HDFC ERGO Affordable Insurance: कोरोना महामारी (Covid-19) के बाद द‍िन पर द‍िन महंगे होते इलाज के बीच हेल्‍थ इंश्‍योरेंस आज लोगों की जरूरत बन गई है. लोगों की जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए कंपन‍ियों की तरफ से कस्‍टमाइज प्‍लान लॉन्‍च क‍िये जा रहे हैं. अब देश की द‍िग्‍गज इंश्‍योरेंस कंपनी एचडीएफसी ERGO (HDFC ERGO) ने सस्‍ते इंश्‍योरेंस के ल‍िए फोन पे (PhonePe) के साथ पार्टनरश‍िप का ऐलान क‍िया है. HDFC ERGO का मकसद इसके जर‍िये 'मिसिंग मिडिल' क्‍लास के ल‍िए कम कीमत पर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की सुव‍िधा मुहैया कराना है.

'मिसिंग मिडिल' क्‍लास के ल‍िये वरदान

दोनों कंपन‍ियों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में बताया गया क‍ि एचडीएफसी ERGO और PhonePe के बीच का करार एक सही कदम है. इस करार के तहत डिजिटल फर्स्ट इंश्‍योरेंस कंपनी और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म साथ आए हैं. इसका मकसद ऐसे लोगों को हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की सुव‍िधा मुहैया कराना है, जो ज्‍यादा प्रीम‍ियम की वजह से इंश्‍योरेंस नहीं ले पाते. इसमें 'मिसिंग मिडिल' क्‍लास PhonePe के जर‍िये एचडीएफसी ERGO के हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्‍लान को कम प्रीम‍ियम देकर खरीद सकेंगे.

3 लाख रुपये तक का कवर म‍िल सकेगा

दोनों कंपन‍ियों की तरफ से क‍िये गए ज्‍वाइंट वेंचर के तहत 3 लाख रुपये तक के कवर और बाकी बेन‍िफ‍िट का प्रीम‍ियम रोजाना के ह‍िसाब से करीब 12 रुपये होगा. यह हर महीने का करीब 360 रुपये और सालाना 4380 रुपये होगा. इस पॉल‍िसी को फोन पे (PhonePe) ऐप से खरीदा जा सकेगा और यह तुरंत जारी हो जाएगी. यह पॉल‍िसी खासतौर पर 18 से 30 साल की उम्र वर्ग के लोगों के लि‍ए है. इनमें से काफी लोगों के ऐसा होने की उम्‍मीद है जो पहली बार इंश्‍योरेंस खरीद रहे होंगे.

HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर परथानिल घोष ने बताया क‍ि नीत‍ि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 करोड़ भारतीयों को 'मिसिंग मिडिल' कहा जाता है. इन लोगों के पास किसी भी तरह का हेल्‍थ इंश्‍योरेंस नहीं है. इसी कमी को दूर करने के लि‍ए HDFC ERGO ने 'सुरक्षा संकल्प' नाम से कैशलेस हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की सुव‍िधा शुरू की है. इस पॉल‍िसी के तहत ओपीडी से लेकर हॉस्‍प‍िटल में एडम‍िट होने तक का खर्च कवर क‍िया जा सकेगा.