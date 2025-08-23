HDFC-ICICI-SBI या कोई और...FD पर क‍िस बैंक का सबसे ज्‍यादा ब्‍याज, कहां म‍िल रहा बंपर फायदा
Advertisement
trendingNow12893192
Hindi Newsबिजनेस

HDFC-ICICI-SBI या कोई और...FD पर क‍िस बैंक का सबसे ज्‍यादा ब्‍याज, कहां म‍िल रहा बंपर फायदा

Federal Bank FD Interest Rates: जब बात एफडी करने की आती है तो आपको पता होना चाह‍िए क‍ि क‍िस बैंक में आपके न‍िवेश पर ज्‍यादा ब्‍याज म‍िल रहा है? ब्‍याज दर में द‍िखाई देने वाला 10 या 15 पैसे का मामूली अंतर लंबे समय में बड़ा हो सकता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HDFC-ICICI-SBI या कोई और...FD पर क‍िस बैंक का सबसे ज्‍यादा ब्‍याज, कहां म‍िल रहा बंपर फायदा

SBI-HDFC FD Interest Rates: हर क‍िसी की चाहत होती है उसके न‍िवेश पर ज्‍यादा से ज्‍यादा र‍िटर्न म‍िले. पैसों को सेफ रखने के लि‍ए एफडी (FD) देश में सबसे भरोसेमंद इनवेस्‍टमेंट ऑप्‍शन में से एक माना जाता है. यह गारंटीशुदा रिटर्न, कम र‍िस्‍क और बैंक में पैसे की सुरक्षा का भरोसा देता है. ज्यादातर बैंकों की तरफ से एक साल की FD पर करीब-करीब एक जैसा ब्‍याज द‍िया जाता है. इससे आपको भले ही यह लगता है क‍ि न‍िवेश कहीं भी करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाल‍िया ब्याज दरों को देखें तो छोटे-छोटे अंतर द‍िखाई देते हैं.

सीनियर सिटीजन्स को म‍िलता है ज्‍यादा ब्‍याज

ये अंतर आपको देखने में छोटे लग सकते हैं. लेकिन लंबे समय में खासकर ज्यादा राशि निवेश करने वालों और सीनियर सिटीजन्स को ये अच्‍छा फायदा दे सकते हैं. सीनियर सिटीजन्स को आमतौर पर बैंकों की तरफ से ज्यादा ब्याज द‍िया जाता है. एफडी करते समय आपको बैंक के साथ उनकी ब्‍याज दर भी नोट‍िस करनी चाह‍िए. अगर आपने ब्‍याज दर  नोट‍िस नहीं की तो लंबे समय में आपको नुकसान हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अगस्‍त के 9 द‍िन में से तीन ही द‍िन खुलेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें पूरी ल‍िस्‍ट

कौन से बैंक दे रहे ज्यादा ब्याज?
बैंकों की वेबसाइट्स पर द‍िए गए आंकड़ों के अनुसार कई बड़े बैंक एक साल की FD पर अच्छा ब्‍याज दे रहे हैं. HDFC बैंक 25 जून 2025 से सामान्य ग्राहकों को 6.25% और सीनियर सिटीजन्स को 6.75% ब्याज दे रहा है. ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी यही ब्‍याज दर दे रहे हैं. 

फेडरल बैंक की ब्‍याज दर
फेडरल बैंक की तरफ से थोड़ा ज्यादा ब्याज द‍िया जा रहा है. बैंक नॉर्मल ग्राहकों को 6.40% और सीनियर सिटीजन्स को 6.90% ब्याज देता है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 15 जुलाई से सामान्य ग्राहकों को 6.25% और सीनियर सिटीजन्स को 6.75% ब्याज दे रहा है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी 20 अगस्त से फेडरल बैंक जैसा ब्‍याज दे रहा है.

यह भी पढ़ें: कर लीजिए कैश का इंतजाम, बैंकों की लंबी छुट्टी, जानिए कब तक बैंक रहेंगे बंद

एक साल पर 0.15% का अंतर
एक साल की FD के लिए ब्याज दर में 0.15% का अंतर भले ही मामूली लगे लेक‍िन ज्यादा अमाउंट पर यह अच्छा फायदा दे सकता है. खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए FD स‍िक्‍योर और फायदेमंद ऑप्‍शन है. जो लोग र‍िस्‍क से बचना चाहते हैं उनके लिए FD एक भरोसेमंद तरीका है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

FD interest rates

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;