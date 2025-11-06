Personal Loan Interest Rate Comparison: आपको जब भी क‍िसी काम के लि‍ए अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप पर्सनल लोन के जर‍िये इसे मैनेज कर सकते हैं. यह जरूरत अचानक आए मेड‍िकल बिल, एजुकेशन फीस, घर की मेंटीनेंस या शादी के खर्च के ल‍िए हो सकती है. आजकल तेजी से बढ़ने ड‍िज‍िटल मोड में बैंक क‍िसी भी चीज को ग‍िरवी रखे ब‍िना मिनटों में आपको पर्सनल लोन दे देते हैं. ये लोन आपकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने में मददगार साब‍ित होते हैं. लेकिन इन्‍हें लेने में र‍िस्‍क भी रहता है.

आपके ऊपर बढ़ सकता है फाइनेंश‍ियल बोझ

गलत इस्‍तेमाल या सही जानकारी के अभाव में आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ भी सकता है और आपकी फाइनेंश‍ियल स्‍थ‍ित‍ि खराब हो सकती है. गलतियों के बारे में जागरूक रहने के साथ ही आपका क‍िसी भी गलती से बचना जरूरी है. बैंक ग्राहक से पर्सनल लोन पर ब्याज लेते हैं, जो लेंडर के अनुसार अलग-अलग होता है. पर्सनल लोन की ब्याज दर 9 से 14 प्रतिशत तक रहती हैं. साथ ही प्रोसेसिंग चार्ज भी लगता है. साल 2025 में एचडीएफसी (HDFC), (SBI) और आईसीआईसीआई (ICICI) जैसे बैंकों की तरफ से शानदार ब्‍याज दर ऑफर की जा रही है. लेक‍िन कुछ भी फाइनल करने से पहले इनका स‍िलेक्‍शन जरूरी है. आइए नजर डालते हैं अलग-अलग बैंकों की ब्‍याज दर पर-

बैंक / एनबीएफसी ब्‍याज दर प्रोसेस‍िंग फीस HDFC Bank 9.99% – 12.5% 3,499 – Rs. 6,500 रुपये ICICI Bank 11.00% – 13.00% Up to 2% Axis Bank 9.99% – 17.15% 1% – 1.5% Kotak Mahindra Bank 9.98% – 17.20% 1.1% – 1.5% State Bank of India 10.05% – 15.05% Up to 1.5% IDFC FIRST Bank 9.99% p.a onwards Up to 2% IndusInd Bank 10.35% – 16.5% 1.3% – 2% Tata Capital 11.99% – 13.99% Up to 1.25% Bank of Baroda 10.40% – 18.10% Up to 2% Aditya Birla Finance 10.99% p.a. onwards Up to 4%

क्रेडिट स्कोर को नहीं करें नजरअंदाज

पर्सनल लोन के लिए अप्‍लाई करते समय लोग सबसे बड़ी गलती अपना क्रेडिट स्कोर को लेकर करते हैं. पहले से क्रेड‍िट स्‍कोर को र‍िव्‍यू नहीं करने से अप्रूवल प्रोसेस में रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है. क्रेडिट स्कोर अच्‍छा होने से न केवल आपका लोन अप्रूवल आसान बनता है बल्‍क‍ि आपको कम ब्याज दर भी म‍िलती है. HDFC और ICICI जैसे बैंक 700+ स्कोर पर अच्‍छा ऑफर देते हैं, जबकि SBI कम स्कोर पर भी ऑप्‍शन देता है. स्कोर चेक करने से आप अपनी एल‍िज‍िब‍िल‍िटी समझ सकते हैं और जरूरी चेंज कर सकते हैं. इससे लोन की लागत कम होती है और आप रिजेक्शन से बचे रहते हैं.

एक साथ कई लोन लेना का जंजाल

एक साथ कई लोन लेना आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है. इसका अहसास आपको तब होता है जब आप बीच में फंस चुके होते हैं. अपनी कर्ज चुकाने की क्षमता से ज्यादा उधार लेना या अनुकूल शर्तों वाला लोन चुनना आप पर उल्टा पड़ सकता है. लोन को गलत तरीके से मैनेज करने से ज्‍यादा फीस चुकानी पड़ सकती है. इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी ग‍िर सकता है. उदाहरण के लिए, SBI से पहला लोन और ICICI बैंक से दूसरा लेने पर आपके ऊपर EMI का बोझ बढ़ जाता है. हमेशा अपनी आमदनी का 30-40% से ज्यादा EMI पर खर्च नहीं करें. ऐसा करने से आपकी वित्तीय स्थिरता बनी रहती है.

ब्याज दर को अनदेखी करना भी पड़ेगा भारी

कई उधारकर्ता लोन एजेंट्स की सलाह के आधार पर अनचाहे लोन में फंस जाते हैं. इससे बचने के लिए कभी भी ब्‍याज दर की ठीक से तुलना क‍िये ब‍िना लोन नहीं लें. ब्याज दर में छोटा सा अंतर भी लंबे समय में कुल चुकौती पर बड़ा असर डालता है. जैसे 10% पर 5 लाख का लोन 5 साल में कम चुकता होगा बल्‍क‍ि 13% के. HDFC 10.5% से शुरू करता है, SBI 11% और ICICI 10.75% ऑफर कर सकता है. हमेशा ऑनलाइन टूल्स के जर‍िये ब्‍याज दर की तुलना करें, प्रोसेसिंग फीस चेक करें और कुल लागत की कैलकुलेशन करें.