Advertisement
trendingNow13215901
Hindi Newsबिजनेसरिजेक्ट हुआ इंश्योरेंस क्लेम; लेकिन परिवार ने नहीं मानी हार...लड़ाई लड़कर आखिर जीत ही गए, ये है पूरा मामला

रिजेक्ट हुआ इंश्योरेंस क्लेम; लेकिन परिवार ने नहीं मानी हार...लड़ाई लड़कर आखिर जीत ही गए, ये है पूरा मामला

परिवार ने सबसे पहले बीमा कंपनी से क्लेम रिजेक्ट करने का कारण लिखित में मांगा. यूजर के अनुसार, कई बार कंपनियां फोन पर अस्पष्ट जानकारी देती हैं ताकि ग्राहक ज्यादा सवाल न पूछें. लेकिन जैसे ही लिखित जवाब मांगा गया, कंपनी का रवैया बदल गया. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 13, 2026, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Canva/AI
Source : Canva/AI

Health Insurance Case: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना अक्सर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है. खासकर तब, जब परिवार पहले से ही इलाज और अस्पताल के खर्चों के दबाव में हो. ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग बीमा कंपनी के फैसले को अंतिम मानकर हार मान लेते हैं. लेकिन हाल ही में Reddit पर शेयर की गई एक कहानी ने दिखाया कि हर रिजेक्ट हुआ क्लेम अंतिम फैसला नहीं होता. एक Reddit यूजर ने बताया कि उसके दोस्त के पिता का कार्डियक प्रोसीजर हुआ था. इलाज के बाद जब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया गया, तो बीमा कंपनी ने इसे 'प्री-एक्सिस्टिंग डिजीज' यानी पहले से मौजूद बीमारी बताकर खारिज कर दिया. यूजर के मुताबिक, शुरुआत में यह एक सामान्य रिजेक्शन जैसा लग रहा था. कंपनी ने अस्पष्ट कारण बताते हुए क्लेम रिजेक्ट कर दिया और उम्मीद की कि परिवार आगे सवाल नहीं करेगा.

Reddit यूजर ने लिखा, 'ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन इस परिवार ने ऐसा नहीं किया.' 

लिखित में मांगा रिजेक्शन का कारण

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने सबसे पहले बीमा कंपनी से क्लेम रिजेक्ट करने का कारण लिखित में मांगा. यूजर के अनुसार, कई बार कंपनियां फोन पर अस्पष्ट जानकारी देती हैं ताकि ग्राहक ज्यादा सवाल न पूछें. लेकिन जैसे ही लिखित जवाब मांगा गया, कंपनी का रवैया बदल गया. इससे परिवार को यह समझने में मदद मिली कि आखिर किस आधार पर क्लेम रिजेक्ट किया गया है.

एक छोटी सी डिटेल ने बदल दिया पूरा मामला

इसके बाद परिवार ने मेडिकल रिकॉर्ड्स और बीमारी की तारीखों की जांच की. जांच में पता चला कि जिस बीमारी को बीमा कंपनी 'प्री-एक्सिस्टिंग डिजीज' बता रही थी. उसका निदान पॉलिसी जारी होने के बाद हुआ था. यानी कंपनी का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत था. यूजर ने बताया कि बीमा कंपनियां अक्सर ये मानकर चलती हैं कि लोग रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच नहीं करेंगे.

कस्टमर केयर नहीं, सीधे ग्रीवांस सेल पहुंचे

परिवार ने केवल कस्टमर केयर पर निर्भर रहने के बजाय बीमा कंपनी के ग्रीवांस सेल से संपर्क किया. उन्होंने संबंधित पॉलिसी क्लॉज का हवाला देते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और डॉक्टर का लेटर भी जमा किया, जिसमें बीमारी की सही डायग्नोसिस डेट लिखी थी. इसका असर हुआ और करीब 6 हफ्तों के भीतर क्लेम सेटल हो गया.

क्यों वायरल हो रही है ये कहानी?

ये कहानी सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह उन लाखों पॉलिसीहोल्डर्स की चिंता को दिखाती है, जिन्हें लगता है कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता. हालांकि, सभी रिजेक्टेड क्लेम गलत नहीं होते. कई मामलों में वेटिंग पीरियड या अधूरी जानकारी की वजह से भी क्लेम खारिज हो सकते हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर रिजेक्शन में कुछ गलत या अस्पष्ट लगे, तो पॉलिसी दस्तावेज और मेडिकल रिकॉर्ड्स की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर ग्रीवांस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

health insurance

Trending news

चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
Street food
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
Jammu-kashmir
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
Maharashtra ATS
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
NIA
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
Prateek Yadav Death
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला