SBI-HDFC FD Interest Rates: हर क‍िसी की चाहत होती है उसके न‍िवेश पर ज्‍यादा से ज्‍यादा र‍िटर्न म‍िले. पैसों को सेफ रखने के लि‍ए एफडी (FD) देश में सबसे भरोसेमंद इनवेस्‍टमेंट ऑप्‍शन में से एक माना जाता है. यह गारंटीशुदा रिटर्न, कम र‍िस्‍क और बैंक में पैसे की सुरक्षा का भरोसा देता है. ज्यादातर बैंकों की तरफ से एक साल की FD पर करीब-करीब एक जैसा ब्‍याज द‍िया जाता है. इससे आपको भले ही यह लगता है क‍ि न‍िवेश कहीं भी करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाल‍िया ब्याज दरों को देखें तो छोटे-छोटे अंतर द‍िखाई देते हैं.

सीनियर सिटीजन्स को म‍िलता है ज्‍यादा ब्‍याज

ये अंतर आपको देखने में छोटे लग सकते हैं. लेकिन लंबे समय में खासकर ज्यादा राशि निवेश करने वालों और सीनियर सिटीजन्स को ये अच्‍छा फायदा दे सकते हैं. सीनियर सिटीजन्स को आमतौर पर बैंकों की तरफ से ज्यादा ब्याज द‍िया जाता है. एफडी करते समय आपको बैंक के साथ उनकी ब्‍याज दर भी नोट‍िस करनी चाह‍िए. अगर आपने ब्‍याज दर नोट‍िस नहीं की तो लंबे समय में आपको नुकसान हो सकता है.

कौन से बैंक दे रहे ज्यादा ब्याज?

बैंकों की वेबसाइट्स पर द‍िए गए आंकड़ों के अनुसार कई बड़े बैंक एक साल की FD पर अच्छा ब्‍याज दे रहे हैं. HDFC बैंक 25 जून 2025 से सामान्य ग्राहकों को 6.25% और सीनियर सिटीजन्स को 6.75% ब्याज दे रहा है. ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी यही ब्‍याज दर दे रहे हैं.

फेडरल बैंक की ब्‍याज दर

फेडरल बैंक की तरफ से थोड़ा ज्यादा ब्याज द‍िया जा रहा है. बैंक नॉर्मल ग्राहकों को 6.40% और सीनियर सिटीजन्स को 6.90% ब्याज देता है. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 15 जुलाई से सामान्य ग्राहकों को 6.25% और सीनियर सिटीजन्स को 6.75% ब्याज दे रहा है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी 20 अगस्त से फेडरल बैंक जैसा ब्‍याज दे रहा है.

एक साल पर 0.15% का अंतर

एक साल की FD के लिए ब्याज दर में 0.15% का अंतर भले ही मामूली लगे लेक‍िन ज्यादा अमाउंट पर यह अच्छा फायदा दे सकता है. खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए FD स‍िक्‍योर और फायदेमंद ऑप्‍शन है. जो लोग र‍िस्‍क से बचना चाहते हैं उनके लिए FD एक भरोसेमंद तरीका है.