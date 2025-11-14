Advertisement
इंश्योरेंस से होने वाले हेल्थ क्लेम सेटलमेंट में आएगी तेजी, सरकार ने फायदा देने के लि‍ए बनाया दवाब

फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस ड‍िपार्टमेंट के सचिव ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसीहोल्डर्स को बेहतर सेवा उपलब्ध करानी चाहिए और क्लेम में तेजी लानी चाहिए. बैठक के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, मेडिकल महंगाई विभिन्न लागत कारकों से जुड़ी हुई है.

Health Insurance Claim: केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों से नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज में शामिल होने में तेजी लाने, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करने और निर्बाध कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग जैसे उपायों को तेजी से लागू करने को कहा है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सभी की पहुंच में लाया जा सके. यह जानकारी शुक्रवार को आधिकारिक बयान में दी गई. फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस ड‍िपार्टमेंट के सेक्रेटरी एम. नागराजू ने इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के साथ मीट‍िंग की अध्यक्षता की. इस दौरान हेल्‍थ सेक्‍टर में महंगाई और बढ़ते हुई प्रीमियम कॉस्‍ट जैसे मामलों पर चर्चा की गई.

हॉस्पिटल प्रशासन पर दबाव भी कम होगा

इस मीट‍िंग को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, एसोसिशएन ऑफ हेल्थेकेयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया (AHPI), मैक्स हेल्थकेयर,फोर्टिस हेल्थकेयर, अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि और इंश्योरेंस कंपनियां जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए. उन्होंने कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों के पास स्टैंडर्ड हॉस्पिटल पैनल नियम होने चाहिए, जिससे सभी पॉलिसीहोल्डर्स के पास लगातार कैशलेस इलाज तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध हो. इससे हॉस्पिटल के प्रशासन पर दबाव भी कम होगा और संचालन आसान हो जाएगा.

पॉलिसीहोल्डर्स को बेहतर सुव‍िधा उपलब्‍ध कराए
फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस ड‍िपार्टमेंट के सचिव ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसीहोल्डर्स को बेहतर सेवा उपलब्ध करानी चाहिए और क्लेम में तेजी लानी चाहिए. बैठक के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, मेडिकल महंगाई विभिन्न लागत कारकों से जुड़ी हुई है, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शिता और दक्षता लाने हेतु लागत नियंत्रण और मानकीकरण के माध्यम से हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच अधिक सहयोग आवश्यक है.

इस बैठक में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के महासचिव इंद्रजीत सिंह, अपोलो हॉस्पिटल्स की एमडी डॉ. सुनीता रेड्डी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के एमडी शिवकुमार पट्टाभिरामन, मैक्स हेल्थकेयर के सीएमडी अभय सोई, एएचपीआई के महानिदेशक डॉ. गिरधर जे. ज्ञानी, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ कृष्णन रामचंद्रन, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ईडी और सीओओ अमिताभ जैन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की महाप्रबंधक मीरा पार्थसारथी और अन्य पक्षकार शामिल थे. 

