerts : इस दिन नहीं यूज कर पाएंगे HDFC बैंक की UPI सर्विस, जानिए क्या है वजह?

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने यूजर्स को UPI से जुड़ी सर्विस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HDFC Bank UPI alerts : इस दिन नहीं यूज कर पाएंगे HDFC बैंक की UPI सर्विस, जानिए क्या है वजह?

HDFC Bank UPI alerts : देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने यूजर्स को UPI से जुड़ी सर्विस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. HDFC बैंक 12 सितंबर 2025 को सिस्टम मेंटेनेंस का काम करेगा, जिससे सुबह 12:00 बजे से 1:30 बजे तक 90 मिनट के लिए UPI  सर्विस प्रभावित रहेंगी.

कौन सी सर्विस नहीं होंगी उपलब्ध?

HDFC बैंक ने कहा कि इस दौरान, HDFC बैंक एकाउंट से जुड़ी UPI सर्विस 12 सितंबर को उपलब्ध नहीं होंगी. इस दौरान, UPI ट्रांजैक्शन, रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट और HDFC बैंक के मोबाइल और थर्ड-पार्टी ऐप पर UPI सर्विस उपलब्ध नहीं रहेंगी. बैंक ने अपने ग्राहकों से इस दौरान सभी बैंकिंग लेनदेन के लिए पेजैप वॉलेट का इस्तेमाल करने को कहा है. 

नेट बैंकिंग का करें इस्तेमाल

बैंक ने बताया है कि नेट बैंकिंग सेवा 24×7 उपलब्ध है और इससे आप 200 से ज्यादा तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पेजैप- ऑनलाइन पेमेंट ऐप

HDFC बैंक का पेजैप एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जो डिजिटल वॉलेट और वर्चुअल कार्ड की तरह काम करता है. आप पेजैप का इस्तेमाल करके बिल पेमेंट, पैसे भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विसेज से पेमेंट कर सकते हैं. HDFC बैंक और नॉन-HDFC बैंक दोनों के ग्राहक पेजैप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

HDFC Bank customer alert!

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;