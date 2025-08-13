12 रुपये रोजाना के प्रीम‍ियम पर म‍िलेगा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस, 40 करोड़ लोगों के लि‍ए HDFC का शानदार प्‍लान
Advertisement
trendingNow12879322
Hindi Newsबिजनेस

12 रुपये रोजाना के प्रीम‍ियम पर म‍िलेगा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस, 40 करोड़ लोगों के लि‍ए HDFC का शानदार प्‍लान

HDFC ERGO Plan: दोनों कंपन‍ियों की तरफ से क‍िये गए ज्‍वाइंट वेंचर के तहत 3 लाख रुपये तक के कवर और बाकी बेन‍िफ‍िट का प्रीम‍ियम रोजाना के ह‍िसाब से करीब 12 रुपये होगा. यह हर महीने का करीब 360 रुपये और सालाना 4380 रुपये होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12 रुपये रोजाना के प्रीम‍ियम पर म‍िलेगा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस, 40 करोड़ लोगों के लि‍ए HDFC का शानदार प्‍लान

HDFC ERGO Affordable Insurance: कोरोना महामारी (Covid-19) के बाद द‍िन पर द‍िन महंगे होते इलाज के बीच हेल्‍थ इंश्‍योरेंस आज लोगों की जरूरत बन गई है. लोगों की जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए कंपन‍ियों की तरफ से कस्‍टमाइज प्‍लान लॉन्‍च क‍िये जा रहे हैं. अब देश की द‍िग्‍गज इंश्‍योरेंस कंपनी एचडीएफसी ERGO (HDFC ERGO) ने सस्‍ते इंश्‍योरेंस के ल‍िए फोन पे (PhonePe) के साथ पार्टनरश‍िप का ऐलान क‍िया है. HDFC ERGO का मकसद इसके जर‍िये 'मिसिंग मिडिल' क्‍लास के ल‍िए कम कीमत पर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की सुव‍िधा मुहैया कराना है.

'मिसिंग मिडिल' क्‍लास के ल‍िये वरदान

दोनों कंपन‍ियों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में बताया गया क‍ि एचडीएफसी ERGO और PhonePe के बीच का करार एक सही कदम है. इस करार के तहत डिजिटल फर्स्ट इंश्‍योरेंस कंपनी और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म साथ आए हैं. इसका मकसद ऐसे लोगों को हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की सुव‍िधा मुहैया कराना है, जो ज्‍यादा प्रीम‍ियम की वजह से इंश्‍योरेंस नहीं ले पाते. इसमें 'मिसिंग मिडिल' क्‍लास PhonePe के जर‍िये एचडीएफसी ERGO के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्‍लान को कम प्रीम‍ियम देकर खरीद सकेंगे.

3 लाख रुपये तक का कवर म‍िल सकेगा
दोनों कंपन‍ियों की तरफ से क‍िये गए ज्‍वाइंट वेंचर के तहत 3 लाख रुपये तक के कवर और बाकी बेन‍िफ‍िट का प्रीम‍ियम रोजाना के ह‍िसाब से करीब 12 रुपये होगा. यह हर महीने का करीब 360 रुपये और सालाना 4380 रुपये होगा. इस पॉल‍िसी को फोन पे (PhonePe) ऐप से खरीदा जा सकेगा और यह तुरंत जारी हो जाएगी. यह पॉल‍िसी खासतौर पर 18 से 30 साल की उम्र वर्ग के लोगों के लि‍ए है. इनमें से काफी लोगों के ऐसा होने की उम्‍मीद है जो पहली बार इंश्‍योरेंस खरीद रहे होंगे.

HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर परथानिल घोष ने बताया क‍ि नीत‍ि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 करोड़ भारतीयों को 'मिसिंग मिडिल' कहा जाता है. इन लोगों के पास किसी भी तरह का हेल्‍थ इंश्‍योरेंस नहीं है. इसी कमी को दूर करने के लि‍ए HDFC ERGO ने 'सुरक्षा संकल्प' नाम से कैशलेस हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की सुव‍िधा शुरू की है. इस पॉल‍िसी के तहत ओपीडी से लेकर हॉस्‍प‍िटल में एडम‍िट होने तक का खर्च कवर क‍िया जा सकेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

HDFC

Trending news

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
;