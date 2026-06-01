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Hindi Newsबिजनेसब्लड प्रेशर की दवा ₹9.40, डायबिटीज की दवा ₹11.91...सरकार ने 30 जरूरी दवाओं के दाम किए तय, पूरी लिस्ट

ब्लड प्रेशर की दवा ₹9.40, डायबिटीज की दवा ₹11.91...सरकार ने 30 जरूरी दवाओं के दाम किए तय, पूरी लिस्ट

Medicine Price Update:  30 जरूरी दवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है. केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग की राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA ) ने 30 दवाओं की रिटेल कीमत को तय कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 01, 2026, 01:39 PM IST
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ब्लड प्रेशर की दवा ₹9.40, डायबिटीज की दवा ₹11.91...सरकार ने 30 जरूरी दवाओं के दाम किए तय, पूरी लिस्ट

Medicine Price: तेल और गैस की बढ़ती महंगाई के बीच 30 जरूरी दवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग की राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA ) ने 30 दवाओं की रिटेल कीमत को तय कर दिया है. NPPA ने डायबिटीज, बल्ड प्रेशर, विटामिन, कैलशियम, हड्डी रोग,हृदय रोग, अंग प्रत्यारोपण समेत कई बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की रिटेल प्राइस को तय कर दिया है. नियम को सख्त करते हुए NPPA ने कहा है कि अगर तय कीमत से अधिक ग्राहकों से मांगा गया तो जरूरी कार्रवाई होगी. 

किन-किन बीमारियों की दवाओं के दाम तय  

सरकार ने प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 2013 नियम के तहत अलग-अलग बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सप्लीमेंट्स के खुदरा कीमत को तय कर दिया है. करीब 30 जरूरी ड्रग फॉर्मूलेशन की कीमत फिक्सड की कई है. नई कीमतों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.   

किसकी कीमत कितनी तय

1. सरकार ने मधुमेह की दवा एंपाग्लीफ्लोजिन सिटाग्लिाप्टन, मेटाफॉर्मिन की टेबलेट 14.88 रुपये प्रति टैबलेट तय कर दी है.  
2. डायबिटीज में इस्तेमाल होने वाली ग्लिंपिराइड और नेटाफॉर्मिन की टेबलेट की कीमत 11.91 रुपये तय की है. 
3. बीपी में हृदय रोग में इस्तेमाल होने वाली दवा बाइसोप्रोल फ्यूमरेट और एमलोडिपिन की कीमत 9.40 रुपये प्रति टैबलेट तय कर दिया है. 
4. वहीं ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल होने वाली टार्कोलिमन प्रोलॉग्न्ड रिलीज कैप्शूल की कीमत 127 प्रति टेबलेट तय किया है. 
5. विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन के 1 मिलीलीटर की कीमत 14.91 रुपये प्रति ml तय की गई है.  
6. कैल्शियम  के लिए दी जाने वाली मिथाइलकोबालामिन, एल-मिथाइलफोलेट कैल्शियम और पाइरिडोक्सल-5 फॉस्फेट की टैबलेट की कीमत 19.78 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है.  
7. पेनकिलर जेल की कीमत प्रति 1 ग्राम कीमत 3.31 रुपये तय हुई है.  

तय कीमत से ज्यादा वसूला को खैर नहीं 

दवा दुकानदारों को दवा की कीमत की सूची प्रदर्शित करनी होगी. अगर कोई भी निर्माता या मार्केटिंग कंपनी तय कीमत से अधिक कीमत वसूलती है तो उसे अतिरिक्त कीमत ब्याज सहित सरकारी खजाने में जमा करना होगा.  दवा दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है.  ग्राहकों से अपील की गई है कि वो दवा खरीदते समय MRP जरूर देखें और अगर आपसे ज्यादा कीमत वसूली जाए तो आप nppa.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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